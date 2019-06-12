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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3150315131523153 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.3 5 7 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 0 0 Голос 43% 3 Громадянська позиція 0 0 Довіряй ділам 0 0 Європейська Солідарність 0 0 Опозиційна платформа - За життя 29% 2 Опозиційний блок 14% 1 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 0 0 Сила і честь 0 0 Слуга народу 14% 1 Українська стратегія 0 0 Інша 0 0 Всього голосів : 7 Додано: Чет 13 чер, 2019 14:03 flyman написав: на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати



shapo написав: И можешь привести ссылки на эту чушь?





Frant написав: Звичайно!

Ось, такого собі українофоба пана Шапо пригнічують "порохоботи" і "нацисти".

Не дають йому спати вночі і примушують працювати в колгоспах за трудодні:



shapo написав: Не люблю лживых порохоботов и тупорылых нациков Не люблю лживых порохоботов и тупорылых нациков



Послушай. порохобот, тебя тут называют то доцентом, то профессором, сам ты туманно рассказал о каких-то своих "достижениях в точных науках".

Но по тому, что ты пишешь и как аргументируешь свою писанину, есть большие сомнения учился ли ты вообще когда-либо в приличном вузе.

Мой совет тебе - чаще молчи, сойдешь за более умного. Послушай. порохобот, тебя тут называют то доцентом, то профессором, сам ты туманно рассказал о каких-то своих "достижениях в точных науках".Но по тому, что ты пишешь и как аргументируешь свою писанину, есть большие сомнения учился ли ты вообще когда-либо в приличном вузе.Мой совет тебе - чаще молчи, сойдешь за более умного. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Заблокований Повідомлень: 1402 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 480 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 14:09 shapo написав: Про курсы заметил для того чтобы даже до вас дошло, что если государство хочет чтобы его граждане говорили на государственном языке, то оно все делает Про курсы заметил для того чтобы даже до вас дошло, что если государство хочет чтобы его граждане говорили на государственном языке, то оно все делает

Якщо людина хоче вчити мову народу, серед якого живе - за 30 років це можно було зробити, егеж?

Якщо ж вона не хоче - то жодні державні курси не допоможуть.

Чи "порохоботи" з "нацистами" не давали пану Шапо вчити укр. мову????

Так їх не було ще 30 років тому)))) То зараз всі україномовні - з слів російскої пропаганди - стали "нацистами" і "порохоботами".



Зазвичай московити принципово не хочуть вчити інші мови.



flyman написав: росіяни такі всі тупі, чи тільки ті що тут дрочать на руській мір та совок? росіяни такі всі тупі, чи тільки ті що тут дрочать на руській мір та совок?

Він неначе не тупий.

Але на "совок" і Московію - дрочить двома руками.



Питання до цих панів-українофобів - що дала світу Московія за останні 28 років?

Після того, як радянський прапор замінили на власівський триколір?

Які досягнення? В технологіях, культурі???





Якщо лЯкщо ж вона не хоче - то жодні державні курси не допоможуть.Чи "порохоботи" з "нацистами" не давали пану Шапо вчити укр. мову????Так їх не було ще 30 років тому)))) То зараз всі україномовні - з слів російскої пропаганди - стали "нацистами" і "порохоботами".Зазвичай московити принципово не хочуть вчити інші мови.Він неначе не тупий.Але на "совок" і Московію - дрочить двома руками. Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 14:23, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20020 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 14:16 change_pm написав: zРадио написав:

Из удачных примеров - Польша, Чехия, Катар. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия, Бахрейн, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина. Из удачных примеров - Польша, Чехия,. Из неудачных - Ирак, Югославия, Афганистан, Тунис, Египет, Йемен, Алжир, Ливия, Сирия,, Судан, иордания, Марокко, Джибути, Мавритания, Пуэрто-Рико и, разумеется, Украина.



А можно вас попросить поподробнее про Катар и Бахрейн?

Я как раз выбираю, куда поехать на работу. И там и там бывал, но пока решить не могу, куда таки податься.

