Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.
Ближе к осени узнаем наверняка
Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется. Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав: Моя позиция предельно четко высказана постом выше.
Ваша позиция четко высказана - виновата невистка. До выборов, топите против Порошенко, после победы - ну ни шмогла я ни шмогла и снова виноват Порошенко. Не может ЗЕ! ? В отставку и снова играть самого себя в Квартал 95 Вам об этом и писалось до выборов, что ваш ЗЕ! ничего и не будет делать, тому що неспособен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Тут я с вами соглашусь. Если Герус сказал чушь по глупости, значит тупо профнепригоден на столь ответственной должности. Если таким образом открыл "окно Овертона" (т.е. готовит общество к не-снижению, а то и продолжению повышения коррупционных тарифов), значит прислуживает негодяям и сам негодяй.
Ближе к осени узнаем наверняка
Профнепригоден ? вы серьёзно ? Ольгино, ну не палитесь так откровенно. В Украине такой термин давно не используется. Пошло тупое выгораживание Геруса. Он в том интервью много чего интересного наговорил PS. Зеленский оказывается негодяй ? Ну кто бы мог подумать ... ай-ай-ай, как так вышло с марионеткой Бени
Ваша упорость просто зашкаливает. У меня дома есть и пес, и кот - они больше понимают, чем вы
PS: "профнепригодность" - пережиток совка, понятно. Озвучьте уже полный список слов-атавизмов, чтобы я больше не палился
mephala Ещё к вопросу о томосе. Небольшая иллюстрация:
Представители Православной Церкви Украины захватили церковный дом Свято-Успенского прихода Украинской Православной Церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области. Это произошло вечером, во вторник, 11 июня, сообщает центр информации УПЦ на своей странице в Facebook. ..... Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории. В епархии рассказали, что во время конфликта активисты ПЦУ применили слезоточивый газ. Одному из охранников газ повредил глаза. Еще вначале конфликта в храм прибыли сотрудники полиции, которые наблюдали за развитием конфликта. По данным Бориспольской епархии УПЦ, правоохранители встали на сторону нападавших.
"Во время распыления газа в лицо охранника, полицейские находились на расстоянии одного метра от него, при этом не препятствовали правонарушению и не задержали нарушителя. А уже после вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма. .... Ранее "Вести" сообщали, что под Черновцами титушки не пустили священника УПЦ в храм. В ответ на такие действия возмущенные местные жители снесли ворота.
Кроме того, "Вести" информировали о том, что в Черновцах верующие УПЦ вышли на улицы против насильного перевода храмов в ПЦУ. Также мы писали о надеждах патриарха Кирилла, что при Зеленском притеснение УПЦ прекратится.
Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет? Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят
vano80 написав:..... Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет? Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят
Имел ввиду - не ставьте в заслугу Зе рост цен. Но когда "устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в условиях стагнирующей экономики приведёт к очередному девалу (если Зе не удастся ничего сделать), вспомните свою .
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Украина заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.