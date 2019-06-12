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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3146314731483149>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 176
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
55
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:30

  detroytred написав:
  Puente написав:
  detroytred написав:

Пуйло пользуется наличием русскоговорящих. Но ведь это лишь повод с потолка...
Агрессию к Грузии он произвёл без данного фактора.
Вы докоряете русскоговорящим за непереход на украинский.

Теперь смотрим на другой момент.
Пуйло пользуется активностью националистов. Точно также - повод с потолка.
Но Вы почему-то не докоряете им.

До речі - я просто тут такого не писав ще - але самі гляньте на рейтинги хоча б ультраправих - у нас народ достатньо поміркований . Ну і різні персонажі типу Фаріон чи Мірошниченка дуже сильно відлякують ... Націоналізм у нас повинен обов"язково бути - але достатньо поміркований . Ну от я знову про те саме - як можна ідентифікувати себе неідентичним росіянину з РФ ? Колись їхав в поїзді з етнічним росіянином з Луганщини ( з містечка , яке переходило з рув в руки ) - то він намагався розмовляти українською - щоб відокремитися якось - додатково самоідентифікувати . А тут більшість просто цього всього не бачить і не відчуває ( навіть проукраїнські ) - і не розуміє , що таке "русскій мір" насправді ...

Критерией идентификации много.

Моё мнение - идентификация по языку не должна быть обязательной. То есть не говоришь на украинском, говоришь на русском - значит не идентифицируешь себя украинцем.


У меня родич атошник регулярно конфликтует в западных регионах с местными *националистами* на бытовом уровне (в магазинах, кафе и т.д.). Весь национализм которых заключается в претензиях к нему за русский язык.
Он русскоязычный защищает Неньку, а они украиноязычные - нет. Но претензии выдвигают.[/quote]
закушувать надо
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:32

  zРадио написав:
  Frant написав:
Російська мова розвивалась в Росії, в Пітері і Маскві.
І звідти сунула на захід, в Україну.

Раніше полтавський діалект укр-мови був близьким до літературної укр-мови.
Зараз Полтавщина на 90% русифікована.

Пояснюю ватним троллям - навіть Донбасс був українськомовним до середини ХХ століття.
Видатний укр. поет Сосюра народився в Дебальцево, в 1898 році. І писав чудовою літературною укр. мовою.

Хто зараз в Дебальцево розмовляє по українські? :x


Родное сердце, для тебя даже специальное выражение придумали - "російська мова". Хотя такого языка не существует и никогда не существовало. Есть русский язык. Он никакой не российский. Из украинского языка намеренно вычистили "руську мову", заменив ее на "російську мову", чтобы украинцы не чувствовали своего родства с ней!

А ведь наше укаинское древнее государство называлось именно Русь. Центром более 80% исторического периода был Киев, нынешняя столица Украины.

Именно руський язык (язык Руси) и дал начало близким друг к другу диалектам, которые сегодня называются украинский, русский и белорусский языки!

PS: Питера вообще не существовало задолго (как минимум за 4 века) до появления русского диалекта - фантастическая безграмотность!

PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже

ти вже заіпав із несущєствующою російською мовою..
ага і росіян не сущєствує, це "руси, які опщаються руською"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Еще раз говорю тебе - нет никакого российского языка!
1 я погоджуюсь що російська мова не має російських коренів
2 ти повинен погодитись , що російська при створенні використала частину древньословянскої , розбавивши її мовами народів, які проживали на захоплених територіях + словами переселених в росію іноземних фахівців(німці+голландці+татари+французи)
3 в світі не існує жодної мови ,яка використовується в первісному вигляді
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:49

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Еще раз говорю тебе - нет никакого российского языка!
1 я погоджуюсь що російська мова не має російських коренів
2 ти повинен погодитись , що російська при створенні використала частину древньословянскої , розбавивши її мовами народів, які проживали на захоплених територіях + словами переселених в росію іноземних фахівців(німці+голландці+татари+французи)
3 в світі не існує жодної мови ,яка використовується в первісному вигляді


Согласен. Только не древнеславянской, а древнерусской, и отсчет "захватов" нужно вести с 9-го века
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:56

  flyman написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:
Російська мова розвивалась в Росії, в Пітері і Маскві.
І звідти сунула на захід, в Україну.

