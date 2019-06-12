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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3149315031513152> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 5.6 5 5 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 0 0 Голос 40% 2 Громадянська позиція 0 0 Довіряй ділам 0 0 Європейська Солідарність 0 0 Опозиційна платформа - За життя 40% 2 Опозиційний блок 20% 1 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 0 0 Сила і честь 0 0 Слуга народу 0 0 Українська стратегія 0 0 Інша 0 0 Всього голосів : 5 Додано: Чет 13 чер, 2019 13:05 Frant написав: ..

Проте державною мовою в Україні повинна бути лише українська мова!



Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п. ..Проте державною мовою в Україні повинна бути лише українська мова!Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.

привычка говорить штампами тоже много о чем говорит.

хе-хе, полярненько будет звучать, по-ходу: "украинский язык - это язык богатства, мира, антирусской-пропаганды с очень небольшого количества микрофонов, отказ от защиты украиноязычных по всему миру"??

ваше косоязычие может далеко вас завести. Все не могу понять причины такой злобы - у вас инвестквартиры совковые не продаются или подешевели?? привычка говорить штампами тоже много о чем говорит.хе-хе, полярненько будет звучать, по-ходу: "украинский язык - это язык богатства, мира, антирусской-пропаганды с очень небольшого количества микрофонов, отказ от защиты украиноязычных по всему миру"??ваше косоязычие может далеко вас завести. Все не могу понять причины такой злобы - у вас инвестквартиры совковые не продаются или подешевели?? sequence Повідомлень: 2354 З нами з: 29.12.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 662 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:13 shapo написав: airmax78 написав: Это все Петр 1 виноват. Империи национальностей не различают. Так и появились русские - половина с татарскими фамилиями. Это все Петр 1 виноват. Империи национальностей не различают. Так и появились русские - половина с татарскими фамилиями.

А как насчёт украинцев? В них татарской ДНК не обнаружена? А как насчёт украинцев? В них татарской ДНК не обнаружена?

Говорю же, ДНК тут не имеет значения. "Русский" - это не национальность, это принадлежность к империи. Считаете себя русским - значит осознанно или неосознанно хотите возрождения империи. Говорю же, ДНК тут не имеет значения. "Русский" - это не национальность, это принадлежность к империи. Считаете себя русским - значит осознанно или неосознанно хотите возрождения империи. airmax78 Повідомлень: 30506 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:18 Re: Політичні дискусії Кстати, до всех событий - я тоже считал себя русским. После 2014го года все переосмыслил и перестал. airmax78 Повідомлень: 30506 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:18 rjkz написав: ЛАД написав: Кармелюк написав:



Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.

Сходу нашлось - https://www.rbc.ua/rus/news/sotsiologi-izmerili-uroven-ksenofobii-ukraintsev-1538668679.html , https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-nazvali-samye-nezhelatelnye-natsii-1538664705.html , https://focus.ua/ukraine/400715/ .

На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.

Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних.



P.s. Вот ссылка на исследование КМИС - https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=793&page=10 . Но сравнения с др. странами там нет. Простите, когда-то читал результаты соцобследования, но не сохранил.Сходу нашлось -На РБК ссылаются на исследования КМИС, но не искал.Хочу предупредить, что "ксенофобия в Украине достаточно сильна" не означает, что "мы впереди планеты всей", но и, к сожалению, не пасём задних.P.s. Вот ссылка на исследование КМИС -. Но сравнения с др. странами там нет.

Я так і думав!

Ви наступного разу пообережніше...З такими заявами...І це стосується не тільки озвученої Вами нібито сильної ксенофобії в Україні згідно якихось соціальних опитувань... Я так і думав!Ви наступного разу пообережніше...З такими заявами...І це стосується не тільки озвученої Вами нібито сильної ксенофобії в Україні згідно якихось соціальних опитувань...