Можно в личку, если это только мне интересно) А можно вас попросить поподробнее про Катар и Бахрейн?Я как раз выбираю, куда поехать на работу. И там и там бывал, но пока решить не могу, куда таки податься.Можно в личку, если это только мне интересно)



Так я ж говорил только о контексте американского присутствия. Не хотел бы своим мнением как то влиять на ваше решение. Персонально я бы при таких альтернативах выбрал Катар. Но важно также, что именно вам предлагают там и там - вряд ли это абсолютно равнозначные "пакеты" Так я ж говорил только о контексте американского присутствия. Не хотел бы своим мнением как то влиять на ваше решение. Персонально я бы при таких альтернативах выбрал Катар. Но важно также, что именно вам предлагают там и там - вряд ли это абсолютно равнозначные "пакеты" zРадио

Повідомлень: 2448 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1666 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 14:52 Re: Політичні дискусії ЕС не преодолевает 5% барьер в ВРУ. Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19832 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 14:59 Оранжевый-хит сезона написав: ЕС не преодолевает 5% барьер в ВРУ. ЕС не преодолевает 5% барьер в ВРУ.

А как же 24,46% идейных, непреклонных сторонников армовира? А как же 24,46% идейных, непреклонных сторонников армовира? Пенс

Повідомлень: 227 З нами з: 04.09.15 Подякував: 198 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 14:59 Кармелюк написав: freeze написав:

Александр Корниенко формирует окончательный вариант списка Слуги народа, думаю в духе идеи ухода от сложных моментов и мы ничего не обещали и не хотим ни с кем ссориться, Бужанского уберут из окончательного списка. Александр Корниенко формирует окончательный вариант списка Слуги народа, думаю в духе идеи ухода от сложных моментов и мы ничего не обещали и не хотим ни с кем ссориться, Бужанского уберут из окончательного списка.



А навіщо взагалі було формувати список з таких одіозних особистостей як Бужанський?

Невже промацували реакцію суспільства на готовність здачі національних інтересів з боку майбутніх депутатів від партії "Слуга народу" по списку сформованому з далеких до українських інтересів зайд чи таки партійці абсолютно не здатні критично мислити і хоч що небудь організувати на пристойному рівні. Список не можуть без ляпів сформувати... А як же вони тоді керувати збираються, особливо якщо недолугі виборці дадуть їм шанс сформувати більшість у Раді? І що досі нікому з прихильників ЗЕкоманди не страшно? А навіщо взагалі було формувати список з таких одіозних особистостей як Бужанський?Невже промацували реакцію суспільства на готовність здачі національних інтересів з боку майбутніх депутатів від партії "Слуга народу" по списку сформованому з далеких до українських інтересів зайд чи таки партійці абсолютно не здатні критично мислити і хоч що небудь організувати на пристойному рівні. Список не можуть без ляпів сформувати... А як же вони тоді керувати збираються, особливо якщо недолугі виборці дадуть їм шанс сформувати більшість у Раді? І що досі нікому з прихильників ЗЕкоманди не страшно?

Папередники имели столько ляпов при формировании своей так называемой команды, что сложно избавиться от подозрений, что таким образом они нанимали стрелочников на работу, зиц-председателей аля Фунт.



Чего стоит Супрун одна. Ее хвалили лишь боты на зарплате из минстеця. Народ стонал от ее перлов.



В команде Зеленского идет работа по подбору кадров, которая не должна останавливаться в нормальной команде ни на минуту. Как это было, например, в Приватбанке - результат оказался очень даже жизнеспособным. Папередники имели столько ляпов при формировании своей так называемой команды, что сложно избавиться от подозрений, что таким образом они нанимали стрелочников на работу, зиц-председателей аля Фунт.Чего стоит Супрун одна. Ее хвалили лишь боты на зарплате из минстеця. Народ стонал от ее перлов.В команде Зеленского идет работа по подбору кадров, которая не должна останавливаться в нормальной команде ни на минуту. Как это было, например, в Приватбанке - результат оказался очень даже жизнеспособным. buratinyo

Повідомлень: 1085 З нами з: 28.04.16 Подякував: 2015 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3150315131523153 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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