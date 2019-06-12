Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Якщо дехто і досі не зрозумів куди котиться країна, то прошу познайомитися з цією прекрасною цитатою Юлі: "Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання"
Вы считаете нормальным ситуацию, когда власть в стране парализована из-за конфликта Рады и президента? Когда Рада не принимает ни одного президентского законопроекта, отказывается голосовать даже за отставку тех, кто назначается по квоте Президента. А Президент в свою очередь способен заветировать любой закон, принятый Радой. Считаете правильным парализовать власть еще на 5 месяцев ради того, чтобы старая власть смогла на прощанье набить себе карманы? Считаете, что в такой ситуации Президент, получивший поддержку 73% граждан не должен распускать Раду с поддержкой 4%, избранную в совершенно других обстоятельствах?
ПрЗЕдент - тупо бикує. Звичайний популіст, який хоче всім сподобатись. Не хоче домовлятись з ВР. А своєї партії у нього немає.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 05:32, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
mephala написав:ЛАД при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения. согласно нее 77% украинцев, 17% русских. не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно. у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.
что значит товар должен соответствовать зарплатам? товар стоит ровно столько сколько за него готовы платить. если эта готовность не будет покрывать затрат - его никто не будет производить. хотя да - можно сделать как в совке. забрать паспорта и писать работникам трудодни. тогда картоха и огурцы будут по ценам как витл мечтает. только он готов так работать? или рабский труд за три копейки это что бы другие? и не путайте цены там где монополии и цены там где диктует рынок.
читайте историю других стран. участие главы государства в вопросе образования независимой церкви довольно частые случаи. причем в той же европе на которую вы предлагаете равняться. и что поделать если наше государство недавно образовалось а не в средние века? не бороться за независимость своей церкви от вражеского государства? ваша реакция на участие в этом процессе президента явно выдает что вы находитесь под влиянием пропаганды. причем той которая работает на развал государства. и да - влияют не только попы но и перечисленные остальные персонажи. и со всеми нужно бороться а не лапки сложив сидеть. война идет за умы по всем направлениям. по поводу конфликта в Погребах. если вести являются для вас авторитетом то что тут сказать. читайте дальше их. теперь я понял откуда у вас все это навеяно. почитайте другой источник. у нас же вроде демократия и большинство решает что будем делать? https://brovary.net.ua/novyny/pogrebska-religijna-gromada-pershoyu-na-brovarshhyni-perejshla-vid-moskovskogo-patriarhatu-do-pravoslavnoyi-tserkvy-ukrayiny/
Русіш троллі, яких тут чотири штуки, читають лише помийні російські сайти і російських пропагандистів.
І ненавидять все українське. В першу чергу - мову і армію. В другу чергу - український хліб і український шоколад.
Кацапська сволота.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Amid написав:По вашему, чиновник управляющий милионными бюджетами должен получать 5000 гривен? Т.е., изначально оправдывается коррупция. Про субсидии полная туфта ещё в том, что её получают куча работающих неоформленными или официально получающие минималку. Я не знаю никого из тех кто работает, вот вообще никого, кто бы получал меньше 500$. Только реально, а не на минималку по бумаге.
с вами всё ясно чиновник как правило вообще ни чем не управляет, управляет летчик или капитан судна
все сотрудники банков получают до 10к (за исключением топов)
кстати, абсолютно наивное мнение,что степень коррупции зависит от зарплаты
Прем'єр міністр Меркель в ФрН отримувала зп 28000 євро міс. Це більше, ніж за пересічного німця, в 6-7 разів.
Тобто більшості укро- чиновників вистачить зп 1000-2000 Дол. І тюрем побільше, і статей кримінального кодексу з конфіскацією майна - для держслужбовців.
Лише тоді вони запрацюють.
До речі, в масі своїй укро-чиновники - тупаки, бувші трієшники. Обмежені і косноязичні. Навіть вождь зебілів - з цього ж племені.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Starikan написав: Если бы при Яныке, Юще, Кучме - при ком угодно- был бы введен безвиз и открыт восточноевропейский рынок труда - отток был бы точно такой же.
Не совсем так. При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу. При Юще начался очень быстрый рост доходов и не надо было массово ехать в Европу. Кроме того, выезд на заработки - лавинообразный процесс. Сначала решаются немногие, за ними начинают подтягиваться знакомые, и чем дальше, тем больше. Когда этот процесс приобретает массовый характер, остановить его тяжело. Безвиз сам по себе не даёт права на работу.
Зря я упомянул безвиз, и вы с shapo за это уцепились. Главное - открытие рынка труда. И, конечно, за эти годы увеличилась мобильность населения. Совковое воспитание и воспоминания о железном занавесе (подспудный страх перед "заграницей") сразу не уходят.
Хотя для провинциалов и безвиз сыграл важную роль. Я помню, как после трех выездов в Штаты на "научные заработки" не стал больше продлевать сотрудничество из-за необходимости каждый раз по 3-4 раза ездить в Киев за оформлением визы, для меня это всегда было большим обломом.
Starikan написав:Зря я упомянул безвиз, и вы с shapo за это уцепились. Главное - открытие рынка труда. И, конечно, за эти годы увеличилась мобильность населения. Совковое воспитание и воспоминания о железном занавесе (подспудный страх перед "заграницей") сразу не уходят.