Мнение Конгресса США Вас устроит? Доклад в Палате Представителей (Нижняя палата Конгресса) 23 апреля прошлого года. Пардон, не на "дежавний соловьиной" , надеюсь, с Инглишем справитесь?

Держите, не потеряйте:

https://khanna.house.gov/sites/khanna.h ... Letter.pdf Мнение Конгресса США Вас устроит? Доклад в Палате Представителей (Нижняя палата Конгресса) 23 апреля прошлого года. Пардон, не на "дежавний соловьиной", надеюсь, с Инглишем справитесь?Держите, не потеряйте:

Відколи думка менше 60 конгресменів стала думкою всього конгресу з 535 депутатів?

Та ще й тематика зовсім не про те...Де там згадуються соцопитування в інших країнах і Україні, щоб таки побачити, що в Україні ксенофобія таки зависока?

Маніпулятор? Відколи думка менше 60 конгресменів стала думкою всього конгресу з 535 депутатів?Та ще й тематика зовсім не про те...Де там згадуються соцопитування в інших країнах і Україні, щоб таки побачити, що в Україні ксенофобія таки зависока?Маніпулятор? Кармелюк 1

Повідомлень: 536 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:19 sequence написав: Frant написав: ..

Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п. ..Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.

Все не могу понять причины такой злобы... Все не могу понять причины такой злобы...

Незамеченная детская травма, переросшая в зрелые года в комплекс.

Как и аналог патологической ненависти до зубожиння не редко демонстрируемой здесь, будто подобные критиканы вдруг стали миллионерами и не переросли свой комплекс. Незамеченная детская травма, переросшая в зрелые года в комплекс.Как и аналог патологической ненависти до зубожиння не редко демонстрируемой здесь, будто подобные критиканы вдруг стали миллионерами и не переросли свой комплекс. Пенс

Повідомлень: 225 З нами з: 04.09.15 Подякував: 198 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:20 zРадио написав: Я "россиянофоб"! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир" Я "россиянофоб"! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир"



В загальному таке можна тільки вітати . Але ... По чому це видно ? В інших сферах - де не про політику йдеться ? В простому повсякденному житті . Дітей як вчите ?

Як десь було - яку мову в банкоматі вибираєте ? І так далі ... Спотворення поняття "русскій мір" - це якийсь оксюморон в такому випадку - бо це просто така собі гуманітарна пролонгація російської імперії на світ ... У нас зараз загострення чергове до Росії та мови . І з цим нічого в найближчому майбутньому зробити не можна - не ми це спровокували . Це треба розуміти і тихенько перечекати . А не влаштовувати такі собі "гейпаради" на захист ... Бо це тільки провокує на нову ескалацію ... В загальному таке можна тільки вітати . Але ... По чому це видно ? В інших сферах - де не про політику йдеться ? В простому повсякденному житті . Дітей як вчите ?Як десь було - яку мову в банкоматі вибираєте ? І так далі ... Спотворення поняття "русскій мір" - це якийсь оксюморон в такому випадку - бо це просто така собі гуманітарна пролонгація російської імперії на світ ... У нас зараз загострення чергове до Росії та мови . І з цим нічого в найближчому майбутньому зробити не можна - не ми це спровокували . Це треба розуміти і тихенько перечекати . А не влаштовувати такі собі "гейпаради" на захист ... Бо це тільки провокує на нову ескалацію ... Puente Повідомлень: 1744 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:29 freeze написав: Ограниченные ксенофобы обычно заменяют свою ограниченность гиперактивностью.

Например, Омелян, Фарион, Франт.

Это их фронтмены.

Их протеже засели в Раде и правительстве.

Ограниченные ксенофобы обычно заменяют свою ограниченность гиперактивностью.Например, Омелян, Фарион, Франт.Это их фронтмены.Их протеже засели в Раде и правительстве.

Ну ну ... Для Вас , схоже , найкращий приклад - "Азіров" ...

Пряма протилежність .

