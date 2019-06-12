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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3145314631473148> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 176 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 43 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 58 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 15 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 55 Інший варіант 3% 5 Всього голосів : 176 Додано: Чет 13 чер, 2019 09:54 zРадио написав: PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже



Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.

Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе. Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе. freeze 4 Повідомлень: 11801 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3577 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:56 freeze написав: zРадио написав: PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже



Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.

Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе. Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе.



То відомі речі.



Україна була колонією Росії, тому непересічні українці спілкувались на російському. То відомі речі.Україна була колонією Росії, тому непересічні українці спілкувались на російському. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20007 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:59 zРадио написав: PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский.



"Починаючи вже з раннього періоду творчості, в поезії Сосюри знайшли відображення і суперечності його доби: типова для українського інтелігента 20-их років неможливість поєднати відданість більшовицькій революції з почуттям національного обов'язку: поема про внутрішнє роздвоєння («комунар і націоналіст») «Два Володьки» (1930), відразу по виході заборонена збірка «Серце» (1931). Попри заборони, у творчості Сосюри того часу потужно пробивається мотив українського патріотизму (недрукована поема «Махно», відома лише в уривках «Мазепа», 1930).

Пізня творчість



На початку 30-их років це призвело Сосюру до конфлікту з комуністичною партією, членом якої він був з 1920. На тлі голодної смерті мільйонів українських селян, і репресій та розстрілів діячів української культури за постишевщини це довело Сосюру до межі психічного розладу."



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87 "Починаючи вже з раннього періоду творчості, в поезії Сосюри знайшли відображення і суперечності його доби: типова для українського інтелігента 20-их років неможливість поєднати відданість більшовицькій революції з почуттям національного обов'язку: поема про внутрішнє роздвоєння («комунар і націоналіст») «Два Володьки» (1930), відразу по виході заборонена збірка «Серце» (1931). Попри заборони, у творчості Сосюри того часу потужно пробивається мотив українського патріотизму (недрукована поема «Махно», відома лише в уривках «Мазепа», 1930).Пізня творчістьНа початку 30-их років це призвело Сосюру до конфлікту з комуністичною партією, членом якої він був з 1920. На тлі голодної смерті мільйонів українських селян, і репресій та розстрілів діячів української культури за постишевщини це довело Сосюру до межі психічного розладу." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20007 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:03 Frant написав: freeze написав: zРадио написав: PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже



Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.

Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе. Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе.



То відомі речі.



Україна була колонією Росії, тому непересічні українці спілкувались на російському. То відомі речі.Україна була колонією Росії, тому непересічні українці спілкувались на російському.



Еще раз говорю тебе - нет никакого российского языка! Это изобретение украинских националистов, стыдящихся общего прошлого, начиная еще с Киевской Руси (когда, к слову, говоря в твоих терминах, Россия была колонией Украины, а не наоборот )



Что же касается бреда про Достоевского и Питер - любой не-мертвый язык перманентно развивается. Но мы же говорим об этимологии (если доцент не знает такого слова, то советую погуглить) Еще раз говорю тебе - нет никакого российского языка! Это изобретение украинских националистов, стыдящихся общего прошлого, начиная еще с Киевской Руси (когда, к слову, говоря в твоих терминах, Россия была колонией Украины, а не наоборотЧто же касается бреда про Достоевского и Питер - любой не-мертвый язык перманентно развивается. Но мы же говорим об этимологии (если доцент не знает такого слова, то советую погуглить) Востаннє редагувалось zРадио в Чет 13 чер, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2439 З нами з: 02.05.18 Подякував: 723 раз. Подякували: 1665 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:05 Уважно прочитати!



Нині Російська Федерація здійснює політику зросійщення всередині власної країни через політичні й інформаційно-культурні важелі, і в інших пострадянських державах.



Термін «русифікація» прийнятий у історичній літературі різних країн і, серед інших, у Росії. В Україні цей термін вважається калькованим з російської мови[1], замість питомо українського терміну «зросі́йщення».





Зросійщення здійснюється за допомогою різноманітної системи заходів, переважно таких, як навчання в російських за мовою викладання школах, мішані подружжя, ідейна, політична й культурна індоктринація, перебування в російськомовному середовищі (армія, російськомовні установи, підприємства, будівництва тощо), переміщування населення, відривання людей від національної групи чи середовища і від національної мови й культури, позбавлення етнічної та національної свідомості, накидання російської мови як мови зв'язку й порозуміння, як так званої «другої мови неросійських народів»[3].



