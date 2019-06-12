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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3146314731483149

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 176
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
43
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
58
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
15
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
55
Інший варіант
3%
5
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:40

  airmax78 написав:Это все Петр 1 виноват. Империи национальностей не различают. Так и появились русские - половина с татарскими фамилиями.

А как насчёт украинцев? В них татарской ДНК не обнаружена?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:57

  shapo написав:
  flyman написав:Запад їздив на заробітки на запод,
а тепер восток і центр замяст Раші теж їдуть гастарбайтерами на запод.

А Россия осталась без украинских гастеров.Теперь я могу сказать "га-га-га" То, что в Россию не ездила Ивано-Франковской или Львовская область полная чушь - и ездила, и дальше ездит

Сам звідки пишеш? Чи не з Петропавласька-Камчатського?
_________________
Порція зради від ЗЕкоманди:
Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов визнав, що його дружина має громадянство Росії. За його словами, вона мешкає в Україні з 1998-го й досі, ось уже більше 20 років, "перебуває у процесі оформлення українського громадянства".
https://uainfo.org/blognews/1560414299- ... skogo.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:00

  Frant написав:Сам звідки пишеш? Чи не з Петропавласька-Камчатського?

Я тебе или тебе подобным уже писал - с Печерского района г.Киева. С конца 90-х до 2011г очень часто ездил в западную Украину по работе, так что прекрасно все там видел и знаю о чем пишу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:00

До речі, сьогодні день визволення Маріуполя від російських наймитів:

"Колись ми навіть уявити не могли, що на нашу землю прийдуть загарбники. Зараз ми читаємо спогади тих, хто дав можливість підняти українські прапори над містом біля моря", - йдеться в повідомленні МВС у Facebook.
Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3132142"

https://censor.net.ua/ua/photo_news/313 ... ayimantsiv

_______________

  shapo написав:
  Frant написав:Сам звідки пишеш? Чи не з Петропавласька-Камчатського?

Я тебе или тебе подобным уже писал - с Печерского района г.Киева. С конца 90-х до 2011г очень часто ездил в западную Украину по работе, так что прекрасно все там видел и знаю о чем пишу.


Чому ж пан Шапо ненавидить все українське?
І не терпить української мови?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:07

  Frant написав:Чому ж пан Шапо ненавидить все українське?
І не терпить української мови?


Не люблю лживых порохоботов и тупорылых нациков которые вовсе не представляют Украину и украинцев.
К украинскому как и любому другому языку отношусь спокойно пока его не начинают навязывать ни на что другое неспособные особи.
Сам на нем не пишу, т.к. переехал в Украину поздно в 33г, курсов украинского не заканчивал, да их никто и не предлагал в отличие от,например,Израиля,где новых репатриантов 6 месяцев бесплатно учат и еще платят пособие или Польши которая открыла в Киеве бесплатные языковые центры, а писать с ошибками не хочу.
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shapo
 
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