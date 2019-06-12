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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 31443145314631473148> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 176 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 55 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 176 Додано: Чет 13 чер, 2019 09:21 Frant написав: detroytred написав: mephala написав: ЛАД

при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.

согласно нее 77% украинцев, 17% русских.

не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.

у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.



при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.согласно нее 77% украинцев, 17% русских.не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.

Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...

Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.

Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.



Теперь смотрим на другой момент.

Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.

Но Вы почему-то не докоряете им. Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.Теперь смотрим на другой момент.Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.Но Вы почему-то не докоряете им.



Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію. Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.



Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.

А не только укр. националистов.



Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё. Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.А не только укр. националистов.Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё. detroytred

Повідомлень: 21845 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:31 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Frant написав: Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію. Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.



Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.

А не только укр. националистов.



Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё. Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.А не только укр. националистов.Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё.



Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать. Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать. freeze 4 Повідомлень: 11801 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3577 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:35 Puente написав: detroytred написав:

Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...

Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.

Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.



Теперь смотрим на другой момент.

Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.

Но Вы почему-то не докоряете им. Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.Теперь смотрим на другой момент.Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.Но Вы почему-то не докоряете им.

До речі - я просто тут такого не писав ще - але самі гляньте на рейтинги хоча б ультраправих - у нас народ достатньо поміркований . Ну і різні персонажі типу Фаріон чи Мірошниченка дуже сильно відлякують ... Націоналізм у нас повинен обов"язково бути - але достатньо поміркований . Ну от я знову про те саме - як можна ідентифікувати себе неідентичним росіянину з РФ ? Колись їхав в поїзді з етнічним росіянином з Луганщини ( з містечка , яке переходило з рув в руки ) - то він намагався розмовляти українською - щоб відокремитися якось - додатково самоідентифікувати . А тут більшість просто цього всього не бачить і не відчуває ( навіть проукраїнські ) - і не розуміє , що таке "русскій мір" насправді ...[/quote]

Критерией идентификации много.



Моё мнение - идентификация по языку не должна быть обязательной. То есть не говоришь на украинском, говоришь на русском - значит не идентифицируешь себя украинцем.





У меня родич атошник регулярно конфликтует в западных регионах с местными *националистами* на бытовом уровне (в магазинах, кафе и т.д.). Весь национализм которых заключается в претензиях к нему за русский язык.

Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет. Но претензии выдвигают. До речі - я просто тут такого не писав ще - але самі гляньте на рейтинги хоча б ультраправих - у нас народ достатньо поміркований . Ну і різні персонажі типу Фаріон чи Мірошниченка дуже сильно відлякують ... Націоналізм у нас повинен обов"язково бути - але достатньо поміркований . Ну от я знову про те саме - як можна ідентифікувати себе неідентичним росіянину з РФ ? Колись їхав в поїзді з етнічним росіянином з Луганщини ( з містечка , яке переходило з рув в руки ) - то він намагався розмовляти українською - щоб відокремитися якось - додатково самоідентифікувати . А тут більшість просто цього всього не бачить і не відчуває ( навіть проукраїнські ) - і не розуміє , що таке "русскій мір" насправді ...[/quote]Критерией идентификации много.Моё мнение - идентификация по языку не должна быть обязательной. То есть не говоришь на украинском, говоришь на русском - значит не идентифицируешь себя украинцем.У меня родич атошник регулярно конфликтует в западных регионах с местными *националистами* на бытовом уровне (в магазинах, кафе и т.д.). Весь национализм которых заключается в претензиях к нему за русский язык.Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет. Но претензии выдвигают. detroytred

Повідомлень: 21845 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:37 freeze написав: detroytred написав: Frant написав: Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію. Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.



Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.

А не только укр. националистов.



Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё. Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.А не только укр. националистов.Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё.



Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать. Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать.

Ватан не здатен розрізнити російськомовну проукраїнську людину і агресивного ватного руськомирця???





Українські солдати не є руськомірцами.

На відміну від ватніків, які ненавидять українську мову і українську армію.





detroytred написав: Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет. Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет.



Чергова маячня від чергового російського тролля.



