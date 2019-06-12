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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:41

Re: Політичні дискусії

Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...
Якось не дуже - нє ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:44

  Puente написав:Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...
Якось не дуже - нє ?

І живе в Україні цей "пан" вже приблизно 30 років.
Не знає ні української мови, ні культури народу, серед якого мешкає.
Вимагає для себе особливих безплатних мовних курсів.
Неначе араб, який в 20 років приїхав сюди на навчання з Ірану чи Палестини і дійсно не знає жодного слова по українські.

Духовно і ментально цей пан пов,язаний з Московитським ханством. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:45

  Puente написав:Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...
Якось не дуже - нє ?


Не видел здесь ни одного гражданина Украины (волгари не в счет - это граждане РФ), который бы не любил и считал чужими украинский язык и культуру! Зато добрых 30% форумчан испытывают ненависть к русским по происхождению гражданам Украины и родному для них русскому языку
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:46

  zРадио написав:
  Puente написав:Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...
Якось не дуже - нє ?


Не видел здесь ни одного гражданина Украины, который бы не любил и считал чужими украинский язык и культуру! Зато добрых 30% форумчан испытывают ненависть к русским по происхождению гражданам Украины и родному для них русскому языку


Українофоб, почитай про зросійщення українського народу.
Взнаєш багато чого цікавого:

"Порівняно з зросійщенням царського часу, радянська охопила всю українську територію — адміністративну й етнічну, всі українські прошарки, включно навіть з селянством (його традиційний устрій, під впливом колективізації й посиленої еміграції, ґрунтовно змінився, а його відсоток порівняно з усім українським населенням знизився з 95 до 52 %) й здійснювався досконалішими й більш рафінованими методами, зокрема в духовних ділянках. Зросійщення здійснювалося з допомогою численного державного й партійного апарату й мільйонів поселених в Україні росіян, при активному сприянні Російської Православної Церкви[37][38][39][40][41][42].
UkrSchool.jpeg

1938 вийшла постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». В цій постанові не було прямих вказівок про якісь особливі привілеї для російської мови, але реалізація цієї постанови на практиці в різних регіонах СРСР призвела до поступового обмеження сфер функціонування місцевих національних мов різних народів СРСР[43].

Зросійщення, особливо посилене у 1940–1950-х роках (зокрема на приєднаних до УРСР західноукраїнських землях[44][45][46][47][48]), викликала з початку 1960-х років рух опору, що охопив певні кола українські інтелігенції, а почасти й робітництва. Тоді були висловлені домагання, щоб вести українською мовою навчання в усіх вищих і середніх спеціальних школах і виховання в усіх дошкільних закладах, перевести на українську діловодство в установах і на підприємствах, залізницях, торгівлі і збільшити кількість видань АН УРСР, університетів і видавництв українською мовою, а також українських кінофільмів. Проте відповіддю на ці домагання було посилення репресій проти діячів опору, і в УРСР далі продовжував діяти «потужний і добре налагоджений механізм русифікації» (І. Дзюба)"

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%BD%D0%B8

  zРадио написав:Необразованные писатели этих бредней на украинской Википедии
Ти неосвічений і тупий ватан, який ненавидить все українське.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:48

  zРадио написав:.. добрых 30% форумчан испытывают ненависть к русским по происхождению гражданам Украины и родному для них русскому языку

да нет никаких "30%"
тут просто много строчат некоторые, по сути, занимаясь "разжиганием", но их никто никогда за это не банил, вот и распоясались.
Просто они как э-э-э, люди нетрадиционной ориентации - их мало, но они весьма активны
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:50

  sequence написав:
  zРадио написав:.. добрых 30% форумчан испытывают ненависть к русским по происхождению гражданам Украины и родному для них русскому языку

да нет никаких "30%"
тут просто много строчат некоторые, по сути, занимаясь "разжиганием", но их никто никогда за это не банил, вот и распоясались.
Просто они как э-э-э, люди нетрадиционной ориентации - их мало, но они весьма активны


Не треба пставити воза перед конем!
Питання було про українську мову, яку форумні ватани принципово ненавидять.
А російську мову вони можуть вивчати в суботніх школах, за свій кошт.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:52

  Frant написав:Українофоб, почитай про зросійщення українського народу.


Послушай меня внимательно, разжигатель ненависти по языковому принципу, я не украинофоб! Я украинофил, который считает русофобию тупиковой ветвью украинского национализма!

Я "россиянофоб", если тебе будет угодно! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:55

  zРадио написав:
  Frant написав:Українофоб, почитай про зросійщення українського народу.


Послушай меня внимательно, разжигатель ненависти по языковому принципу, я не украинофоб! Я украинофил, который считает русофобию тупиковой ветвью украинского национализма!

Я "россиянофоб", если тебе будет угодно! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир"


Я не зустрічав ще жодного українофоба, жодного ватана, який визнав би, що він українофоб!

ЗРадіо, уважно почитай статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%BD%D0%B8 , а потім вже можна з тобою говорити про статус російської мови в Україні.
Чм менше її буде - тим краще для всіх.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:55

  Frant написав:..
Не треба пставити воза перед конем!
Питання було про українську мову, яку форумні ватани принципово ненавидять.
А російську мову вони можуть вивчати в суботніх школах, за свій кошт.

сxера я или подобные мне, использующие русский, принципиально ненавидят украинский?
я могу с вами и на английском свободно переписываться, просто я пишу на том языке, на котором думаю. Мне так удобно, вы, сильно подозреваю, меня прекрасно понимаете, так в чем проблема?? Я вас понимаю, и не заставляю и не прошу писать на любом другом, ведь я понимаю, что вы пишете!
где, млять, проблема - ну достали уже!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:58

  sequence написав:
  Frant написав:..
Не треба пставити воза перед конем!
Питання було про українську мову, яку форумні ватани принципово ненавидять.
А російську мову вони можуть вивчати в суботніх школах, за свій кошт.

сxера я или подобные мне, использующие русский, принципиально ненавидят украинский?
я могу с вами и на английском свободно переписываться, просто я пишу на том языке, на котором думаю. Мне так удобно, вы, сильно подозреваю, меня прекрасно понимаете, так в чем проблема?? Я вас понимаю, и не заставляю и не прошу писать на любом другом, ведь я понимаю, что вы пишете!
где, млять, проблема - ну достали уже!

На форумі ватани-українофоби можуть писати на якій завгодно, то їхня справа.

Проте державною мовою в Україні повинна бути лише українська мова!

Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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