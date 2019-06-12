Представители Православной Церкви Украины захватили церковный дом Свято-Успенского прихода Украинской Православной Церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области. Это произошло вечером, во вторник, 11 июня, сообщает центр информации УПЦ на своей странице в Facebook.

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Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории. В епархии рассказали, что во время конфликта активисты ПЦУ применили слезоточивый газ. Одному из охранников газ повредил глаза.

Еще вначале конфликта в храм прибыли сотрудники полиции, которые наблюдали за развитием конфликта. По данным Бориспольской епархии УПЦ, правоохранители встали на сторону нападавших.



"Во время распыления газа в лицо охранника, полицейские находились на расстоянии одного метра от него, при этом не препятствовали правонарушению и не задержали нарушителя. А уже после вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма.

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Ранее "Вести" сообщали, что под Черновцами титушки не пустили священника УПЦ в храм. В ответ на такие действия возмущенные местные жители снесли ворота.



Кроме того, "Вести" информировали о том, что в Черновцах верующие УПЦ вышли на улицы против насильного перевода храмов в ПЦУ. Также мы писали о надеждах патриарха Кирилла, что при Зеленском притеснение УПЦ прекратится.