Україномовні українці не захищають Україну з зброєю в руках?

Це роблять лише російськомовні ватани???

Які ненавидять все українське. Ватан не здатен розрізнити російськомовну проукраїнську людину і агресивного ватного руськомирця???Українські солдати не є руськомірцами.На відміну від ватніків, які ненавидять українську мову і українську армію.Чергова маячня від чергового російського тролля.Україномовні українці не захищають Україну з зброєю в руках?Це роблять лише російськомовні ватани???Які ненавидять все українське. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20007 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41 Frant написав: Ватан не здатен розрізнити російськомовну проукраїнську людину і агресивного ватного руськомирця???





Українські солдати не є руськомірцами.

На відміну від ватніків, які ненавидять українську мову і українську армію. Ватан не здатен розрізнити російськомовну проукраїнську людину і агресивного ватного руськомирця???Українські солдати не є руськомірцами.На відміну від ватніків, які ненавидять українську мову і українську армію.



К чемы ты тут чушь несешь, тебе про одно, ты перескакиваешь на другую тему, недодоцент, у тебя не только с арифметикой плоховато, но и с историей и с другими науками.

Займись делом, а то злобой залил себе всю клавиатуру.



Сколько кстати заплатил военного сбора за последние годы, боец клавиатуры ? А потом сравним со мной, сколько я заплатил. К чемы ты тут чушь несешь, тебе про одно, ты перескакиваешь на другую тему, недодоцент, у тебя не только с арифметикой плоховато, но и с историей и с другими науками.Займись делом, а то злобой залил себе всю клавиатуру.Сколько кстати заплатил военного сбора за последние годы, боец клавиатуры ? А потом сравним со мной, сколько я заплатил. freeze 4 Повідомлень: 11801 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3577 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41 freeze написав: detroytred написав: Frant написав: Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію. Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.



Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.

А не только укр. националистов.



Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё. Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.А не только укр. националистов.Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё.



Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать. Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать.

Ему главное проголосить -- русскомирцы и т.п.

Факты и логика не нужны)) Ему главное проголосить -- русскомирцы и т.п.Факты и логика не нужны)) detroytred

Повідомлень: 21845 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41 freeze написав: Какой-то дикий спор. Украина - это родина русского языка, здесь находятся истоки русского языка, русский язык жил и развивался здесь столетиями Какой-то дикий спор.

Бредятина, відверта брехня.

таке лише путін чи ватний руськомірець може тявкнути.



Російська мова розвивалась в Росії, в Пітері і Маскві.

І звідти сунула на захід, в Україну.



Раніше полтавський діалект укр-мови був близьким до літературної укр-мови.

Зараз Полтавщина на 90% русифікована.



Пояснюю ватним троллям - навіть Донбасс був українськомовним до середини ХХ століття.

Видатний укр. поет Сосюра народився в Дебальцево, в 1898 році. І писав чудовою літературною укр. мовою.



Хто зараз в Дебальцево розмовляє по українські? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20007 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:45 Frant написав: freeze написав: detroytred написав: 4685369:Frant"

Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.



Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.

А не только укр. националистов.



Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё. Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.А не только укр. националистов.Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё.



Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать. Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать.

Ватан не здатен розрізнити російськомовну проукраїнську людину і агресивного ватного руськомирця???





Українські солдати не є руськомірцами.

На відміну від ватніків, які ненавидять українську мову і українську армію.





[quote="4685399:detroytred написав:Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет. Ватан не здатен розрізнити російськомовну проукраїнську людину і агресивного ватного руськомирця???Українські солдати не є руськомірцами.На відміну від ватніків, які ненавидять українську мову і українську армію.[quote="4685399:detroytred написав:Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет.



Чергова маячня від чергового російського тролля.



Україномовні українці не захищають Україну з зброєю в руках?

Це роблять лише російськомовні ватани???

Які ненавидять все українське.[/quote]

Сами придумали.



Естественно защищают.

Речь была о тех, кто не защищает, а только дорекает.