Швидка політична експансія Московського царства (пізніше Російської імперії) була і є пов'язана з зросійщенням автохтонів Східної Європи й північної та середньої Азії. В цьому процесі зникають малі народи й племена, а чималий їхній відсоток (зокрема розпорошених) уживає російську мову (за радянським переписом 1970 5,4 % неросіян вважало російську мову за свою рідну, а 17,3 % вільно її вживало.[4] В кількісному вираженні згідно з переписом 1926 р. кількість неросіян, що вважали російську мову за рідну, була зафіксована 6,4 млн, в 1959 р. — 10,2 млн, в 1979 р. — 13 млн, в 1989 р. — 18,7 млн.[5]).



Це дозволяло офіційним часописам з 1959 року почати розмову про те, що радянська федерація виконала свою історичну місію й невдовзі її може заступити унітарна держава[6]. Проте, це все спричинило досить нервову реакцію представників неросійських народів.[7] "



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%BD%D0%B8 "Русифіка́ція (термін, калькований з російської мови[1]), або зросі́йщення, змоскóвщення — сукупність дій та умов, спрямованих на зміцнення російської національно-політичної переваги в Україні та серед українців, за допомогою переходу чи переводу осіб неросійської національності на російську мову й російську культуру та їхньої подальшої асиміляції.[1] Зросійщення зумовила державна політика російських режимів — спочатку царського, а згодом радянського й сучасного неоімперського, та обставини, що в них перебували або перебувають унаслідок своєї належності до Російської імперії чи Радянського Союзу неросійські народи.[2]Нині Російська Федерація здійснює політику зросійщення всередині власної країни через політичні й інформаційно-культурні важелі, і в інших пострадянських державах.Термін «русифікація» прийнятий у історичній літературі різних країн і, серед інших, у Росії. В Україні цей термін вважається калькованим з російської мови[1], замість питомо українського терміну «зросі́йщення».Зросійщення здійснюється за допомогою різноманітної системи заходів, переважно таких, як навчання в російських за мовою викладання школах, мішані подружжя, ідейна, політична й культурна індоктринація, перебування в російськомовному середовищі (армія, російськомовні установи, підприємства, будівництва тощо), переміщування населення, відривання людей від національної групи чи середовища і від національної мови й культури, позбавлення етнічної та національної свідомості, накидання російської мови як мови зв'язку й порозуміння, як так званої «другої мови неросійських народів»[3].Швидка політична експансія Московського царства (пізніше Російської імперії) була і є пов'язана з зросійщенням автохтонів Східної Європи й північної та середньої Азії. В цьому процесі зникають малі народи й племена, а чималий їхній відсоток (зокрема розпорошених) уживає російську мову (за радянським переписом 1970 5,4 % неросіян вважало російську мову за свою рідну, а 17,3 % вільно її вживало.[4] В кількісному вираженні згідно з переписом 1926 р. кількість неросіян, що вважали російську мову за рідну, була зафіксована 6,4 млн, в 1959 р. — 10,2 млн, в 1979 р. — 13 млн, в 1989 р. — 18,7 млн.[5]).Це дозволяло офіційним часописам з 1959 року почати розмову про те, що радянська федерація виконала свою історичну місію й невдовзі її може заступити унітарна держава[6]. Проте, це все спричинило досить нервову реакцію представників неросійських народів.[7] " Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20007 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:16 shapo написав: ЛАД написав: Не совсем так.

При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.

Не совсем так.При Кучмеехать в Европу.



Что значит "не решились"?

Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел.

Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках.

Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию.

Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев Что значит "не решились"?Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел.Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках.Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию.Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев

шото много зради,

крім мене з Польщі вернулося ще 2є осіб з мого найближчого оточення,

багато хто їздить на 3 - 6 місяців, а решту сидить дома,

ще одна знайома думає закінчити на зароблені ремонт в хаті, та обновити мебель і шукати роботу вна неньці. шото много зради,крім мене з Польщі вернулося ще 2є осіб з мого найближчого оточення,багато хто їздить на 3 - 6 місяців, а решту сидить дома,ще одна знайома думає закінчити на зароблені ремонт в хаті, та обновити мебель і шукати роботу вна неньці. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15544 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:18 ЛАД написав: shapo написав: ЛАД написав: Не совсем так.

При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.

Не совсем так.При Кучмеехать в Европу.



Что значит "не решились"?

Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел.

Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках.

Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию.

Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев Что значит "не решились"?Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел.Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках.Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию.

Я писал именно о массовом выезде.

А так да, запад ехал давно, правдами и неправдами. Но всё же массового характера это не носило. Я писал именно о массовом выезде.А так да, запад ехал давно, правдами и неправдами. Но всё же массового характера это не носило.

