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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:21
Frant написав: detroytred написав: mephala написав:ЛАД
при чем тут соц опросы? у нас в 2001 году был проведена перепись населения.
согласно нее 77% украинцев, 17% русских.
не нравится вам последние данные возьмем 1989 когда модно было себя писать русскими а не украинцами. 72% и 22% соответственно.
у путина везде красной линией идет тема - идем защищать своих. и своими он называет не только русских по национальности но и тех кто говорит по русски. так что если бы эти русскоговорящие украинцы (а по чесноку - это обычные украинцы которые в погоне за золотым тельцом решили забыть язык предков) за 25 лет удосужились перейти на украинский то ничего этого бы не было. и националисты не пытаются разделить страну в отличие от русскоговорящих а пытаются доказать что национальная идентичность это один из способов цементирования страны как единого целого.
Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...
Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.
Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.
Теперь смотрим на другой момент.
Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.
Но Вы почему-то не докоряете им.
Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.
Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.
А не только укр. националистов.
Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё.
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detroytred
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:31
detroytred написав:
Frant написав:
Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.
Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.
А не только укр. националистов.
Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё.
Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:35
Puente написав: detroytred написав:
Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...
Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.
Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.
Теперь смотрим на другой момент.
Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.
Но Вы почему-то не докоряете им.
До речі - я просто тут такого не писав ще - але самі гляньте на рейтинги хоча б ультраправих - у нас народ достатньо поміркований . Ну і різні персонажі типу Фаріон чи Мірошниченка дуже сильно відлякують ... Націоналізм у нас повинен обов"язково бути - але достатньо поміркований . Ну от я знову про те саме - як можна ідентифікувати себе неідентичним росіянину з РФ ? Колись їхав в поїзді з етнічним росіянином з Луганщини ( з містечка , яке переходило з рув в руки ) - то він намагався розмовляти українською - щоб відокремитися якось - додатково самоідентифікувати . А тут більшість просто цього всього не бачить і не відчуває ( навіть проукраїнські ) - і не розуміє , що таке "русскій мір" насправді ...[/quote]
Критерией идентификации много.
Моё мнение - идентификация по языку не должна быть обязательной. То есть не говоришь на украинском, говоришь на русском - значит не идентифицируешь себя украинцем.
У меня родич атошник регулярно конфликтует в западных регионах с местными *националистами* на бытовом уровне (в магазинах, кафе и т.д.). Весь национализм которых заключается в претензиях к нему за русский язык.
Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет. Но претензии выдвигают.
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detroytred
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:37
freeze написав: detroytred написав:
Frant написав:
Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.
Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.
А не только укр. националистов.
Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё.
Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать.
Ватан не здатен розрізнити російськомовну проукраїнську людину і агресивного ватного руськомирця???
Українські солдати не є руськомірцами.
На відміну від ватніків, які ненавидять українську мову і українську армію.
detroytred написав:
Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет.
Чергова маячня від чергового російського тролля.
Україномовні українці не захищають Україну з зброєю в руках?
Це роблять лише російськомовні ватани???
Які ненавидять все українське.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41
Frant написав:
Ватан не здатен розрізнити російськомовну проукраїнську людину і агресивного ватного руськомирця???
Українські солдати не є руськомірцами.
На відміну від ватніків, які ненавидять українську мову і українську армію.
К чемы ты тут чушь несешь, тебе про одно, ты перескакиваешь на другую тему, недодоцент, у тебя не только с арифметикой плоховато, но и с историей и с другими науками.
Займись делом, а то злобой залил себе всю клавиатуру.
Сколько кстати заплатил военного сбора за последние годы, боец клавиатуры ? А потом сравним со мной, сколько я заплатил.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:41
freeze написав: detroytred написав:
Frant написав:
Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.
Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.
А не только укр. националистов.
Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё.
Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать.
Ему главное проголосить -- русскомирцы и т.п.
Факты и логика не нужны))
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:45
Frant написав: freeze написав: detroytred написав:
4685369:Frant"
Руськомірці ненавидять укро-націоналістів. Зокрема і тих, хто воював (воює) чи підтримував (підтримує) українську армію.
Русскомирцы ненавидят всех, кто воевал-воюет или поддерживал-поддерживает украинскую армию.
А не только укр. националистов.
Всех. И русскоговорящих, и хоть каких ещё.
Недодоценты оказываются даже не имеют понятия, что в зоне АТО половина украинских военнослужаших говорит на русском языке, и это им никак не мешает воевать.
Ватан не здатен розрізнити російськомовну проукраїнську людину і агресивного ватного руськомирця???
Українські солдати не є руськомірцами.
На відміну від ватніків, які ненавидять українську мову і українську армію.
[quote="4685399:detroytred написав:Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет.
Чергова маячня від чергового російського тролля.
Україномовні українці не захищають Україну з зброєю в руках?
Це роблять лише російськомовні ватани???
Які ненавидять все українське.[/quote]
Сами придумали.
Естественно защищают.
Речь была о тех, кто не защищает, а только дорекает.
Таких, как Вы
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:50
Frant написав:
Російська мова розвивалась в Росії, в Пітері і Маскві.
І звідти сунула на захід, в Україну.
Раніше полтавський діалект укр-мови був близьким до літературної укр-мови.
Зараз Полтавщина на 90% русифікована.
Пояснюю ватним троллям - навіть Донбасс був українськомовним до середини ХХ століття.
Видатний укр. поет Сосюра народився в Дебальцево, в 1898 році. І писав чудовою літературною укр. мовою.
Хто зараз в Дебальцево розмовляє по українські?
Родное сердце, для тебя даже специальное выражение придумали - "російська мова". Хотя такого языка не существует и никогда не существовало. Есть русский язык. Он никакой не российский. Из украинского языка намеренно вычистили "руську мову", заменив ее на "російську мову", чтобы украинцы не чувствовали своего родства с ней!
А ведь наше укаинское древнее государство называлось именно Русь. Центром более 80% исторического периода был Киев, нынешняя столица Украины.
Именно руський язык (язык Руси) и дал начало близким друг к другу диалектам, которые сегодня называются украинский, русский и белорусский языки!
PS: Питера вообще не существовало задолго (как минимум за 4 века) до появления русского диалекта - фантастическая безграмотность!
PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:53
zРадио написав:
Именно руський язык (язык Руси) и дал начало близким друг к другу диалектам, которые сегодня называются украинский, русский и белорусский языки!
Діалект і мова - то різні явища.
Тупий ольгинець, ну зовсім тупий.
zРадио написав:
Питера вообще не существовало задолго (как минимум за 4 века) до появления русского диалекта - фантастическая безграмотность!
В Пітері Достоєвський та інші руськомирці в тому ж 19-му сторіччі розвивали російську мову.
І зараз там розвивається російська мова.
А чому би любителям розвитку російської мови - не поїхати в Расею, розвивати Камчатку?
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 13 чер, 2019 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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