А скільки у нас українолюбів в Раді та уряді - порахувати зможете ? Там небагато вийде - з точки зору знання математики - десь 2 чи 3 клас максимум ... А може і на 1 тільки назбирається ... Ну ну ... Для Вас , схоже , найкращий приклад - "Азіров" ...Пряма протилежність .А скільки у нас українолюбів в Раді та уряді - порахувати зможете ? Там небагато вийде - з точки зору знання математики - десь 2 чи 3 клас максимум ... А може і на 1 тільки назбирається ... Puente Повідомлень: 1744 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:31 Хронологія заборон української мови zРадио написав: Frant написав: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%BD%D0%B8



Необразованные писатели этих бредней на украинской Википедии сами себя загнали в угол, потому как после 2-х веков якобы тотальной русификации, большевики этого уже ну никак не могли делать, потому что украинский язык к началу 20-го века по их же (необразованных писателей) словам практически не использовался.



Да, и повторяю свой вопрос, который ты и твои коллеги по цеху уже неоднократно избегали - как можно русифицировались итак исторически русскоязычные Одессу, Днепропетровск, Донецк, Луганск и Харьков?



Это какое-то ноу-хау. Русифицировать могли лишь те части современной Украины, которые использовали отличный от русского язык - украинский, польский, австрийский, венгерский, татарский и т.д. Необразованные писатели этих бредней на украинской Википедии сами себя загнали в угол, потому как после 2-х веков якобы тотальной русификации, большевики этого уже ну никак не могли делать, потому что украинский язык к началу 20-го века по их же (необразованных писателей) словам практически не использовался.Да, и повторяю свой вопрос, который ты и твои коллеги по цеху уже неоднократно избегали - как можно русифицировались итак исторически русскоязычные Одессу, Днепропетровск, Донецк, Луганск и Харьков?Это какое-то ноу-хау. Русифицировать могли лишь те части современной Украины, которые использовали отличный от русского язык - украинский, польский, австрийский, венгерский, татарский и т.д.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8

Хронологія заборон української мови



1627 – наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні «Учительного Євангелія» Кирила Ставровецького[1].

1688 – за наказом московського патріарха Іоакима у величезних багаттях на вулицях Москви спалили «Вінець Христов» Антонія Радивиловського, разом з ним понищили також твори видатних українських богословів – Петра Могили, Лазаря Барановича та Інокентія Ґізеля.[2]

1690 – засудження й анафема Собору РПЦ на «Кіевскія Новыя Книги» П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радивиловського та інших.

1696 – ухвала Сейму Речі Посполитої про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.



XVIII століття



1720 – указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг[3].

1729 – наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську мову всі державні постанови і розпорядження.

1731 – вимога імператриці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а «науки запроваджувати на власній російській мові» (рос. науки вводить на собственном российском языке). У таємній інструкції правителеві України князю О. Шаховському 1734 р. наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, «а побуждать их и искусным образом приводить в свойство с великоросами».

1763 – указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.

1769 – заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.

1775 – зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.

1789 – розпорядження Едукаційної комісії Сейму Речі Посполитої про закриття всіх українських шкіл.



XIX століття



1804 – за спеціальним царським указом усі україномовні школи були заборонені, що привело до цілковитої деградації українського населення.[4]

1817 – запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.

1832 – реорганізація освіти у Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.

1847 – розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.

1859 – міністерством віросповідань та наук Австро-Угорської імперії в Королівстві Галичини та Володимирії і Герцогстві Буковина здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.

1862 – закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.

1863 – Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».

1864 – прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.

1869 – запровадження польської мови як офіційної мови освіти й адміністрації Королівства Галичини та Володимирії.

1870 – роз'яснення міністра освіти Російської імперії Д. Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечне повинно бути обрусіння».

1876 – Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень[5]. Вперше оприлюднено у книжці Савченко Ф., «Заборона українства», 1876 року.

1881 – заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.

1884 – заборона Олександром III українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.

1888 – указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.

