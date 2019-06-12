Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Якщо дехто і досі не зрозумів куди котиться країна, то прошу познайомитися з цією прекрасною цитатою Юлі: "Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання"
Вы считаете нормальным ситуацию, когда власть в стране парализована из-за конфликта Рады и президента? Когда Рада не принимает ни одного президентского законопроекта, отказывается голосовать даже за отставку тех, кто назначается по квоте Президента. А Президент в свою очередь способен заветировать любой закон, принятый Радой. Считаете правильным парализовать власть еще на 5 месяцев ради того, чтобы старая власть смогла на прощанье набить себе карманы? Считаете, что в такой ситуации Президент, получивший поддержку 73% граждан не должен распускать Раду с поддержкой 4%, избранную в совершенно других обстоятельствах?
Кармелюк написав:Якщо дехто і досі не зрозумів куди котиться країна, то прошу познайомитися з цією прекрасною цитатою Юлі: "Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання"
Вы считаете нормальным ситуацию, когда власть в стране парализована из-за конфликта Рады и президента? Когда Рада не принимает ни одного президентского законопроекта, отказывается голосовать даже за отставку тех, кто назначается по квоте Президента. А Президент в свою очередь способен заветировать любой закон, принятый Радой. Считаете правильным парализовать власть еще на 5 месяцев ради того, чтобы старая власть смогла на прощанье набить себе карманы? Считаете, что в такой ситуации Президент, получивший поддержку 73% граждан не должен распускать Раду с поддержкой 4%, избранную в совершенно других обстоятельствах?
ПрЗЕдент - тупо бикує. Звичайний популіст, який хоче всім сподобатись. Не хоче домовлятись з ВР. А своєї партії у нього немає.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 05:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
mephala написав:ЛАД при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения. согласно нее 77% украинцев, 17% русских. не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно. у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.
что значит товар должен соответствовать зарплатам? товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить. хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие? и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.
читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства. и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям. по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно. почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать? https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/
Русіш троллі, яких тут чотири штуки, читають лише помийні російські сайти і російських пропагандистів.
І ненавидять все українське. В першу чергу - мову і армію. В другу чергу - український хліб і український шоколад.
Кацапська сволота.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Amid написав:По вашему, чиновник управляющий милионными бюджетами должен получать 5000 гривен? Т.е., изначально оправдывается коррупция. Про субсидии полная туфта ещё в том, что её получают куча работающих неоформленными или официально получающие минималку. Я не знаю никого из тех кто работает, вот вообще никого, кто бы получал меньше 500$. Только реально, а не на минималку по бумаге.
с вами всё ясно чиновник как правило вообще ни чем не управляет, управляет летчик или капитан судна
все сотрудники банков получают до 10к (за исключением топов)
кстати, абсолютно наивное мнение,что степень коррупции зависит от зарплаты
Прем'єр міністр Меркель в ФрН отримувала зп 28000 євро міс. Це більше, ніж за пересічного німця, в 6-7 разів.
Тобто більшості укро- чиновників вистачить зп 1000-2000 Дол. І тюрем побільше, і статей кримінального кодексу з конфіскацією майна - для держслужбовців.
Лише тоді вони запрацюють.
До речі, в масі своїй укро-чиновники - тупаки, бувші трієшники. Обмежені і косноязичні. Навіть вождь зебілів - з цього ж племені.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців