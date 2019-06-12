Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:на кожному куті волає, що його, рускаязычнага притісняють цинічні біндери, а потім скіглить, що Путін не так поняв і не правильно прийшов його спасати
shapo написав: И можешь привести ссылки на эту чушь?
Frant написав:Звичайно! Ось, такого собі українофоба пана Шапо пригнічують "порохоботи" і "нацисти". Не дають йому спати вночі і примушують працювати в колгоспах за трудодні:
shapo написав:Не люблю лживых порохоботов и тупорылых нациков
Послушай. порохобот, тебя тут называют то доцентом, то профессором, сам ты туманно рассказал о каких-то своих "достижениях в точных науках". Но по тому, что ты пишешь и как аргументируешь свою писанину, есть большие сомнения учился ли ты вообще когда-либо в приличном вузе. Мой совет тебе - чаще молчи, сойдешь за более умного.
shapo написав:Про курсы заметил для того чтобы даже до вас дошло, что если государство хочет чтобы его граждане говорили на государственном языке, то оно все делает
Якщо людина хоче вчити мову народу, серед якого живе - за 30 років це можно було зробити, егеж? Якщо ж вона не хоче - то жодні державні курси не допоможуть. Чи "порохоботи" з "нацистами" не давали пану Шапо вчити укр. мову???? Так їх не було ще 30 років тому)))) То зараз всі україномовні - з слів російскої пропаганди - стали "нацистами" і "порохоботами".
Зазвичай московити принципово не хочуть вчити інші мови.
flyman написав:росіяни такі всі тупі, чи тільки ті що тут дрочать на руській мір та совок?
Він неначе не тупий. Але на "совок" і Московію - дрочить двома руками.
Питання до цих панів-українофобів - що дала світу Московія за останні 28 років? Після того, як радянський прапор замінили на власівський триколір? Які досягнення? В технологіях, культурі???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
А можно вас попросить поподробнее про Катар и Бахрейн? Я как раз выбираю, куда поехать на работу. И там и там бывал, но пока решить не могу, куда таки податься. Можно в личку, если это только мне интересно)
Так я ж говорил только о контексте американского присутствия. Не хотел бы своим мнением как то влиять на ваше решение. Персонально я бы при таких альтернативах выбрал Катар. Но важно также, что именно вам предлагают там и там - вряд ли это абсолютно равнозначные "пакеты"
freeze написав: Александр Корниенко формирует окончательный вариант списка Слуги народа, думаю в духе идеи ухода от сложных моментов и мы ничего не обещали и не хотим ни с кем ссориться, Бужанского уберут из окончательного списка.
А навіщо взагалі було формувати список з таких одіозних особистостей як Бужанський? Невже промацували реакцію суспільства на готовність здачі національних інтересів з боку майбутніх депутатів від партії "Слуга народу" по списку сформованому з далеких до українських інтересів зайд чи таки партійці абсолютно не здатні критично мислити і хоч що небудь організувати на пристойному рівні. Список не можуть без ляпів сформувати... А як же вони тоді керувати збираються, особливо якщо недолугі виборці дадуть їм шанс сформувати більшість у Раді? І що досі нікому з прихильників ЗЕкоманди не страшно?
Папередники имели столько ляпов при формировании своей так называемой команды, что сложно избавиться от подозрений, что таким образом они нанимали стрелочников на работу, зиц-председателей аля Фунт.
Чего стоит Супрун одна. Ее хвалили лишь боты на зарплате из минстеця. Народ стонал от ее перлов.
В команде Зеленского идет работа по подбору кадров, которая не должна останавливаться в нормальной команде ни на минуту. Как это было, например, в Приватбанке - результат оказался очень даже жизнеспособным.