Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 55
Інший варіант 3% 5
Всього голосів : 176
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30

ПрЗЕдент - тупо бикує. Звичайний популіст, який хоче всім сподобатись.

Не хоче домовлятись з ВР.

ПрЗЕдент - тупо бикує. Звичайний популіст, який хоче всім сподобатись.
Не хоче домовлятись з ВР.
А своєї партії у нього немає.



Ну не хоче ... А хто хотів ? Тим більше чи так , чи так вибори . З моєї точки зору крще було вибори не переносити - а якось змусити депутатів голосувати за що треба . Але в таке голосування - не вірю . Вони надто "вільні і незалежні" - для себе ...

Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30
Starikan написав: Читайте, то что я писал, шевеля губами. "Восточноевропейский рынок труда". И о достижениях Порошенко я не писал.



И чем так сильно для украинцев отличается восточно-европейский рынок от западно-европейского?

По поводу шоколадного.

К чему такая скромность? Разве это не вы писали раньше Starikan написав: Не врите, не 85, а 73.

"Уставшие от войны" ("теща в Воронеже") и не принявшие реформ (под воздействием ватных СМИ). Не врите, не 85, а 73."Уставшие от войны" ("теща в Воронеже") и не принявшие(под воздействием ватных СМИ).



Starikan написав: Зря я вас из игнора вынул, с вами дискутировать бесполезно. Зря я вас из игнора вынул, с вами дискутировать бесполезно.



Какие проблемы, поставьте обратно - я это переживу И чем так сильно для украинцев отличается восточно-европейский рынок от западно-европейского?По поводу шоколадного.К чему такая скромность? Разве это не вы писали раньшеКакие проблемы, поставьте обратно - я это переживу Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1392 З нами з: 29.05.18 Подякував: 72 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 08:42 mephala написав: ЛАД

при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.

согласно нее 77% украинцев, 17% русских.

не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.

у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.







при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.согласно нее 77% украинцев, 17% русских.не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.

Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...

Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.

Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.



Теперь смотрим на другой момент.

Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.

Но Вы почему-то не докоряете им. Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.Теперь смотрим на другой момент.Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.Но Вы почему-то не докоряете им. detroytred

Повідомлень: 21841 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 08:47 Faceless написав: https://trim-c.livejournal.com/3022630.html

Максим Бужанский



Бужанский выступал за экс-президента Виктора Януковича и его "Партию регионов", не изменил свою позицию по ним даже после Евромайдана, которым украинцы "убили страну".



"Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова — это метод красть", - подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.



А это нынешний тренд.

В период избирательной кампании почти всё это было в арсенале большинства критиков власти.

Зубожили и русо/совкофилы подхватили.

В результате получили те самые 73%.

Додано: Чет 13 чер, 2019 08:49
Frant написав: Tegularius написав: Кармелюк написав: Якщо дехто і досі не зрозумів куди котиться країна, то прошу познайомитися з цією прекрасною цитатою Юлі:
"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання"
Вы считаете нормальным ситуацию, когда власть в стране парализована из-за конфликта Рады и президента?
Когда Рада не принимает ни одного президентского законопроекта, отказывается голосовать даже за отставку тех, кто назначается по квоте Президента. А Президент в свою очередь способен заветировать любой закон, принятый Радой.
Считаете правильным парализовать власть еще на 5 месяцев ради того, чтобы старая власть смогла на прощанье набить себе карманы?
Считаете, что в такой ситуации Президент, получивший поддержку 73% граждан не должен распускать Раду с поддержкой 4%, избранную в совершенно других обстоятельствах?

"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання" Якщо дехто і досі не зрозумів куди котиться країна, то прошу познайомитися з цією прекрасною цитатою Юлі:"Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання"

Вы считаете нормальным ситуацию, когда власть в стране парализована из-за конфликта Рады и президента?

Когда Рада не принимает ни одного президентского законопроекта, отказывается голосовать даже за отставку тех, кто назначается по квоте Президента. А Президент в свою очередь способен заветировать любой закон, принятый Радой.