Запад їздив на заробітки на запод,

а тепер восток і центр замяст Раші теж їдуть гастарбайтерами на запод. Запад їздив на заробітки на запод,а тепер восток і центр замяст Раші теж їдуть гастарбайтерами на запод. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15544 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:19 ЛАД написав: mephala

Ещё к вопросу о томосе. Небольшая иллюстрация:

Представители Православной Церкви Украины захватили церковный дом Свято-Успенского прихода Украинской Православной Церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области. Это произошло вечером, во вторник, 11 июня, сообщает центр информации УПЦ на своей странице в Facebook.

.....

Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории. В епархии рассказали, что во время конфликта активисты ПЦУ применили слезоточивый газ. Одному из охранников газ повредил глаза.

Еще вначале конфликта в храм прибыли сотрудники полиции, которые наблюдали за развитием конфликта. По данным Бориспольской епархии УПЦ, правоохранители встали на сторону нападавших.



"Во время распыления газа в лицо охранника, полицейские находились на расстоянии одного метра от него, при этом не препятствовали правонарушению и не задержали нарушителя. А уже после вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма.

....

Ранее "Вести" сообщали, что под Черновцами титушки не пустили священника УПЦ в храм. В ответ на такие действия возмущенные местные жители снесли ворота.



Кроме того, "Вести" информировали о том, что в Черновцах верующие УПЦ вышли на улицы против насильного перевода храмов в ПЦУ. Также мы писали о надеждах патриарха Кирилла, что при Зеленском притеснение УПЦ прекратится.

https://vesti-ukr.com/kiev/340010-s-hazom-i-okhranoj-pod-kievom-proizoshel-zakhvat-tserkvi-upts-video

Нам ещё религиозных войн не хватает для полного счастья?

Это какой век? Ещё к вопросу о томосе. Небольшая иллюстрация:Нам ещё религиозных войн не хватает для полного счастья?Это какой век?

ну давай, поразжигай істчо... ну давай, поразжигай істчо... В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15544 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:22 Sommer написав: zРадио написав:

Болтун, населения в РФ больше, чем у нас по официальным данным в 3 раза, а по факту - в 4 раза. И при этом РФ уступает Украине по объемам импорта секонда.



Это значит, что на 1 одевающегося в сэконд россиянина приходится 5-7 одевающихся в сэконд украинцев.

Болтун, населения в РФ больше, чем у нас по официальным данным в 3 раза, а по факту - в 4 раза. И при этом РФ уступает Украине по объемам импорта секонда.Это значит, что на 1 одевающегося в сэконд россиянина приходится 5-7 одевающихся в сэконд украинцев.



Ну чего же ты стесняешься, критикус. Пиши не 5-7, а 146. Если уж зраду разводишь, так делай это масштабно. Ну чего же ты стесняешься, критикус. Пиши не 5-7, а 146. Если уж зраду разводишь, так делай это масштабно.

шото мало зради,

всі понауїхали, как нікогда,

з.п. уже як при познім януковощу,

пухнуть з голоду і мерзнуть с холоду... тарихний генацід... кококо шото мало зради,всі понауїхали, как нікогда,з.п. уже як при познім януковощу,пухнуть з голоду і мерзнуть с холоду... тарихний генацід... кококо В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15544 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:26 shapo написав: Starikan написав: Зря я упомянул безвиз, и вы с shapo за это уцепились.

Главное - открытие рынка труда.

И, конечно, за эти годы увеличилась мобильность населения. Совковое воспитание и воспоминания о железном занавесе (подспудный страх перед "заграницей") сразу не уходят.

Зря я упомянул безвиз, и вы с shapo за это уцепились.Главное - открытие рынка труда.И, конечно, за эти годы увеличилась мобильность населения. Совковое воспитание и воспоминания о железном занавесе (подспудный страх перед "заграницей") сразу не уходят.



А что еще из "достижений" Порошенко останется если убрать безвиз?

Что касается "открытия" рынка труда, то его как не было, так и нет. Украинцы не поляки и не могут свободно поехать в Британию или Швецию и там искать работу на любом уровне - от рабочего на стройке или заводе до инженера или врача А что еще из "достижений" Порошенко останется если убрать безвиз?Что касается "открытия" рынка труда, то его как не было, так и нет. Украинцы не поляки и не могут свободно поехать в Британию или Швецию и там искать работу на любом уровне - от рабочего на стройке или заводе до инженера или врача

гагага,

открит ринок труда в Польщі огого скільки років,

а з 2020 ще ФРН відкриє ринок труда ...

але більше зради тре наганяти гагага,открит ринок труда в Польщі огого скільки років,а з 2020 ще ФРН відкриє ринок труда ...але більше зради тре наганяти В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

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