А что еще из "достижений" Порошенко останется если убрать безвиз? Что касается "открытия" рынка труда, то его как не было, так и нет. Украинцы не поляки и не могут свободно поехать в Британию или Швецию и там искать работу на любом уровне - от рабочего на стройке или заводе до инженера или врача
На съезде партии «Слуга народа» были названы кандидатуры, которые рассматриваются для выдвижения в мажоритарных избирательных округах. Читайте такжеОбнародована сотня кандидатов по списку партии "Слуга народа" Об этом сообщается в Telegram-канале «Слуга народа».
Согласно сообщению, рассматриваются такие кандидатуры: 1. Округ № 25, Днепр - блогер Максим Бужанский; 2. Округ № 31, Кривой Рог - актер Корявчинков Юрий (Юзик;) 3. Округ № 48, Краматорск - адвокат Татьяна Романцева; 4. Округ № 62, Житомир - Герой Украины Игорь Герасименко; 5. Округ № 68, Ужгород - художник, предприниматель Юрий Кочут; 6. Округ № 94, Киевская область - журналист Александр Дубинский; 7. Округ № 185, Херсонская область - аграрий Альберт Черепаха; 8. Округ № 194, Черкассы - ректор Восточноевропейского университета Любовь Шпак; 9. Округ № 212, Киев - врач-анестезиолог Максим Перебийнис; 10. Округ № 218, Киев - активист Дмитрий Гурин.
Максим Бужанский
Бужанский выступал за экс-президента Виктора Януковича и его "Партию регионов", не изменил свою позицию по ним даже после Евромайдана, которым украинцы "убили страну".
"Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова — это метод красть", - подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.
zРадио написав: Украина заняла третье место в мире по импорту секонд-хенда, пропустив вперед Пакистан и Малайзию. Больше половины импорта готовой продукции легкой промышленности в Украине — секонд-хенд, сообщила президент-глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит. По её словам, импорт секонд-хенда на уровне 54% равнозначен утрате 45 тысяч рабочих мест.
Кармелюк написав:А може то Юля вирішила, як і Герус, пожартувати...
Кстати очередной парадокс украинского законодательства, на который обратила внимание Юля, действительно имеет быть. Прямым текстом в Законе указано, что Указ президента об обьявлении выборов никто не имеет право приостановить или отменить. Никто - это значит в том числе и Конституционный суд. Кстати насколько я понимаю, Конституционный суд вообще ничего не отменяет и не запрещает в своей деятельности, он просто оценивает законодательные акты на соответствие Конституции.
И похоже обсуждается тема провести выборы несмотря на негативное отношение Конституционного суда, при том, что все политсилы согласны в выборах участвовать, а после выборов развести руками и сказать, что мы же не сумасшедшие сразу после подведения итогов обьявлять еще одни выборы.
Starikan написав: Зря я упомянул безвиз, и вы с shapo за это уцепились. Главное - открытие рынка труда. И, конечно, за эти годы увеличилась мобильность населения. Совковое воспитание и воспоминания о железном занавесе (подспудный страх перед "заграницей") сразу не уходят.
А что еще из "достижений" Порошенко останется если убрать безвиз? Что касается "открытия" рынка труда, то его как не было, так и нет. Украинцы не поляки и не могут свободно поехать в Британию или Швецию и там искать работу на любом уровне - от рабочего на стройке или заводе до инженера или врача
Читайте, то что я писал, шевеля губами. "Восточноевропейский рынок труда". И о достижениях Порошенко я не писал. Зря я вас из игнора вынул, с вами дискутировать бесполезно.
zРадио написав:Из-за коррупции, составляющей порядка 30% ВВП (40 млрд долларов в год), средние доходы населения крайне низкие, что с одной стороны результирует эмиграцией, а с другой - низкой покупательной способностью.
1русішешвайн пропоганда про корупцію в розмірі 40млрд доларів=1040 млрд грн=2000 грн в місяць на кожну особу включаючи 12 млн пенсіонерів і 10 млн дітей. 2 Є 40 млрд доларів в тіньовому секторі ВВП 3 Від того що вони там є а - виведення їх звідти ні на грам не змінить в кращу сторону якість життя , бо по барабану в якому секторі створюються матеріальні блага - вони все одно споживаються населенням б - доходи тіньового сектора не йдуть навіть на 20% в кишені олігархів в - виведення з тіні 40 млрд доларів - максимум збільшить бюджет на 10 млрд доларів(податки з 40 млрд) г - податки зменшать доходи працівників тіньового сектору ( а цими працівниками є і ФОП на єдиному в тому числі(з точки зору економічної науки - заробляти 5 млн грн і сплачувати з них 20000 грн в рік-це сіра зона) , всі доходи отримані без оподаткування (виростив городину-продав-мусиш сплатити 30% від доходу-якщо не сплатив , твоя діяльність автоматично потрапила в сіру зону створення ВВП
Таким чином Що страшилки гриценка про 400 млрд грн в рік корупційних втрат Що страшилки зедів-детів-ледів про 1040 млрд в рік - це брехня , яка не має під собою жодного економічного обгрунтування
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69