RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3145314631473148>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 176
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
55
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:54

  zРадио написав:PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже


Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.
Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе.
freeze
4
 
Повідомлень: 11801
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3577 раз.
Подякували: 5212 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:56

  freeze написав:
  zРадио написав:PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже


Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.
Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе.


То відомі речі.

Україна була колонією Росії, тому непересічні українці спілкувались на російському. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20007
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:59

  zРадио написав:PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский.


"Починаючи вже з раннього періоду творчості, в поезії Сосюри знайшли відображення і суперечності його доби: типова для українського інтелігента 20-их років неможливість поєднати відданість більшовицькій революції з почуттям національного обов'язку: поема про внутрішнє роздвоєння («комунар і націоналіст») «Два Володьки» (1930), відразу по виході заборонена збірка «Серце» (1931). Попри заборони, у творчості Сосюри того часу потужно пробивається мотив українського патріотизму (недрукована поема «Махно», відома лише в уривках «Мазепа», 1930).
Пізня творчість

На початку 30-их років це призвело Сосюру до конфлікту з комуністичною партією, членом якої він був з 1920. На тлі голодної смерті мільйонів українських селян, і репресій та розстрілів діячів української культури за постишевщини це довело Сосюру до межі психічного розладу."

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%87
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20007
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:03

  Frant написав:
  freeze написав:
  zРадио написав:PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже


Зря вы так, сейчас доцент от ужаса с окна выпрыгнет, когда узнает, что половина творчества Шевченко на проклятом русском языке.
Таких редкостных типажей как доцент беречь надо, их в принципе мало в украинском обществе.


То відомі речі.

Україна була колонією Росії, тому непересічні українці спілкувались на російському. :mrgreen:


Еще раз говорю тебе - нет никакого российского языка! Это изобретение украинских националистов, стыдящихся общего прошлого, начиная еще с Киевской Руси (когда, к слову, говоря в твоих терминах, Россия была колонией Украины, а не наоборот :mrgreen: )

Что же касается бреда про Достоевского и Питер - любой не-мертвый язык перманентно развивается. Но мы же говорим об этимологии (если доцент не знает такого слова, то советую погуглить)
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 13 чер, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 02.05.18
Подякував: 723 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:05

Уважно прочитати!

"Русифіка́ція (термін, калькований з російської мови[1]), або зросі́йщення, змоскóвщення — сукупність дій та умов, спрямованих на зміцнення російської національно-політичної переваги в Україні та серед українців, за допомогою переходу чи переводу осіб неросійської національності на російську мову й російську культуру та їхньої подальшої асиміляції.[1] Зросійщення зумовила державна політика російських режимів — спочатку царського, а згодом радянського й сучасного неоімперського, та обставини, що в них перебували або перебувають унаслідок своєї належності до Російської імперії чи Радянського Союзу неросійські народи.[2]

Нині Російська Федерація здійснює політику зросійщення всередині власної країни через політичні й інформаційно-культурні важелі, і в інших пострадянських державах.

Термін «русифікація» прийнятий у історичній літературі різних країн і, серед інших, у Росії. В Україні цей термін вважається калькованим з російської мови[1], замість питомо українського терміну «зросі́йщення».


Зросійщення здійснюється за допомогою різноманітної системи заходів, переважно таких, як навчання в російських за мовою викладання школах, мішані подружжя, ідейна, політична й культурна індоктринація, перебування в російськомовному середовищі (армія, російськомовні установи, підприємства, будівництва тощо), переміщування населення, відривання людей від національної групи чи середовища і від національної мови й культури, позбавлення етнічної та національної свідомості, накидання російської мови як мови зв'язку й порозуміння, як так званої «другої мови неросійських народів»[3].

Швидка політична експансія Московського царства (пізніше Російської імперії) була і є пов'язана з зросійщенням автохтонів Східної Європи й північної та середньої Азії. В цьому процесі зникають малі народи й племена, а чималий їхній відсоток (зокрема розпорошених) уживає російську мову (за радянським переписом 1970 5,4 % неросіян вважало російську мову за свою рідну, а 17,3 % вільно її вживало.[4] В кількісному вираженні згідно з переписом 1926 р. кількість неросіян, що вважали російську мову за рідну, була зафіксована 6,4 млн, в 1959 р. — 10,2 млн, в 1979 р. — 13 млн, в 1989 р. — 18,7 млн.[5]).

Це дозволяло офіційним часописам з 1959 року почати розмову про те, що радянська федерація виконала свою історичну місію й невдовзі її може заступити унітарна держава[6]. Проте, це все спричинило досить нервову реакцію представників неросійських народів.[7] "

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%BD%D0%B8
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20007
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:16

  shapo написав:
  ЛАД написав:Не совсем так.
При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.