Таких, как Вы Чергова маячня від чергового російського тролля.Україномовні українці не захищають Україну з зброєю в руках?Це роблять лише російськомовні ватани???Які ненавидять все українське.[/quote]Сами придумали.Естественно защищают.Речь была о тех, кто не защищает, а только дорекает.Таких, как Вы detroytred

Повідомлень: 21845 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:50 Frant написав:

Російська мова розвивалась в Росії, в Пітері і Маскві.

І звідти сунула на захід, в Україну.



Раніше полтавський діалект укр-мови був близьким до літературної укр-мови.

Зараз Полтавщина на 90% русифікована.



Пояснюю ватним троллям - навіть Донбасс був українськомовним до середини ХХ століття.

Видатний укр. поет Сосюра народився в Дебальцево, в 1898 році. І писав чудовою літературною укр. мовою.



Хто зараз в Дебальцево розмовляє по українські? Російська мова розвивалась в Росії, в Пітері і Маскві.І звідти сунула на захід, в Україну.Раніше полтавський діалект укр-мови був близьким до літературної укр-мови.Зараз Полтавщина на 90% русифікована.Пояснюю ватним троллям - навіть Донбасс був українськомовним до середини ХХ століття.Видатний укр. поет Сосюра народився в Дебальцево, в 1898 році. І писав чудовою літературною укр. мовою.Хто зараз в Дебальцево розмовляє по українські?



Родное сердце, для тебя даже специальное выражение придумали - "російська мова". Хотя такого языка не существует и никогда не существовало. Есть русский язык. Он никакой не российский. Из украинского языка намеренно вычистили "руську мову", заменив ее на "російську мову", чтобы украинцы не чувствовали своего родства с ней!



А ведь наше укаинское древнее государство называлось именно Русь. Центром более 80% исторического периода был Киев, нынешняя столица Украины.



Именно руський язык (язык Руси) и дал начало близким друг к другу диалектам, которые сегодня называются украинский, русский и белорусский языки!



PS: Питера вообще не существовало задолго (как минимум за 4 века) до появления русского диалекта - фантастическая безграмотность!



PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже Родное сердце, для тебя даже специальное выражение придумали - "російська мова". Хотя такого языка не существует и никогда не существовало. Есть русский язык. Он никакой не российский. Из украинского языка намеренно вычистили "руську мову", заменив ее на "російську мову", чтобы украинцы не чувствовали своего родства с ней!А ведь наше укаинское древнее государство называлось именно Русь. Центром более 80% исторического периода был Киев, нынешняя столица Украины.Именно руський язык (язык Руси) и дал начало близким друг к другу диалектам, которые сегодня называются украинский, русский и белорусский языки!PS: Питера вообще не существовало задолго (как минимум за 4 века) до появления русского диалекта - фантастическая безграмотность!PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже zРадио

Повідомлень: 2439 З нами з: 02.05.18 Подякував: 723 раз. Подякували: 1665 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:53 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Именно руський язык (язык Руси) и дал начало близким друг к другу диалектам, которые сегодня называются украинский, русский и белорусский языки! Именно руський язык (язык Руси) и дал начало близким друг к другу диалектам, которые сегодня называются украинский, русский и белорусский языки!

Діалект і мова - то різні явища.

Тупий ольгинець, ну зовсім тупий.





zРадио написав: Питера вообще не существовало задолго (как минимум за 4 века) до появления русского диалекта - фантастическая безграмотность! Питера вообще не существовало задолго (как минимум за 4 века) до появления русского диалекта - фантастическая безграмотность!

В Пітері Достоєвський та інші руськомирці в тому ж 19-му сторіччі розвивали російську мову.

І зараз там розвивається російська мова.

А чому би любителям розвитку російської мови - не поїхати в Расею, розвивати Камчатку? Діалект і мова - то різні явища.Тупий ольгинець, ну зовсім тупий.В Пітері Достоєвський та інші руськомирці в тому ж 19-му сторіччі розвивали російську мову.І зараз там розвивається російська мова.А чому би любителям розвитку російської мови - не поїхати в Расею, розвивати Камчатку? Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20007 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 31443145314631473148> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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