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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3142314331443145

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 176
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
55
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30

  Frant написав:/quote]
ПрЗЕдент - тупо бикує. Звичайний популіст, який хоче всім сподобатись.
Не хоче домовлятись з ВР.
А своєї партії у нього немає.


Ну не хоче ... А хто хотів ? Тим більше чи так , чи так вибори . З моєї точки зору крще було вибори не переносити - а якось змусити депутатів голосувати за що треба . Але в таке голосування - не вірю . Вони надто "вільні і незалежні" - для себе ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30

  Starikan написав:Читайте, то что я писал, шевеля губами. "Восточноевропейский рынок труда". И о достижениях Порошенко я не писал.


И чем так сильно для украинцев отличается восточно-европейский рынок от западно-европейского?
По поводу шоколадного.
К чему такая скромность? Разве это не вы писали раньше
  Starikan написав:Не врите, не 85, а 73.
"Уставшие от войны" ("теща в Воронеже") и не принявшие реформ (под воздействием ватных СМИ).


  Starikan написав:Зря я вас из игнора вынул, с вами дискутировать бесполезно.


Какие проблемы, поставьте обратно - я это переживу
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:42

  mephala написав:ЛАД
при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.
согласно нее 77% украинцев, 17% русских.
не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.
у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.




Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...
Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.
Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.

Теперь смотрим на другой момент.
Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.
Но Вы почему-то не докоряете им.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:47

  Faceless написав:https://trim-c.livejournal.com/3022630.html
Максим Бужанский

Бужанский выступал за экс-президента Виктора Януковича и его "Партию регионов", не изменил свою позицию по ним даже после Евромайдана, которым украинцы "убили страну".

"Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова — это метод красть", - подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.

А это нынешний тренд.
В период избирательной кампании почти всё это было в арсенале большинства критиков власти.
Зубожили и русо/совкофилы подхватили.
В результате получили те самые 73%.
Надо же их теперь отблагодарить.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:49

  Frant написав:
  Tegularius написав:
  Кармелюк написав:Якщо дехто і досі не зрозумів куди котиться країна, то прошу познайомитися з цією прекрасною цитатою Юлі:
"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання"

Вы считаете нормальным ситуацию, когда власть в стране парализована из-за конфликта Рады и президента?
Когда Рада не принимает ни одного президентского законопроекта, отказывается голосовать даже за отставку тех, кто назначается по квоте Президента. А Президент в свою очередь способен заветировать любой закон, принятый Радой.
Считаете правильным парализовать власть еще на 5 месяцев ради того, чтобы старая власть смогла на прощанье набить себе карманы?
Считаете, что в такой ситуации Президент, получивший поддержку 73% граждан не должен распускать Раду с поддержкой 4%, избранную в совершенно других обстоятельствах?

ПрЗЕдент - тупо бикує. Звичайний популіст, який хоче всім сподобатись.
Не хоче домовлятись з ВР.
А своєї партії у нього немає.

В смысле не хочет договариваться, а почему он должен? Народ выбрал президента, президент вправе назначить своих людей на ключевые позиции, чтобы нести за них ответственность, о чем тут договариваться с Радой? Это все равно что рекетир отжал у вас квартиру, а вы идите с ним договаривайтесь. Президент внес закон, который позволял конфисковывать наворованное коррупционерами, которых помиловали при отмене закона о незаконном обогащении в КС, о чем тут договариваться с Радой? Рада нацелена на сохранение своих коррупционеров на потоках, президент нацелен против этого, о чем тут договариваться с Радой? Оставить им какие-то коррупционные потоки как откуп? Не для того народ менял власть, чтобы снова попасть в коррупционные договорняки, забудьте об этом.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:52

  Faceless написав:Максим Бужанский
"Признаёт военный гений Жукова.", - подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.
[/quote]

)) Давно ничего более коряво написанного не читал. Признаёт военный гений Жукова )))

Обычно в такой стилистике при советской власти писали в характеристиках положительные черты персонажа.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:56

  Starikan написав:А это нынешний тренд.
В период избирательной кампании почти всё это было в арсенале большинства критиков власти.
Зубожили и русо/совкофилы подхватили.
В результате получили те самые 73%.
Надо же их теперь отблагодарить.


)) Опять смешно. В списках 100-ки Слуги народа, полно людей топивших отчаянно за Порошенко, в том числе на 4 месте один из организаторов акции Порошенкодякую.

Видимо судя по этой логике это так отблагодарили Порошенко за провальную предвыборную компанию.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:02

  detroytred написав:

Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...
Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.
Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.

Теперь смотрим на другой момент.
Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.
Но Вы почему-то не докоряете им.[/quote]
До речі - я просто тут такого не писав ще - але самі гляньте на рейтинги хоча б ультраправих - у нас народ достатньо поміркований . Ну і різні персонажі типу Фаріон чи Мірошниченка дуже сильно відлякують ... Націоналізм у нас повинен обов"язково бути - але достатньо поміркований . Ну от я знову про те саме - як можна ідентифікувати себе неідентичним росіянину з РФ ? Колись їхав в поїзді з етнічним росіянином з Луганщини ( з містечка , яке переходило з рув в руки ) - то він намагався розмовляти українською - щоб відокремитися якось - додатково самоідентифікувати . А тут більшість просто цього всього не бачить і не відчуває ( навіть проукраїнські ) - і не розуміє , що таке "русскій мір" насправді ...
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