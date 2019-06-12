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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:37

  Frant написав:Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.


Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.

Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.

Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:39

  Puente написав:Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...
Якось не дуже - нє ?

на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:43

  zРадио написав:. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представлении о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человека в космосе...

Не треба сюди приплітати СРСР і царську Росію!
________________________
  zРадио написав:но есть и другая сторона.

Що світу дала Росія за останні 28 роки?
Крім воєн з сусідами, яка вона ж і ініціювала?

Назви по пунктах.

Щодо бідності пересічного українця - це тимчасове явище.
Якщо Україна буде розвиватись європейським шляхом, як країни Прибалтики - значить, рівень життя буде вище, ніж в Московитському царстві.

Якщо знову колонією Росії, як ОРдЛО - значить, пересічний буде жити на ЗП 10 000 російських рублів в "Новоросії" чи "Малоросії", під керівництвом московських губернаторів.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:44

  zРадио написав:
  Frant написав:Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.


Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.

Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.

Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...

зРадіо, чому ти ще досі не поїхав у свою високодуховну страну с висаказащищонним язигом?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:44

  flyman написав:
  Puente написав:Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...
Якось не дуже - нє ?

на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати


И можешь привести ссылки на эту чушь?
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:45

  flyman написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.


Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.

Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.

Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...

зРадіо, чому ти ще досі не поїхав у свою високодуховну страну с висаказащищонним язигом?

Цинічні бандери не випускають ватана((())) :mrgreen:
Тому він тут ниє про "зубожіння та утиски."
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:48

  Frant написав:Що світу дала Росія за останні 28 роки?
Крім воєн з сусідами, яка вона ж і ініціювала?

Назви по пунктам.


Ничего не дала. Но это не значит, что русский язык успел стать плохим и неприятным для русских граждан Украины. А еще это не значит, что никогда больше не даст. Украина, к слову, тоже ничего не дала миру за 28 лет.

Да, и напомню, что американцы не отказывались от английского, когда Великобритания объявила им войну, сжигала их церкви и поселения!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:48

  shapo написав:
  flyman написав:
  Puente написав:Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...
Якось не дуже - нє ?

на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати


И можешь привести ссылки на эту чушь?

Звичайно!
Ось, такого собі українофоба пана Шапо пригнічують "порохоботи" і "нацисти".
Не дають йому спати вночі і примушують працювати в колгоспах за трудодні:

  shapo написав:Не люблю лживых порохоботов и тупорылых нациков
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:51

  zРадио написав:
Из удачных примеров - Польша, Чехия, Катар. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия, Бахрейн, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина.


А можно вас попросить поподробнее про Катар и Бахрейн?
Я как раз выбираю, куда поехать на работу. И там и там бывал, но пока решить не могу, куда таки податься.
Можно в личку, если это только мне интересно)
change_pm
 
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  zРадио написав:Да, и напомню, что американцы не отказывались от английского, когда Великобритания объявила им войну, сжигала их церкви и поселения!

Зато отказываются от украинского уезжающие за рубеж украинцы, детей своих уже не учат, и мотивируют тем, что возвращаться не собираются. И примеров таких немало.
Пенс
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