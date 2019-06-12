Додано: Чет 13 чер, 2019 12:46

zРадио написав: Puente написав: Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...

Якось не дуже - нє ? Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...Якось не дуже - нє ?



Не видел здесь ни одного гражданина Украины, который бы не любил и считал чужими украинский язык и культуру! Зато добрых 30% форумчан испытывают ненависть к русским по происхождению гражданам Украины и родному для них русскому языку Не видел здесь ни одного гражданина Украины, который бы не любил и считал чужими украинский язык и культуру! Зато добрых 30% форумчан испытывают ненависть к русским по происхождению гражданам Украины и родному для них русскому языку

zРадио написав: Необразованные писатели этих бредней на украинской Википедии Необразованные писатели этих бредней на украинской Википедии

Українофоб, почитай про зросійщення українського народу.Взнаєш багато чого цікавого:"Порівняно з зросійщенням царського часу, радянська охопила всю українську територію — адміністративну й етнічну, всі українські прошарки, включно навіть з селянством (його традиційний устрій, під впливом колективізації й посиленої еміграції, ґрунтовно змінився, а його відсоток порівняно з усім українським населенням знизився з 95 до 52 %) й здійснювався досконалішими й більш рафінованими методами, зокрема в духовних ділянках. Зросійщення здійснювалося з допомогою численного державного й партійного апарату й мільйонів поселених в Україні росіян, при активному сприянні Російської Православної Церкви[37][38][39][40][41][42].UkrSchool.jpeg1938 вийшла постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». В цій постанові не було прямих вказівок про якісь особливі привілеї для російської мови, але реалізація цієї постанови на практиці в різних регіонах СРСР призвела до поступового обмеження сфер функціонування місцевих національних мов різних народів СРСР[43].Зросійщення, особливо посилене у 1940–1950-х роках (зокрема на приєднаних до УРСР західноукраїнських землях[44][45][46][47][48]), викликала з початку 1960-х років рух опору, що охопив певні кола українські інтелігенції, а почасти й робітництва. Тоді були висловлені домагання, щоб вести українською мовою навчання в усіх вищих і середніх спеціальних школах і виховання в усіх дошкільних закладах, перевести на українську діловодство в установах і на підприємствах, залізницях, торгівлі і збільшити кількість видань АН УРСР, університетів і видавництв українською мовою, а також українських кінофільмів. Проте відповіддю на ці домагання було посилення репресій проти діячів опору, і в УРСР далі продовжував діяти «потужний і добре налагоджений механізм русифікації» (І. Дзюба)"Ти неосвічений і тупий ватан, який ненавидить все українське.