Раніше полтавський діалект укр-мови був близьким до літературної укр-мови.
Зараз Полтавщина на 90% русифікована.

Пояснюю ватним троллям - навіть Донбасс був українськомовним до середини ХХ століття.
Видатний укр. поет Сосюра народився в Дебальцево, в 1898 році. І писав чудовою літературною укр. мовою.

Хто зараз в Дебальцево розмовляє по українські? :x


Родное сердце, для тебя даже специальное выражение придумали - "російська мова". Хотя такого языка не существует и никогда не существовало. Есть русский язык. Он никакой не российский. Из украинского языка намеренно вычистили "руську мову", заменив ее на "російську мову", чтобы украинцы не чувствовали своего родства с ней!

А ведь наше укаинское древнее государство называлось именно Русь. Центром более 80% исторического периода был Киев, нынешняя столица Украины.

Именно руський язык (язык Руси) и дал начало близким друг к другу диалектам, которые сегодня называются украинский, русский и белорусский языки!

PS: Питера вообще не существовало задолго (как минимум за 4 века) до появления русского диалекта - фантастическая безграмотность!

PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже

ти вже заіпав із несущєствующою російською мовою..
ага і росіян не сущєствує, це "руси, які опщаються руською"

Это все Петр 1 виноват. Империи национальностей не различают. Так и появились русские - половина с татарскими фамилиями.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:58

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Еще раз говорю тебе - нет никакого российского языка!
1 я погоджуюсь що російська мова не має російських коренів
2 ти повинен погодитись , що російська при створенні використала частину древньословянскої , розбавивши її мовами народів, які проживали на захоплених територіях + словами переселених в росію іноземних фахівців(німці+голландці+татари+французи)
3 в світі не існує жодної мови ,яка використовується в первісному вигляді


Согласен. Только не древнеславянской, а древнерусской, и отсчет "захватов" нужно вести с 9-го века

дневнерусккий якого племені?
полян, древлян, дулібів, бужан, волинян, уличів, тиверців, біліх хорватів, сіверян, вятичів, радимичів, дреговичів, кривичів, ільменських словен?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 чер, 2019 10:59, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:58

  freeze написав:
  Faceless написав:Максим Бужанский
"Признаёт военный гений Жукова.", - подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.


)) Давно ничего более коряво написанного не читал. Признаёт военный гений Жукова )))

Обычно в такой стилистике при советской власти писали в характеристиках положительные черты персонажа.[/quote]
То есть норм мужик, ничего не смущает? По ссылке скрины его постов есть
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:20

  Faceless написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:Максим Бужанский
"Признаёт военный гений Жукова.", - подчеркнул политтехнолог Алексей Голобуцкий.


)) Давно ничего более коряво написанного не читал. Признаёт военный гений Жукова )))

Обычно в такой стилистике при советской власти писали в характеристиках положительные черты персонажа.

То есть норм мужик, ничего не смущает? По ссылке скрины его постов есть[/quote]

Меня смущает как минимум половина списка Слуги народа. Особенно наличие людей, топивших в предвыборной компании за Порошенко и против Зеленского. Это похоже на психическое отклонение в виде мазохизма.
Скрины постов здешнего Франта о вхождении Украины в состав РФ тоже все видели здесь.

Александр Корниенко формирует окончательный вариант списка Слуги народа, думаю в духе идеи ухода от сложных моментов и мы ничего не обещали и не хотим ни с кем ссориться, Бужанского уберут из окончательного списка.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:29

  flyman написав:гагага,
открит ринок труда в Польщі огого скільки років,
а з 2020 ще ФРН відкриє ринок труда ...
але більше зради тре наганяти

По существу без га-га-га расскажите детально что такое много лет открыт рынок Польши для украинцев? Это что, любой инженер или врач приезжая в Польшу по туристическому безвизу на 90 дней остаётся там работать на несколько лет?
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:37

  flyman написав:Запад їздив на заробітки на запод,
а тепер восток і центр замяст Раші теж їдуть гастарбайтерами на запод.

А Россия осталась без украинских гастеров.Теперь я могу сказать "га-га-га" То, что в Россию не ездила Ивано-Франковской или Львовская область полная чушь - и ездила, и дальше ездит
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