А как насчёт украинцев? В них татарской ДНК не обнаружена?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:40
А как насчёт украинцев? В них татарской ДНК не обнаружена?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:57
Сам звідки пишеш? Чи не з Петропавласька-Камчатського?
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Порція зради від ЗЕкоманди:
Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов визнав, що його дружина має громадянство Росії. За його словами, вона мешкає в Україні з 1998-го й досі, ось уже більше 20 років, "перебуває у процесі оформлення українського громадянства".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:00
Я тебе или тебе подобным уже писал - с Печерского района г.Киева. С конца 90-х до 2011г очень часто ездил в западную Украину по работе, так что прекрасно все там видел и знаю о чем пишу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:00
До речі, сьогодні день визволення Маріуполя від російських наймитів:
"Колись ми навіть уявити не могли, що на нашу землю прийдуть загарбники. Зараз ми читаємо спогади тих, хто дав можливість підняти українські прапори над містом біля моря", - йдеться в повідомленні МВС у Facebook.
Джерело:
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Чому ж пан Шапо ненавидить все українське?
І не терпить української мови?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:07
Не люблю лживых порохоботов и тупорылых нациков которые вовсе не представляют Украину и украинцев.
К украинскому как и любому другому языку отношусь спокойно пока его не начинают навязывать ни на что другое неспособные особи.
Сам на нем не пишу, т.к. переехал в Украину поздно в 33г, курсов украинского не заканчивал, да их никто и не предлагал в отличие от,например,Израиля,где новых репатриантов 6 месяцев бесплатно учат и еще платят пособие или Польши которая открыла в Киеве бесплатные языковые центры, а писать с ошибками не хочу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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