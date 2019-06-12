А как насчёт украинцев? В них татарской ДНК не обнаружена?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:40
А как насчёт украинцев? В них татарской ДНК не обнаружена?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 13 чер, 2019 11:57
Сам звідки пишеш? Чи не з Петропавласька-Камчатського?
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Порція зради від ЗЕкоманди:
Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов визнав, що його дружина має громадянство Росії. За його словами, вона мешкає в Україні з 1998-го й досі, ось уже більше 20 років, "перебуває у процесі оформлення українського громадянства".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:00
Я тебе или тебе подобным уже писал - с Печерского района г.Киева. С конца 90-х до 2011г очень часто ездил в западную Украину по работе, так что прекрасно все там видел и знаю о чем пишу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:00
До речі, сьогодні день визволення Маріуполя від російських наймитів:
"Колись ми навіть уявити не могли, що на нашу землю прийдуть загарбники. Зараз ми читаємо спогади тих, хто дав можливість підняти українські прапори над містом біля моря", - йдеться в повідомленні МВС у Facebook.
Джерело:
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Чому ж пан Шапо ненавидить все українське?
І не терпить української мови?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:07
Не люблю лживых порохоботов и тупорылых нациков которые вовсе не представляют Украину и украинцев.
К украинскому как и любому другому языку отношусь спокойно пока его не начинают навязывать ни на что другое неспособные особи.
Сам на нем не пишу, т.к. переехал в Украину поздно в 33г, курсов украинского не заканчивал, да их никто и не предлагал в отличие от,например,Израиля,где новых репатриантов 6 месяцев бесплатно учат и еще платят пособие или Польши которая открыла в Киеве бесплатные языковые центры, а писать с ошибками не хочу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:16
Чи вважає пан Шапо себе українофобом і "ватніком"?
До речі, Порошенко вже місяць як не президент.
"Нацики", "розп,яті хлопчики в трусиках", "згвалтовані пенсіонерки" - типові образи московітської пропаганди, чи не так, пане Шапо?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:22
Етапи зросійщення України
Ватанам на замітку, про російську мову в Україні:
"Поступове зросійщення України почалася після Переяславської угоди, зокрема в процесі обмеження й ліквідації української автономії, особливо після перемоги Московії під Полтавою 1709. У 1720 було заборонено друкувати книжки українською мовою,[9] а українські видання церковнослов'янською мовою наказано порівнювати з російськими виданнями, «щоб не було ніякої різниці». Створеному 1734 так званому Правлінню гетьманського уряду (його очолював князь Шаховський) наказано було в таємній інструкції провадити політику злиття українців з росіянами також мішаними шлюбами. Зросійщення України було посилено за Катерини II[16][17], після скасування гетьманства й зруйнування Запорізької Січі. Другій Малоросійській Колегії (під проводом П. Рум'янцева-Задунайського) було доручено здійснити широку програму зросійщення України[18], встановлюючи російську мову як обов'язкову в школах, як єдину в друкованих книжках тощо. На російську мову викладання перейшла Києво-Могилянська Академія. В другій половині 18 століття було впроваджено російську мову в діловодство українських консисторій та зобов'язано священиків виголошувати проповіді церковно-слов'янською мовою з російською вимовою. Клопотання Києво-Печерської Лаври 1769 про дозвіл друкувати для українського населення абетки українською мовою Священний Синод відхилив. Політика зросійщення поступово охоплювала всі ділянки суспільного життя, спершу на Лівобережній Україні, в Києві й на Слобожанщині, а після придушення польського повстання 1830–1831, також на Правобережній Україні.
Поширення української, російської та інших мов на теперішній території України в 1897—1910 роках
Зросійщення України посилилася в другій половині 19 ст.: Валуєвський циркуляр 1863 та Емський указ 1876 загальмували до революції 1905 український літературний процес.
