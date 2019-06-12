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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3149315031513152>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 5.6 5 5
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
0
0
Голос
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2
Громадянська позиція
0
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:05

  Frant написав:..
Проте державною мовою в Україні повинна бути лише українська мова!

Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.

привычка говорить штампами тоже много о чем говорит.
хе-хе, полярненько будет звучать, по-ходу: "украинский язык - это язык богатства, мира, антирусской-пропаганды с очень небольшого количества микрофонов, отказ от защиты украиноязычных по всему миру"??
ваше косоязычие может далеко вас завести. Все не могу понять причины такой злобы - у вас инвестквартиры совковые не продаются или подешевели??
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:13

  shapo написав:
  airmax78 написав:Это все Петр 1 виноват. Империи национальностей не различают. Так и появились русские - половина с татарскими фамилиями.

А как насчёт украинцев? В них татарской ДНК не обнаружена?

Говорю же, ДНК тут не имеет значения. "Русский" - это не национальность, это принадлежность к империи. Считаете себя русским - значит осознанно или неосознанно хотите возрождения империи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:18

Re: Політичні дискусії

Кстати, до всех событий - я тоже считал себя русским. После 2014го года все переосмыслил и перестал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:18

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  Кармелюк написав:

Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.
Сходу нашлось - https://www.rbc.ua/rus/news/sotsiologi-izmerili-uroven-ksenofobii-ukraintsev-1538668679.html, https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-nazvali-samye-nezhelatelnye-natsii-1538664705.html, https://focus.ua/ukraine/400715/.
На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.
Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних.

P.s. Вот ссылка на исследование КМИС - https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=793&page=10. Но сравнения с др. странами там нет.

Я так і думав!
Ви наступного разу пообережніше...З такими заявами...І це стосується не тільки озвученої Вами нібито сильної ксенофобії в Україні згідно якихось соціальних опитувань...


Мнение Конгресса США Вас устроит? Доклад в Палате Представителей (Нижняя палата Конгресса) 23 апреля прошлого года. Пардон, не на "дежавний соловьиной" :mrgreen: , надеюсь, с Инглишем справитесь?
Держите, не потеряйте:
https://khanna.house.gov/sites/khanna.h ... Letter.pdf

Відколи думка менше 60 конгресменів стала думкою всього конгресу з 535 депутатів?
Та ще й тематика зовсім не про те...Де там згадуються соцопитування в інших країнах і Україні, щоб таки побачити, що в Україні ксенофобія таки зависока?
Маніпулятор?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:19

  sequence написав:
  Frant написав:..
Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.

Все не могу понять причины такой злобы...

Незамеченная детская травма, переросшая в зрелые года в комплекс.
Как и аналог патологической ненависти до зубожиння не редко демонстрируемой здесь, будто подобные критиканы вдруг стали миллионерами и не переросли свой комплекс.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:20

  zРадио написав:Я "россиянофоб"! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир"


В загальному таке можна тільки вітати . Але ... По чому це видно ? В інших сферах - де не про політику йдеться ? В простому повсякденному житті . Дітей як вчите ?
Як десь було - яку мову в банкоматі вибираєте ? І так далі ... Спотворення поняття "русскій мір" - це якийсь оксюморон в такому випадку - бо це просто така собі гуманітарна пролонгація російської імперії на світ ... У нас зараз загострення чергове до Росії та мови . І з цим нічого в найближчому майбутньому зробити не можна - не ми це спровокували . Це треба розуміти і тихенько перечекати . А не влаштовувати такі собі "гейпаради" на захист ... Бо це тільки провокує на нову ескалацію ...
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:29

  freeze написав:Ограниченные ксенофобы обычно заменяют свою ограниченность гиперактивностью.
Например, Омелян, Фарион, Франт.
Это их фронтмены.
Их протеже засели в Раде и правительстве.

Ну ну ... Для Вас , схоже , найкращий приклад - "Азіров" ...
Пряма протилежність .
А скільки у нас українолюбів в Раді та уряді - порахувати зможете ? Там небагато вийде - з точки зору знання математики - десь 2 чи 3 клас максимум ... А може і на 1 тільки назбирається ...
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:31

Хронологія заборон української мови

  zРадио написав:


Необразованные писатели этих бредней на украинской Википедии сами себя загнали в угол, потому как после 2-х веков якобы тотальной русификации, большевики этого уже ну никак не могли делать, потому что украинский язык к началу 20-го века по их же (необразованных писателей) словам практически не использовался.

Да, и повторяю свой вопрос, который ты и твои коллеги по цеху уже неоднократно избегали - как можно русифицировались итак исторически русскоязычные Одессу, Днепропетровск, Донецк, Луганск и Харьков?

Это какое-то ноу-хау. Русифицировать могли лишь те части современной Украины, которые использовали отличный от русского язык - украинский, польский, австрийский, венгерский, татарский и т.д.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
Хронологія заборон української мови

1627 – наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні «Учительного Євангелія» Кирила Ставровецького[1].
1688 – за наказом московського патріарха Іоакима у величезних багаттях на вулицях Москви спалили «Вінець Христов» Антонія Радивиловського, разом з ним понищили також твори видатних українських богословів – Петра Могили, Лазаря Барановича та Інокентія Ґізеля.[2]
1690 – засудження й анафема Собору РПЦ на «Кіевскія Новыя Книги» П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радивиловського та інших.
1696 – ухвала Сейму Речі Посполитої про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.