Что значит "не решились"?
Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел.
Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках.
Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию.
Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев

шото много зради,
крім мене з Польщі вернулося ще 2є осіб з мого найближчого оточення,
багато хто їздить на 3 - 6 місяців, а решту сидить дома,
ще одна знайома думає закінчити на зароблені ремонт в хаті, та обновити мебель і шукати роботу вна неньці.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15544
З нами з: 09.03.14
Подякував: 929 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:18

  ЛАД написав:
  shapo написав:
  ЛАД написав:Не совсем так.
При Кучме ещё не решились бы ехать в Европу.


Что значит "не решились"?
Да западенцы нелегально в фурах и иным способом ехали в ту же Италию еще в 90-х при Кучме аж гай шумел.
Женщины подтирали сморщенные дупы, а мужчины работали на стройках.
Закарпатье еще в 90-х начало переселяться в Чехию и Венгрию.
Разница в временах том, что при Порошенко поехала вся Украины, в т.ч. якобы благополучный Киев

Я писал именно о массовом выезде.
А так да, запад ехал давно, правдами и неправдами. Но всё же массового характера это не носило.

Запад їздив на заробітки на запод,
а тепер восток і центр замяст Раші теж їдуть гастарбайтерами на запод.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15544
З нами з: 09.03.14
Подякував: 929 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:19

  ЛАД написав:mephala
Ещё к вопросу о томосе. Небольшая иллюстрация:
Представители Православной Церкви Украины захватили церковный дом Свято-Успенского прихода Украинской Православной Церкви в селе Погребы Броварского района Киевской области. Это произошло вечером, во вторник, 11 июня, сообщает центр информации УПЦ на своей странице в Facebook.
.....
Представители ПЦУ с применением силы вытеснили охрану за пределы церковной территории. В епархии рассказали, что во время конфликта активисты ПЦУ применили слезоточивый газ. Одному из охранников газ повредил глаза.
Еще вначале конфликта в храм прибыли сотрудники полиции, которые наблюдали за развитием конфликта. По данным Бориспольской епархии УПЦ, правоохранители встали на сторону нападавших.

"Во время распыления газа в лицо охранника, полицейские находились на расстоянии одного метра от него, при этом не препятствовали правонарушению и не задержали нарушителя. А уже после вытеснения охраны за пределы церковной территории сотрудники полиции стали между нашими верующими и верующими ПЦУ и не пускали наших верующих на территорию храма.
....
Ранее "Вести" сообщали, что под Черновцами титушки не пустили священника УПЦ в храм. В ответ на такие действия возмущенные местные жители снесли ворота.

Кроме того, "Вести" информировали о том, что в Черновцах верующие УПЦ вышли на улицы против насильного перевода храмов в ПЦУ. Также мы писали о надеждах патриарха Кирилла, что при Зеленском притеснение УПЦ прекратится.

https://vesti-ukr.com/kiev/340010-s-hazom-i-okhranoj-pod-kievom-proizoshel-zakhvat-tserkvi-upts-video
Нам ещё религиозных войн не хватает для полного счастья?
Это какой век?

ну давай, поразжигай істчо...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15544
З нами з: 09.03.14
Подякував: 929 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:22

  Sommer написав:
  zРадио написав:
Болтун, населения в РФ больше, чем у нас по официальным данным в 3 раза, а по факту - в 4 раза. И при этом РФ уступает Украине по объемам импорта секонда.

Это значит, что на 1 одевающегося в сэконд россиянина приходится 5-7 одевающихся в сэконд украинцев.


Ну чего же ты стесняешься, критикус. Пиши не 5-7, а 146. Если уж зраду разводишь, так делай это масштабно.

шото мало зради,
всі понауїхали, как нікогда,
з.п. уже як при познім януковощу,
пухнуть з голоду і мерзнуть с холоду... тарихний генацід... кококо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15544
З нами з: 09.03.14
Подякував: 929 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:26

  shapo написав:
  Starikan написав:Зря я упомянул безвиз, и вы с shapo за это уцепились.
Главное - открытие рынка труда.
И, конечно, за эти годы увеличилась мобильность населения. Совковое воспитание и воспоминания о железном занавесе (подспудный страх перед "заграницей") сразу не уходят.


А что еще из "достижений" Порошенко останется если убрать безвиз?
Что касается "открытия" рынка труда, то его как не было, так и нет. Украинцы не поляки и не могут свободно поехать в Британию или Швецию и там искать работу на любом уровне - от рабочего на стройке или заводе до инженера или врача

гагага,
открит ринок труда в Польщі огого скільки років,
а з 2020 ще ФРН відкриє ринок труда ...
але більше зради тре наганяти
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15544
З нами з: 09.03.14
Подякував: 929 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3145314631473148>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.