1892 – заборона перекладати книжки з російської мови українською.

1895 – заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.



XX століття



1908 – через чотири роки після визнання Російською академією наук української мови мовою(!) Сенат оголошує україномовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії.

1910 – закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів.

1911 – постанова VII дворянського з'їзду у Москві про виключно російськомовну освіту й недопущення уживання інших мов у школах Російської імперії.

1914 – заборона відзначати 100-річчя Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.

1914, 1916 – кампанії помосковщення у Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.

1919 – більшість білогвардійських газет на півдні Росії «заборонило існування[ru]» України.

1922 – проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У «теорії» боротьби в Україні двох культур – міської (московитської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.

1924 – закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.

1924 – закон Королівства Румунія про зобов'язання всіх «румунів», котрі «загубили материнську мову», надавати освіту дітям лише в румунських школах.

1925 – остаточне закриття українського «таємного» університету у Львові

1926 – лист Сталіна «Товаришу Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» з санкцією на боротьбу проти «національного ухилу», початок переслідування діячів «українізації».

1933 – телеграма Сталіна про припинення «українізації».

1933 – скасування в Королівстві Румунія міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.

1934 – спеціальне розпорядження міністерства виховання Королівства Румунія про звільнення з роботи «за вороже ставлення до держави і румунського народу» всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.

1938 – постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік й областей», відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.

1947 – операція «Вісла»; розселення частини українців з етнічних українських земель «урозсип» між поляками у Західній Польщі для прискорення їхнього ополячення.

1958 – закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.

1960—1980 – масове закриття українських шкіл у Польській Народній Республіці та Соціалістичній Республіці Румунія.

1970 – наказ про написання дисертацій виключно російською мовою.

1972 – заборона партійними органами відзначати ювілей музею І. Котляревського в Полтаві.

1973 – заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського «Енеїда».

1974 – постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», де вперше проголошується створення «нової історичної спільноти – радянського народу», офіційний курс на денаціоналізацію.

1978 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках»(«Брежнєвський циркуляр»).

1983 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введено виплату 16 % надбавки до платні вчителям російської мови й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки», спрямована на посилення помосковщення.

1984 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи».

1984 – початок в УРСР виплат підвищеної на 15 % зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.

1984 – наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.

1989 – постанова ЦК КПРС про «законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної».

1990 – прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.



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рос. науки вводить на собственном российском языке, якого нема згідно лед, зед, дет і Ко !!!!!! 1627 – наказ царя Михайла з подання Московського патріарха Філарета спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні «Учительного Євангелія» Кирила Ставровецького[1].1688 – за наказом московського патріарха Іоакима у величезних багаттях на вулицях Москви спалили «Вінець Христов» Антонія Радивиловського, разом з ним понищили також твори видатних українських богословів – Петра Могили, Лазаря Барановича та Інокентія Ґізеля.[2]1690 – засудження й анафема Собору РПЦ на «Кіевскія Новыя Книги» П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. Радивиловського та інших.1696 – ухвала Сейму Речі Посполитої про запровадження польської мови в судах і установах Правобережної України.XVIII століття1720 – указ царя Московії Петра І про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг[3].1729 – наказ Петра ІІ переписати з української мови на російську мову всі державні постанови і розпорядження.1731 – вимога імператриці Анни Іванівни вилучити книги старого українського друку, а «науки запроваджувати на власній російській мові». У таємній інструкції правителеві України князю О. Шаховському 1734 р. наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами, «а побуждать их и искусным образом приводить в свойство с великоросами».1763 – указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії.1769 – заборона Синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар.1775 – зруйнування Запорізької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.1789 – розпорядження Едукаційної комісії Сейму Речі Посполитої про закриття всіх українських шкіл.XIX століття1804 – за спеціальним царським указом усі україномовні школи були заборонені, що привело до цілковитої деградації українського населення.[4]1817 – запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України.1832 – реорганізація освіти у Правобережній Україні на загальноімперських засадах із переведенням на російську мову навчання.1847 – розгром Кирило-Мефодієвського товариства й посилення жорстокого переслідування української мови та культури, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костомарова та інших.1859 – міністерством віросповідань та наук Австро-Угорської імперії в Королівстві Галичини та Володимирії і Герцогстві Буковина здійснено спробу замінити українську кириличну азбуку латинською.1862 – закриття безоплатних недільних українських шкіл для дорослих в підросійській Україні.1863 – Валуєвський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної духовної і популярної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської мови не було і бути не може».1864 – прийняття Статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитись лише російською мовою.1869 – запровадження польської мови як офіційної мови освіти й адміністрації Королівства Галичини та Володимирії.1870 – роз'яснення міністра освіти Російської імперії Д. Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечне повинно бути обрусіння».1876 – Емський указ Олександра ІІ про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень[5]. Вперше оприлюднено у книжці Савченко Ф., «Заборона українства», 1876 року.1881 – заборона викладання у народних школах та виголошення церковних проповідей українською мовою.1884 – заборона Олександром III українських театральних вистав у всіх малоросійських губерніях.1888 – указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами.1892 – заборона перекладати книжки з російської мови українською.1895 – заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей.XX століття1908 – через чотири роки після визнання Російською академією наук української мови мовою(!) Сенат оголошує україномовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії.1910 – закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських культурних товариств, видавництв, заборона читання лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких неросійських клубів.1911 – постанова VII дворянського з'їзду у Москві про виключно російськомовну освіту й недопущення уживання інших мов у школах Російської імперії.1914 – заборона відзначати 100-річчя Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування української преси.1914, 1916 – кампанії помосковщення у Західній Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.1919 – більшість білогвардійських газет на півдні Росії «заборонило існування[ru]» України.1922 – проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У «теорії» боротьби в Україні двох культур – міської (московитської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша.1924 – закон Польської республіки про обмеження вживання української мови в адміністративних органах, суді, освіті на підвладних полякам українських землях.1924 – закон Королівства Румунія про зобов'язання всіх «румунів», котрі «загубили материнську мову», надавати освіту дітям лише в румунських школах.1925 – остаточне закриття українського «таємного» університету у Львові1926 – лист Сталіна «Товаришу Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» з санкцією на боротьбу проти «національного ухилу», початок переслідування діячів «українізації».1933 – телеграма Сталіна про припинення «українізації».1933 – скасування в Королівстві Румунія міністерського розпорядження від 31 грудня 1929 p., котрим дозволялися кілька годин української мови на тиждень у школах з більшістю учнів-українців.1934 – спеціальне розпорядження міністерства виховання Королівства Румунія про звільнення з роботи «за вороже ставлення до держави і румунського народу» всіх українських вчителів, які вимагали повернення до школи української мови.1938 – постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов'язкове вивчення російської мови в школах національних республік й областей», відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.1947 – операція «Вісла»; розселення частини українців з етнічних українських земель «урозсип» між поляками у Західній Польщі для прискорення їхнього ополячення.1958 – закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і союзних республік про народну освіту положення про вільний вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за бажанням батьків учнів.1960—1980 – масове закриття українських шкіл у Польській Народній Республіці та Соціалістичній Республіці Румунія.1970 – наказ про написання дисертацій виключно російською мовою.1972 – заборона партійними органами відзначати ювілей музею І. Котляревського в Полтаві.1973 – заборона відзначати ювілей твору І. Котляревського «Енеїда».1974 – постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», де вперше проголошується створення «нової історичної спільноти – радянського народу», офіційний курс на денаціоналізацію.1978 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладення російської мови в союзних республіках»(«Брежнєвський циркуляр»).1983 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введено виплату 16 % надбавки до платні вчителям російської мови й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додаткові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, дошкільних і позашкільних установах республіки», спрямована на посилення помосковщення.1984 – постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи».1984 – початок в УРСР виплат підвищеної на 15 % зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української.1984 – наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на російську мову.1989 – постанова ЦК КПРС про «законодавче закріплення російської мови як загальнодержавної».1990 – прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.==рос. науки вводить на, якого нема згідно лед, зед, дет і Ко !!!!!! В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15547 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:36 Puente написав: zРадио написав: Я "россиянофоб"! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир" Я "россиянофоб"! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир"



