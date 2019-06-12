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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3140314131423143 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 175 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 54 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 175 Додано: Сер 12 чер, 2019 22:43 Sommer написав: zРадио написав: Украина заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.



http://retailplatforma.com/ukraina-na-t ... ond-henda/ Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.



Ты цитируй полностью, критикус, не стесняйся:

Изовит добавила, что Украина занимает третье место в мире по экспорту секонда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. В десятке также Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия и Тунис.



С остальными странами в принципе понятно, но что там делает энергетическая сверхдержава? Тоже Порошенко дотянулся? Ты цитируй полностью, критикус, не стесняйся:С остальными странами в принципе понятно, но что там делает энергетическая сверхдержава? Тоже Порошенко дотянулся?



Болтун, населения в РФ больше, чем у нас по официальным данным в 3 раза, а по факту - в 4 раза. И при этом РФ уступает Украине по объемам импорта секонда.



Это значит, что на 1 одевающегося в сэконд россиянина приходится 5-7 одевающихся в сэконд украинцев.



Ты просто смеешься над этими людьми, над их бедностью - тебе лишь бы потроллить. Но нищета в Украине - не выдумка российской пропаганды. По данным ВБ каждый четвертый украинец живет меньше, чем на 5 долларов в день Болтун, населения в РФ больше, чем у нас по официальным данным в 3 раза, а по факту - в 4 раза. И при этом РФ уступает Украине по объемам импорта секонда.Это значит, что на 1 одевающегося в сэконд россиянина приходится 5-7 одевающихся в сэконд украинцев.Ты просто смеешься над этими людьми, над их бедностью - тебе лишь бы потроллить. Но нищета в Украине - не выдумка российской пропаганды. По данным ВБ каждый четвертый украинец живет меньше, чем на 5 долларов в день Востаннє редагувалось zРадио в Сер 12 чер, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2437 З нами з: 02.05.18 Подякував: 723 раз. Подякували: 1664 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 22:44 ЛАД написав: vano80 написав: .....

Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет?

Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят .....Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет?Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят

Имел ввиду - не ставьте в заслугу Зе рост цен.

Но когда "устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в условиях стагнирующей экономики приведёт к очередному девалу (если Зе не удастся ничего сделать), вспомните свою . Имел ввиду - не ставьте в заслугу Зе рост цен.Но когда "устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в условиях стагнирующей экономики приведёт к очередному девалу (если Зе не удастся ничего сделать), вспомните свою

Скоро этот "устойчивый потребительский спрос" будет удовлетворяться во всех категориях либо импортом, либо за границей Скоро этот "устойчивый потребительский спрос" будет удовлетворяться во всех категориях либо импортом, либо за границей Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8573 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6086 раз. Подякували: 2370 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 22:50 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Украина заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.



http://retailplatforma.com/ukraina-na-t ... ond-henda/ Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.



Ты цитируй полностью, критикус, не стесняйся:

Изовит добавила, что Украина занимает третье место в мире по экспорту секонда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. В десятке также Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия и Тунис.



С остальными странами в принципе понятно, но что там делает энергетическая сверхдержава? Тоже Порошенко дотянулся? Ты цитируй полностью, критикус, не стесняйся:С остальными странами в принципе понятно, но что там делает энергетическая сверхдержава? Тоже Порошенко дотянулся?



Болтун, населения в РФ больше, чем у нас по официальным данным в 3 раза, а по факту - в 4 раза. И при этом РФ уступает Украине по объемам импорта секонда.



Это значит, что на 1 одевающегося в сэконд россиянина приходится 5-7 одевающихся в сэконд украинцев.

Болтун, населения в РФ больше, чем у нас по официальным данным в 3 раза, а по факту - в 4 раза. И при этом РФ уступает Украине по объемам импорта секонда.Это значит, что на 1 одевающегося в сэконд россиянина приходится 5-7 одевающихся в сэконд украинцев.



Ну чего же ты стесняешься, критикус. Пиши не 5-7, а 146. Если уж зраду разводишь, так делай это масштабно. Ну чего же ты стесняешься, критикус. Пиши не 5-7, а 146. Если уж зраду разводишь, так делай это масштабно. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4141 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 22:59 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: vano80 написав: .....

Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет?

Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят .....Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет?Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят

Имел ввиду - не ставьте в заслугу Зе рост цен.

Но когда "устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в условиях стагнирующей экономики приведёт к очередному девалу (если Зе не удастся ничего сделать), вспомните свою . Имел ввиду - не ставьте в заслугу Зе рост цен.Но когда "устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в условиях стагнирующей экономики приведёт к очередному девалу (если Зе не удастся ничего сделать), вспомните свою

Скоро этот "устойчивый потребительский спрос" будет удовлетворяться во всех категориях либо импортом, либо за границей Скоро этот "устойчивый потребительский спрос" будет удовлетворяться во всех категориях либо импортом, либо за границей

В условиях "совка", который здесь часто поминают, и закрытых границ он бы уже удовлетворялся голыми задницами. В условиях "совка", который здесь часто поминают, и закрытых границ он бы уже удовлетворялся голыми задницами.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13379 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4218 раз. Подякували: 3869 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 23:38 ЛАД

при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.

согласно нее 77% украинцев, 17% русских.

не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.

у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.



что значит товар должен соответствовать зарплатам?

товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить.

хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие?

и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.



я не государственный мыслитель что бы придумывать какие отрасли развивать государству. но и индустриальный путь китая меня как то не вдохновляет когда в развитых странах сидят белые воротнички зарабатывают мозгами по офисам а все производство каптит в китае.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

кстати один из этапов перехода к постиндустриальному обществу это деиндустриализация



читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.

и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.

по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.

почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?

https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/ при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.согласно нее 77% украинцев, 17% русских.не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.что значит товар должен соответствовать зарплатам?товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить.хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие?и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.я не государственный мыслитель что бы придумывать какие отрасли развивать государству. но и индустриальный путь китая меня как то не вдохновляет когда в развитых странах сидят белые воротнички зарабатывают мозгами по офисам а все производство каптит в китае.кстати один из этапов перехода к постиндустриальному обществу это деиндустриализациячитайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать? mephala Повідомлень: 4620 З нами з: 07.04.14 Подякував: 54 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3140314131423143 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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