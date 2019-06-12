Додано: Сер 12 чер, 2019 23:38

при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.согласно нее 77% украинцев, 17% русских.не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.что значит товар должен соответствовать зарплатам?товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить.хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие?и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.я не государственный мыслитель что бы придумывать какие отрасли развивать государству. но и индустриальный путь китая меня как то не вдохновляет когда в развитых странах сидят белые воротнички зарабатывают мозгами по офисам а все производство каптит в китае.кстати один из этапов перехода к постиндустриальному обществу это деиндустриализациячитайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?