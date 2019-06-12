Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Украина заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.
Изовит добавила, что Украина занимает третье место в мире по экспорту секонда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. В десятке также Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия и Тунис.
С остальными странами в принципе понятно, но что там делает энергетическая сверхдержава? Тоже Порошенко дотянулся?
Болтун, населения в РФ больше, чем у нас по официальным данным в 3 раза, а по факту - в 4 раза. И при этом РФ уступает Украине по объемам импорта секонда.
Это значит, что на 1 одевающегося в сэконд россиянина приходится 5-7 одевающихся в сэконд украинцев.
Ты просто смеешься над этими людьми, над их бедностью - тебе лишь бы потроллить. Но нищета в Украине - не выдумка российской пропаганды. По данным ВБ каждый четвертый украинец живет меньше, чем на 5 долларов в день
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 12 чер, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
vano80 написав:..... Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет? Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят
Имел ввиду - не ставьте в заслугу Зе рост цен. Но когда "устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в условиях стагнирующей экономики приведёт к очередному девалу (если Зе не удастся ничего сделать), вспомните свою .
Скоро этот "устойчивый потребительский спрос" будет удовлетворяться во всех категориях либо импортом, либо за границей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
zРадио написав:Украина заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит.
vano80 написав:..... Так это, подорожало и стоит пустое? Или подорожало и местов нет? Ну и "спровоцировали устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в заслугу зе вроде и не ставят
Имел ввиду - не ставьте в заслугу Зе рост цен. Но когда "устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, а также дальнейший рост заработных плат" в условиях стагнирующей экономики приведёт к очередному девалу (если Зе не удастся ничего сделать), вспомните свою .
Скоро этот "устойчивый потребительский спрос" будет удовлетворяться во всех категориях либо импортом, либо за границей
В условиях "совка", который здесь часто поминают, и закрытых границ он бы уже удовлетворялся голыми задницами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения. согласно нее 77% украинцев, 17% русских. не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно. у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.
что значит товар должен соответствовать зарплатам? товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить. хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие? и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.
читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства. и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям. по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно. почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать? https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/
Шановні! А хто почитав коментарі під цим відео? І хто подивився, які коментарі лайкають найбільше? Здається підгрунтя для майбутньої диктатури створено... І Зеленський і Ко готові це використати... Схоже, що більшість у парламенті уже майже в кишені Зеленського... Адже не покидає відчуття, що таки більшість виборців вирішила остаточно відключити свої мізки... Тільки от біда: Україна не Росія. Диктатури не вийде... А що точно може вийти, так це новий майдан...кривавий... І полетимо всі ми в провалля абсолютного беззаконня: і ті які голосували за Зеленського, і ті хто голосував проти Порошенко (а фактично за Зеленського), і навіть ті хто голосував за Порошенко! А саме "смішне" буде потім, коли перші дві категорії голосувальників навіть самі собі так ніколи і не признаються в тому, що саме вони винні в цьому...
Диктатура на порозі - Юля допоможе! Майже віршований рядок вийшов... Скоро поеми будуть... Якщо дехто і досі не зрозумів куди котиться країна, то прошу познайомитися з цією прекрасною цитатою Юлі: "Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання"
shapo написав:Нет, все гораздо проще, из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна (гл. 8, ст. 7) это слова Иисуса, обращенные к книжникам и фарисеям, приведшим к нему блудницу: «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень».
Стройбатовец-теолог ... это мощно
Не знаю чем ты зарабатываешь на жизнь, но открою тебе тайну(только никому не говори) - чтобы строить нужно много чего знать, не меньше чем машиностроитель