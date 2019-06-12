Ну не хоче ... А хто хотів ? Тим більше чи так , чи так вибори . З моєї точки зору крще було вибори не переносити - а якось змусити депутатів голосувати за що треба . Але в таке голосування - не вірю . Вони надто "вільні і незалежні" - для себе ...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30
Ну не хоче ... А хто хотів ? Тим більше чи так , чи так вибори . З моєї точки зору крще було вибори не переносити - а якось змусити депутатів голосувати за що треба . Але в таке голосування - не вірю . Вони надто "вільні і незалежні" - для себе ...
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30
И чем так сильно для украинцев отличается восточно-европейский рынок от западно-европейского?
По поводу шоколадного.
К чему такая скромность? Разве это не вы писали раньше
Какие проблемы, поставьте обратно - я это переживу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:42
Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...
Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.
Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.
Теперь смотрим на другой момент.
Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.
Но Вы почему-то не докоряете им.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:47
А это нынешний тренд.
В период избирательной кампании почти всё это было в арсенале большинства критиков власти.
Зубожили и русо/совкофилы подхватили.
В результате получили те самые 73%.
Надо же их теперь отблагодарить.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:49
В смысле не хочет договариваться, а почему он должен? Народ выбрал президента, президент вправе назначить своих людей на ключевые позиции, чтобы нести за них ответственность, о чем тут договариваться с Радой? Это все равно что рекетир отжал у вас квартиру, а вы идите с ним договаривайтесь. Президент внес закон, который позволял конфисковывать наворованное коррупционерами, которых помиловали при отмене закона о незаконном обогащении в КС, о чем тут договариваться с Радой? Рада нацелена на сохранение своих коррупционеров на потоках, президент нацелен против этого, о чем тут договариваться с Радой? Оставить им какие-то коррупционные потоки как откуп? Не для того народ менял власть, чтобы снова попасть в коррупционные договорняки, забудьте об этом.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:52
[/quote]
)) Давно ничего более коряво написанного не читал. Признаёт военный гений Жукова )))
Обычно в такой стилистике при советской власти писали в характеристиках положительные черты персонажа.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:56
)) Опять смешно. В списках 100-ки Слуги народа, полно людей топивших отчаянно за Порошенко, в том числе на 4 месте один из организаторов акции Порошенкодякую.
Видимо судя по этой логике это так отблагодарили Порошенко за провальную предвыборную компанию.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:02
Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...
Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.
Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.
Теперь смотрим на другой момент.
Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.
Но Вы почему-то не докоряете им.[/quote]
До речі - я просто тут такого не писав ще - але самі гляньте на рейтинги хоча б ультраправих - у нас народ достатньо поміркований . Ну і різні персонажі типу Фаріон чи Мірошниченка дуже сильно відлякують ... Націоналізм у нас повинен обов"язково бути - але достатньо поміркований . Ну от я знову про те саме - як можна ідентифікувати себе неідентичним росіянину з РФ ? Колись їхав в поїзді з етнічним росіянином з Луганщини ( з містечка , яке переходило з рув в руки ) - то він намагався розмовляти українською - щоб відокремитися якось - додатково самоідентифікувати . А тут більшість просто цього всього не бачить і не відчуває ( навіть проукраїнські ) - і не розуміє , що таке "русскій мір" насправді ...
|