Після 1905 залишилися обмеження української мови й літератури[19], а під час Першої світової війни український друк в Україні було практично повністю заборонено[20] [21] [22]. Низку видань було заборонено, діяла військова цензура, що особливо суворою була в окупованій Російською імперією Галичині. Одночасно російська культура й література, що досягла великого розквіту у 19-20 століттях., особливо впливали на духовність[23][24] українських й інших народів, що перебували під політичним чи культурним впливами Росії. Попри офіційні заходи й заборони, до 1917 зросійщення мало вплив майже винятково на міста і промислові центри[25][26][27][28], куди напливали росіяни й вищі прошарки українського суспільства (інтелігенція, землевласники, духовенство, частина міщанства). Проте частина цих прошарків залишилася під впливом української національної стихії і не втрачала зв'язку з українськими традиціями, мовою й культурою. Головна маса населення українських земель в Російській імперії — селяни (вони становили 95 % всього українського населення), залишилася україномовною і на неї не мали значного впливу ані школа, ані церква, тільки подекуди військова служба."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:32
Ще трохи лікбезу для форумних українофобів.
Щоб не тявкали про "зародження російської мови в Україні":
"Академік Дзюба у своїй книзі «Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку XX століття до українофобів початку століття ХХІ»[29] доводить, що усі кроки з зросійщення України були прописані сто років тому, зокрема і київським цензором Сергієм Щоголєвим. Той ще 1912 у своїй книзі «Украинское движение как современный этап южно-русского сепаратизма» давав чіткі рекомендації, як швидко й ефективно провести зросійщення. Щоголєв вказував, що головне правильно спрямувати шкільну освіту, відучити молоде покоління від мови й запровадити «меры против периодической печати на украинском языке». Ще один з заповітів Щоголєва — не допускати, щоб Боже слово звучало українською мовою, не дозволяти священикам проповідувати по-українському.
Російські урядовці розглядали Галичину як «исконно русскую землю». Ця думка була чітко озвучена новопризначеним російським генерал-губернатором графом Галичини Олексієм Бобринським. Виступаючи перед представниками громадськості Львова, він заявив, що Східна Галичина й Лемківщина є частинами єдиної Великої Русі і в цих землях корінне населення завжди було російським. Тому тут устрій має ґрунтуватися на російських засадах. Відповідно, передбачалося запровадження російської мови та права. Про серйозність планів Петрограда щодо Галичини засвідчив візит самого російського царя до Львова навесні 1915. Зросійщення краю набуло брутальних форм[30]. Насильницькими методами впроваджувалася російська мова в діловодство й сферу освіти. Для виконання цього завдання з Росії направлялися відповідні кадри — чиновники, вчителі тощо. Планувалося перевести до Львова Варшавський російський університет[30].
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:38
А навіщо взагалі було формувати список з таких одіозних особистостей як Бужанський?
Невже промацували реакцію суспільства на готовність здачі національних інтересів з боку майбутніх депутатів від партії "Слуга народу" по списку сформованому з далеких до українських інтересів зайд чи таки партійці абсолютно не здатні критично мислити і хоч що небудь організувати на пристойному рівні. Список не можуть без ляпів сформувати... А як же вони тоді керувати збираються, особливо якщо недолугі виборці дадуть їм шанс сформувати більшість у Раді? І що досі нікому з прихильників ЗЕкоманди не страшно?
Востаннє редагувалось Кармелюк в Чет 13 чер, 2019 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 чер, 2019 12:39
Необразованные писатели этих бредней на украинской Википедии сами себя загнали в угол, потому как после 2-х веков якобы тотальной русификации, большевики этого уже ну никак не могли делать, потому что украинский язык к началу 20-го века по их же (необразованных писателей) словам практически не использовался.
Да, и повторяю свой вопрос, который ты и твои коллеги по цеху уже неоднократно избегали - как можно русифицировались итак исторически русскоязычные Одессу, Днепропетровск, Донецк, Луганск и Харьков?
Это какое-то ноу-хау. Русифицировать могли лишь те части современной Украины, которые использовали отличный от русского язык - украинский, польский, австрийский, венгерский, татарский и т.д.
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