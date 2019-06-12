Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.
Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:54
Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.
Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе.
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:56
То відомі речі.
Україна була колонією Росії, тому непересічні українці спілкувались на російському.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:59
"Починаючи вже з раннього періоду творчості, в поезії Сосюри знайшли відображення і суперечності його доби: типова для українського інтелігента 20-их років неможливість поєднати відданість більшовицькій революції з почуттям національного обов'язку: поема про внутрішнє роздвоєння («комунар і націоналіст») «Два Володьки» (1930), відразу по виході заборонена збірка «Серце» (1931). Попри заборони, у творчості Сосюри того часу потужно пробивається мотив українського патріотизму (недрукована поема «Махно», відома лише в уривках «Мазепа», 1930).
Пізня творчість
На початку 30-их років це призвело Сосюру до конфлікту з комуністичною партією, членом якої він був з 1920. На тлі голодної смерті мільйонів українських селян, і репресій та розстрілів діячів української культури за постишевщини це довело Сосюру до межі психічного розладу."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:03
Еще раз говорю тебе - нет никакого российского языка! Это изобретение украинских националистов, стыдящихся общего прошлого, начиная еще с Киевской Руси (когда, к слову, говоря в твоих терминах, Россия была колонией Украины, а не наоборот )
Что же касается бреда про Достоевского и Питер - любой не-мертвый язык перманентно развивается. Но мы же говорим об этимологии (если доцент не знает такого слова, то советую погуглить)
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 13 чер, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:05
Уважно прочитати!
"Русифіка́ція (термін, калькований з російської мови[1]), або зросі́йщення, змоскóвщення — сукупність дій та умов, спрямованих на зміцнення російської національно-політичної переваги в Україні та серед українців, за допомогою переходу чи переводу осіб неросійської національності на російську мову й російську культуру та їхньої подальшої асиміляції.[1] Зросійщення зумовила державна політика російських режимів — спочатку царського, а згодом радянського й сучасного неоімперського, та обставини, що в них перебували або перебувають унаслідок своєї належності до Російської імперії чи Радянського Союзу неросійські народи.[2]
Нині Російська Федерація здійснює політику зросійщення всередині власної країни через політичні й інформаційно-культурні важелі, і в інших пострадянських державах.
Термін «русифікація» прийнятий у історичній літературі різних країн і, серед інших, у Росії. В Україні цей термін вважається калькованим з російської мови[1], замість питомо українського терміну «зросі́йщення».
Зросійщення здійснюється за допомогою різноманітної системи заходів, переважно таких, як навчання в російських за мовою викладання школах, мішані подружжя, ідейна, політична й культурна індоктринація, перебування в російськомовному середовищі (армія, російськомовні установи, підприємства, будівництва тощо), переміщування населення, відривання людей від національної групи чи середовища і від національної мови й культури, позбавлення етнічної та національної свідомості, накидання російської мови як мови зв'язку й порозуміння, як так званої «другої мови неросійських народів»[3].
Швидка політична експансія Московського царства (пізніше Російської імперії) була і є пов'язана з зросійщенням автохтонів Східної Європи й північної та середньої Азії. В цьому процесі зникають малі народи й племена, а чималий їхній відсоток (зокрема розпорошених) уживає російську мову (за радянським переписом 1970 5,4 % неросіян вважало російську мову за свою рідну, а 17,3 % вільно її вживало.[4] В кількісному вираженні згідно з переписом 1926 р. кількість неросіян, що вважали російську мову за рідну, була зафіксована 6,4 млн, в 1959 р. — 10,2 млн, в 1979 р. — 13 млн, в 1989 р. — 18,7 млн.[5]).
Це дозволяло офіційним часописам з 1959 року почати розмову про те, що радянська федерація виконала свою історичну місію й невдовзі її може заступити унітарна держава[6]. Проте, це все спричинило досить нервову реакцію представників неросійських народів.[7] "
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:16
шото много зради,
крім мене з Польщі вернулося ще 2є осіб з мого найближчого оточення,
багато хто їздить на 3 - 6 місяців, а решту сидить дома,
ще одна знайома думає закінчити на зароблені ремонт в хаті, та обновити мебель і шукати роботу вна неньці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:18
Запад їздив на заробітки на запод,
а тепер восток і центр замяст Раші теж їдуть гастарбайтерами на запод.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:19
ну давай, поразжигай істчо...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:22
шото мало зради,
всі понауїхали, как нікогда,
з.п. уже як при познім януковощу,
пухнуть з голоду і мерзнуть с холоду... тарихний генацід... кококо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:26
гагага,
открит ринок труда в Польщі огого скільки років,
а з 2020 ще ФРН відкриє ринок труда ...
але більше зради тре наганяти
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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