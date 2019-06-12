RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3141314231433144

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 176
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
55
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 05:04

  Кармелюк написав:Якщо дехто і досі не зрозумів куди котиться країна, то прошу познайомитися з цією прекрасною цитатою Юлі:
"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання"

Вы считаете нормальным ситуацию, когда власть в стране парализована из-за конфликта Рады и президента?
Когда Рада не принимает ни одного президентского законопроекта, отказывается голосовать даже за отставку тех, кто назначается по квоте Президента. А Президент в свою очередь способен заветировать любой закон, принятый Радой.
Считаете правильным парализовать власть еще на 5 месяцев ради того, чтобы старая власть смогла на прощанье набить себе карманы?
Считаете, что в такой ситуации Президент, получивший поддержку 73% граждан не должен распускать Раду с поддержкой 4%, избранную в совершенно других обстоятельствах?
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
Повідомлень: 870
З нами з: 11.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 05:27

  Tegularius написав:
  Кармелюк написав:Якщо дехто і досі не зрозумів куди котиться країна, то прошу познайомитися з цією прекрасною цитатою Юлі:
"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання"

Вы считаете нормальным ситуацию, когда власть в стране парализована из-за конфликта Рады и президента?
Когда Рада не принимает ни одного президентского законопроекта, отказывается голосовать даже за отставку тех, кто назначается по квоте Президента. А Президент в свою очередь способен заветировать любой закон, принятый Радой.
Считаете правильным парализовать власть еще на 5 месяцев ради того, чтобы старая власть смогла на прощанье набить себе карманы?
Считаете, что в такой ситуации Президент, получивший поддержку 73% граждан не должен распускать Раду с поддержкой 4%, избранную в совершенно других обстоятельствах?

ПрЗЕдент - тупо бикує. Звичайний популіст, який хоче всім сподобатись.
Не хоче домовлятись з ВР.
А своєї партії у нього немає.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 05:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19997
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 05:31

  mephala написав:ЛАД
при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.
согласно нее 77% украинцев, 17% русских.
не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.
у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.

что значит товар должен соответствовать зарплатам?
товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить.
хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие?
и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.

я не государственный мыслитель что бы придумывать какие отрасли развивать государству. но и индустриальный путь китая меня как то не вдохновляет когда в развитых странах сидят белые воротнички зарабатывают мозгами по офисам а все производство каптит в китае.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
кстати один из этапов перехода к постиндустриальному обществу это деиндустриализация :mrgreen:

читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства.
и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям.
по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно.
почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать?
https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/



Русіш троллі, яких тут чотири штуки, читають лише помийні російські сайти і російських пропагандистів.

І ненавидять все українське.
В першу чергу - мову і армію.
В другу чергу - український хліб і український шоколад.

Кацапська сволота.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19997
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 05:58

  prodigy написав:
  Amid написав:По вашему, чиновник управляющий милионными бюджетами должен получать 5000 гривен? Т.е., изначально оправдывается коррупция.
Про субсидии полная туфта ещё в том, что её получают куча работающих неоформленными или официально получающие минималку.
Я не знаю никого из тех кто работает, вот вообще никого, кто бы получал меньше 500$. Только реально, а не на минималку по бумаге.


с вами всё ясно :mrgreen:
чиновник как правило вообще ни чем не управляет,
управляет летчик или капитан судна

все сотрудники банков получают до 10к (за исключением топов)

кстати, абсолютно наивное мнение,что степень коррупции зависит от зарплаты

Прем'єр міністр Меркель в ФрН отримувала зп 28000 євро міс. Це більше, ніж за пересічного німця, в 6-7 разів.


Тобто більшості укро- чиновників вистачить зп 1000-2000 Дол.
І тюрем побільше, і статей кримінального кодексу з конфіскацією майна - для держслужбовців.

Лише тоді вони запрацюють.

До речі, в масі своїй укро-чиновники - тупаки, бувші трієшники. Обмежені і косноязичні.
Навіть вождь зебілів - з цього ж племені.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19997
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3141314231433144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72039)
13.06.2019 06:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.