Считаете правильным парализовать власть еще на 5 месяцев ради того, чтобы старая власть смогла на прощанье набить себе карманы?

Считаете, что в такой ситуации Президент, получивший поддержку 73% граждан не должен распускать Раду с поддержкой 4%, избранную в совершенно других обстоятельствах? Вы считаете нормальным ситуацию, когда власть в стране парализована из-за конфликта Рады и президента?Когда Рада не принимает ни одного президентского законопроекта, отказывается голосовать даже за отставку тех, кто назначается по квоте Президента. А Президент в свою очередь способен заветировать любой закон, принятый Радой.Считаете правильным парализовать власть еще на 5 месяцев ради того, чтобы старая власть смогла на прощанье набить себе карманы?Считаете, что в такой ситуации Президент, получивший поддержку 73% граждан не должен распускать Раду с поддержкой 4%, избранную в совершенно других обстоятельствах?

ПрЗЕдент - тупо бикує. Звичайний популіст, який хоче всім сподобатись.

Не хоче домовлятись з ВР.

А своєї партії у нього немає. ПрЗЕдент - тупо бикує. Звичайний популіст, який хоче всім сподобатись.Не хоче домовлятись з ВР.А своєї партії у нього немає.

Додано: Чет 13 чер, 2019 08:52
В смысле не хочет договариваться, а почему он должен? Народ выбрал президента, президент вправе назначить своих людей на ключевые позиции, чтобы нести за них ответственность, о чем тут договариваться с Радой? Это все равно что рекетир отжал у вас квартиру, а вы идите с ним договаривайтесь. Президент внес закон, который позволял конфисковывать наворованное коррупционерами, которых помиловали при отмене закона о незаконном обогащении в КС, о чем тут договариваться с Радой? Рада нацелена на сохранение своих коррупционеров на потоках, президент нацелен против этого, о чем тут договариваться с Радой? Оставить им какие-то коррупционные потоки как откуп? Не для того народ менял власть, чтобы снова попасть в коррупционные договорняки, забудьте об этом.

Додано: Чет 13 чер, 2019 08:52
Faceless написав: Максим Бужанский
"Признаёт военный гений Жукова.", - подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Признаёт военный гений Жукова.", - подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Максим Бужанский"Признаёт военный гений Жукова.", - подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий. [/quote]



)) Давно ничего более коряво написанного не читал. Признаёт военный гений Жукова )))



Додано: Чет 13 чер, 2019 08:56
Starikan написав: А это нынешний тренд.
В период избирательной кампании почти всё это было в арсенале большинства критиков власти.
Зубожили и русо/совкофилы подхватили.
В результате получили те самые 73%.
Надо же их теперь отблагодарить.

В период избирательной кампании почти всё это было в арсенале большинства критиков власти.

Зубожили и русо/совкофилы подхватили.

В результате получили те самые 73%.

Надо же их теперь отблагодарить. А это нынешний тренд.В период избирательной кампании почти всё это было в арсенале большинства критиков власти.Зубожили и русо/совкофилы подхватили.В результате получили те самые 73%.Надо же их теперь отблагодарить.



)) Опять смешно. В списках 100-ки Слуги народа, полно людей топивших отчаянно за Порошенко, в том числе на 4 месте один из организаторов акции Порошенкодякую.



Видимо судя по этой логике это так отблагодарили Порошенко за провальную предвыборную компанию. )) Опять смешно. В списках 100-ки Слуги народа, полно людей топивших отчаянно за Порошенко, в том числе на 4 месте один из организаторов акции Порошенкодякую.Видимо судя по этой логике это так отблагодарили Порошенко за провальную предвыборную компанию. freeze 4 Повідомлень: 11798 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3577 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:02 detroytred написав:

Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...

Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.

Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.



Теперь смотрим на другой момент.

Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.

Но Вы почему-то не докоряете им.[/quote]