XVIII століття

1720 – указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг[3].
1729 – наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську мову всі державні постанови і розпорядження.
1731 – вимога імператриці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а «науки запроваджувати на власній російській мові» (рос. науки вводить на собственном российском языке). У таємній інструкції правителеві України князю О. Шаховському 1734 р. наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, «а побуждать их и искусным образом приводить в свойство с великоросами».
1763 – указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.
1769 – заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.
1775 – зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.
1789 – розпорядження Едукаційної комісії Сейму Речі Посполитої про закриття всіх українських шкіл.

XIX століття

1804 – за спеціальним царським указом усі україномовні школи були заборонені, що привело до цілковитої деградації українського населення.[4]
1817 – запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.
1832 – реорганізація освіти у Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.
1847 – розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.
1859 – міністерством віросповідань та наук Австро-Угорської імперії в Королівстві Галичини та Володимирії і Герцогстві Буковина здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.
1862 – закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.
1863 – Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».
1864 – прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.
1869 – запровадження польської мови як офіційної мови освіти й адміністрації Королівства Галичини та Володимирії.
1870 – роз'яснення міністра освіти Російської імперії Д. Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечне повинно бути обрусіння».
1876 – Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень[5]. Вперше оприлюднено у книжці Савченко Ф., «Заборона українства», 1876 року.
1881 – заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.
1884 – заборона Олександром III українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.
1888 – указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.
1892 – заборона перекладати книжки з російської мови українською.
1895 – заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.

XX століття

1908 – через чотири роки після визнання Російською академією наук української мови мовою(!) Сенат оголошує україномовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії.
1910 – закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів.
1911 – постанова VII дворянського з'їзду у Москві про виключно російськомовну освіту й недопущення уживання інших мов у школах Російської імперії.
1914 – заборона відзначати 100-річчя Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.
1914, 1916 – кампанії помосковщення у Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.
1919 – більшість білогвардійських газет на півдні Росії «заборонило існування[ru]» України.
1922 – проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У «теорії» боротьби в Україні двох культур – міської (московитської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.
1924 – закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.
1924 – закон Королівства Румунія про зобов'язання всіх «румунів», котрі «загубили материнську мову», надавати освіту дітям лише в румунських школах.
1925 – остаточне закриття українського «таємного» університету у Львові
1926 – лист Сталіна «Товаришу Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» з санкцією на боротьбу проти «національного ухилу», початок переслідування діячів «українізації».
1933 – телеграма Сталіна про припинення «українізації».
1933 – скасування в Королівстві Румунія міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.
1934 – спеціальне розпорядження міністерства виховання Королівства Румунія про звільнення з роботи «за вороже ставлення до держави і румунського народу» всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.
1938 – постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік й областей», відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.
1947 – операція «Вісла»; розселення частини українців з етнічних українських земель «урозсип» між поляками у Західній Польщі для прискорення їхнього ополячення.
1958 – закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.
1960—1980 – масове закриття українських шкіл у Польській Народній Республіці та Соціалістичній Республіці Румунія.
1970 – наказ про написання дисертацій виключно російською мовою.
1972 – заборона партійними органами відзначати ювілей музею І. Котляревського в Полтаві.
1973 – заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського «Енеїда».
1974 – постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», де вперше проголошується створення «нової історичної спільноти – радянського народу», офіційний курс на денаціоналізацію.
1978 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках»(«Брежнєвський циркуляр»).
1983 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введено виплату 16 % надбавки до платні вчителям російської мови й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки», спрямована на посилення помосковщення.
1984 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи».
1984 – початок в УРСР виплат підвищеної на 15 % зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.
1984 – наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.
1989 – постанова ЦК КПРС про «законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної».
1990 – прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.

==
рос. науки вводить на собственном российском языке, якого нема згідно лед, зед, дет і Ко !!!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:36

  Puente написав:
  zРадио написав:Я "россиянофоб"! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир"


В загальному таке можна тільки вітати . Але ... По чому це видно ? В інших сферах - де не про політику йдеться ? В простому повсякденному житті . Дітей як вчите ?
Як десь було - яку мову в банкоматі вибираєте ? І так далі ... Спотворення поняття "русскій мір" - це якийсь оксюморон в такому випадку - бо це просто така собі гуманітарна пролонгація російської імперії на світ ... У нас зараз загострення чергове до Росії та мови . І з цим нічого в найближчому майбутньому зробити не можна - не ми це спровокували . Це треба розуміти і тихенько перечекати . А не влаштовувати такі собі "гейпаради" на захист ... Бо це тільки провокує на нову ескалацію ...


В декабре Верховная Рада не продлила до 2023 года переходный период языковой статьи закона об образовании, которая предусматривает получение образования в средней и старшей школе только на государственном языке.
Против этой нормы активно выступает правительство Венгрии, пытающееся блокировать сотрудничество Украины и НАТО.

Почему же нет упоминания в обсуждении о других странах, активно действующих против языкового закона по разным направлениям во внешней политике?
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:36

Re: Політичні дискусії

Puente написав:
  freeze написав:Ограниченные ксенофобы обычно заменяют свою ограниченность гиперактивностью.
Например, Омелян, Фарион, Франт.
Это их фронтмены.
Их протеже засели в Раде и правительстве.

Ну ну ... Для Вас , схоже , найкращий приклад - "Азіров" ...
Пряма протилежність .
А скільки у нас українолюбів в Раді та уряді - порахувати зможете ? Там небагато вийде - з точки зору знання математики - десь 2 чи 3 клас максимум ... А може і на 1 тільки назбирається ...


Для меня лучший пример это Рузвельт, а для вас похоже Яценюк.
Видите какие у нас разные масштабы кумиров.
freeze
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