В загальному таке можна тільки вітати . Але ... По чому це видно ? В інших сферах - де не про політику йдеться ? В простому повсякденному житті . Дітей як вчите ?

Як десь було - яку мову в банкоматі вибираєте ? І так далі ... Спотворення поняття "русскій мір" - це якийсь оксюморон в такому випадку - бо це просто така собі гуманітарна пролонгація російської імперії на світ ... У нас зараз загострення чергове до Росії та мови . І з цим нічого в найближчому майбутньому зробити не можна - не ми це спровокували . Це треба розуміти і тихенько перечекати . А не влаштовувати такі собі "гейпаради" на захист ... Бо це тільки провокує на нову ескалацію ... В загальному таке можна тільки вітати . Але ... По чому це видно ? В інших сферах - де не про політику йдеться ? В простому повсякденному житті . Дітей як вчите ?Як десь було - яку мову в банкоматі вибираєте ? І так далі ... Спотворення поняття "русскій мір" - це якийсь оксюморон в такому випадку - бо це просто така собі гуманітарна пролонгація російської імперії на світ ... У нас зараз загострення чергове до Росії та мови . І з цим нічого в найближчому майбутньому зробити не можна - не ми це спровокували . Це треба розуміти і тихенько перечекати . А не влаштовувати такі собі "гейпаради" на захист ... Бо це тільки провокує на нову ескалацію ...



В декабре Верховная Рада не продлила до 2023 года переходный период языковой статьи закона об образовании, которая предусматривает получение образования в средней и старшей школе только на государственном языке.

Против этой нормы активно выступает правительство Венгрии, пытающееся блокировать сотрудничество Украины и НАТО.

Почему же нет упоминания в обсуждении о других странах, активно действующих против языкового закона по разным направлениям во внешней политике? Почему же нет упоминания в обсуждении о других странах, активно действующих против языкового закона по разным направлениям во внешней политике? Пенс

Повідомлень: 225 З нами з: 04.09.15 Подякував: 198 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:36 Re: Політичні дискусії Puente написав: freeze написав: Ограниченные ксенофобы обычно заменяют свою ограниченность гиперактивностью.

Например, Омелян, Фарион, Франт.

Это их фронтмены.

Их протеже засели в Раде и правительстве.

Ограниченные ксенофобы обычно заменяют свою ограниченность гиперактивностью.Например, Омелян, Фарион, Франт.Это их фронтмены.Их протеже засели в Раде и правительстве.

Ну ну ... Для Вас , схоже , найкращий приклад - "Азіров" ...

Пряма протилежність .

А скільки у нас українолюбів в Раді та уряді - порахувати зможете ? Там небагато вийде - з точки зору знання математики - десь 2 чи 3 клас максимум ... А може і на 1 тільки назбирається ... Ну ну ... Для Вас , схоже , найкращий приклад - "Азіров" ...Пряма протилежність .А скільки у нас українолюбів в Раді та уряді - порахувати зможете ? Там небагато вийде - з точки зору знання математики - десь 2 чи 3 клас максимум ... А може і на 1 тільки назбирається ...



Для меня лучший пример это Рузвельт, а для вас похоже Яценюк.

Видите какие у нас разные масштабы кумиров. Для меня лучший пример это Рузвельт, а для вас похоже Яценюк.Видите какие у нас разные масштабы кумиров. freeze 4 Повідомлень: 11803 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3577 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3149315031513152> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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