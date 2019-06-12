Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3150315131523153> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.3 5 7 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 0 0 Голос 43% 3 Громадянська позиція 0 0 Довіряй ділам 0 0 Європейська Солідарність 0 0 Опозиційна платформа - За життя 29% 2 Опозиційний блок 14% 1 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 0 0 Сила і честь 0 0 Слуга народу 14% 1 Українська стратегія 0 0 Інша 0 0 Всього голосів : 7 Додано: Чет 13 чер, 2019 13:37 Frant написав: Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.



Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.



Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.



Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе... Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе... zРадио

Повідомлень: 2448 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1666 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:39 Puente написав: Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...

Якось не дуже - нє ? Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...Якось не дуже - нє ?

на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15548 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:43 zРадио написав: . На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представлении о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человека в космосе... . На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представлении о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человека в космосе...

Не треба сюди приплітати СРСР і царську Росію!

________________________

zРадио написав: но есть и другая сторона. но есть и другая сторона.

Що світу дала Росія за останні 28 роки?

Крім воєн з сусідами, яка вона ж і ініціювала?



Назви по пунктах.



Щодо бідності пересічного українця - це тимчасове явище.

Якщо Україна буде розвиватись європейським шляхом, як країни Прибалтики - значить, рівень життя буде вище, ніж в Московитському царстві.



Якщо знову колонією Росії, як ОРдЛО - значить, пересічний буде жити на ЗП 10 000 російських рублів в "Новоросії" чи "Малоросії", під керівництвом московських губернаторів. Не треба сюди приплітати СРСР і царську Росію!________________________Назви по пунктах.Щодо бідності пересічного українця - це тимчасове явище.Якщо Україна буде розвиватись європейським шляхом, як країни Прибалтики - значить, рівень життя буде вище, ніж в Московитському царстві.Якщо знову колонією Росії, як ОРдЛО - значить, пересічний буде жити на ЗП 10 000 російських рублів в "Новоросії" чи "Малоросії", під керівництвом московських губернаторів. Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 13:44, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20020 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:44 zРадио написав: Frant написав: Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.



Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.



Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.



Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе... Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...

зРадіо, чому ти ще досі не поїхав у свою високодуховну страну с висаказащищонним язигом? зРадіо, чому ти ще досі не поїхав у свою високодуховну страну с висаказащищонним язигом? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15548 З нами з: 09.03.14 Подякував: 929 раз. Подякували: 921 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:44 flyman написав: Puente написав: Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...

Якось не дуже - нє ? Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...Якось не дуже - нє ?

на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати



И можешь привести ссылки на эту чушь? И можешь привести ссылки на эту чушь? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Заблокований Повідомлень: 1402 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 480 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:45 flyman написав: zРадио написав: Frant написав: Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.



Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.



Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.



Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе... Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...

зРадіо, чому ти ще досі не поїхав у свою високодуховну страну с висаказащищонним язигом? зРадіо, чому ти ще досі не поїхав у свою високодуховну страну с висаказащищонним язигом?

Цинічні бандери не випускають ватана((()))

Тому він тут ниє про "зубожіння та утиски." Цинічні бандери не випускають ватана((()))Тому він тут ниє про "зубожіння та утиски." Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 13:55, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20020 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:48 Frant написав: Що світу дала Росія за останні 28 роки?

Крім воєн з сусідами, яка вона ж і ініціювала?



Назви по пунктам.

Назви по пунктам.



Ничего не дала. Но это не значит, что русский язык успел стать плохим и неприятным для русских граждан Украины. А еще это не значит, что никогда больше не даст. Украина, к слову, тоже ничего не дала миру за 28 лет.



Да, и напомню, что американцы не отказывались от английского, когда Великобритания объявила им войну, сжигала их церкви и поселения! Ничего не дала. Но это не значит, что русский язык успел стать плохим и неприятным для русских граждан Украины. А еще это не значит, что никогда больше не даст. Украина, к слову, тоже ничего не дала миру за 28 лет.Да, и напомню, что американцы не отказывались от английского, когда Великобритания объявила им войну, сжигала их церкви и поселения! zРадио

Повідомлень: 2448 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1666 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:48 shapo написав: flyman написав: Puente написав: Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...

Якось не дуже - нє ? Цікаво , звичайно - росіянин , живе в Україні , громадянин України , українську мову і культуру не любить , вважає її чужою , звичаї та історію не знає - знову ж таки - чужі ... І ще вважає для себе можливим українцям вказувати - як їм жити і що робити ...Якось не дуже - нє ?

на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати



И можешь привести ссылки на эту чушь?

Звичайно!

Ось, такого собі українофоба пана Шапо пригнічують "порохоботи" і "нацисти".

Не дають йому спати вночі і примушують працювати в колгоспах за трудодні:



shapo написав: Не люблю лживых порохоботов и тупорылых нациков Не люблю лживых порохоботов и тупорылых нациков Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20020 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:51 zРадио написав:

Из удачных примеров - Польша, Чехия, Катар. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия, Бахрейн, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина. Из удачных примеров - Польша, Чехия,. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия,, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина.



А можно вас попросить поподробнее про Катар и Бахрейн?

Я как раз выбираю, куда поехать на работу. И там и там бывал, но пока решить не могу, куда таки податься.

Можно в личку, если это только мне интересно) А можно вас попросить поподробнее про Катар и Бахрейн?Я как раз выбираю, куда поехать на работу. И там и там бывал, но пока решить не могу, куда таки податься.Можно в личку, если это только мне интересно) change_pm Повідомлень: 381 З нами з: 03.02.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:54 zРадио написав: Да, и напомню, что американцы не отказывались от английского, когда Великобритания объявила им войну, сжигала их церкви и поселения! Да, и напомню, что американцы не отказывались от английского, когда Великобритания объявила им войну, сжигала их церкви и поселения!

Зато отказываются от украинского уезжающие за рубеж украинцы, детей своих уже не учат, и мотивируют тем, что возвращаться не собираются. И примеров таких немало. Зато отказываются от украинского уезжающие за рубеж украинцы, детей своих уже не учат, и мотивируют тем, что возвращаться не собираются. И примеров таких немало. Пенс

Повідомлень: 227 З нами з: 04.09.15 Подякував: 198 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3150315131523153> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Puente і 0 гостейМодератори: ТупУм