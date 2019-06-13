RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3152315331543155>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.9 5 13
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
8%
1
Голос
31%
4
Громадянська позиція
0
0
Довіряй ділам
0
0
Європейська Солідарність
8%
1
Опозиційна платформа - За життя
23%
3
Опозиційний блок
8%
1
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
15%
2
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:39

  buratinyo написав:
  Puente написав:От про Супрун не треба ... Маю підозру , що будь-хто з місцевих наших давно б здався - і взагалі нічого б ніхто не робив . А так процес хоча б з місця зрушив . І питання повинні бути не до Супрун - а до тих , хто бюджет пиляє . Там питання тільки в цьому насправді . От , наприклад , на Осокорках немає полікліники взагалі ( одна амбулаторія в школі ) - так чому немає ? Тому що київська міська влада не дає грошей на будівництво ! Місце є , навіть длубатися почали ...

ТРЕБА!!! Про Супрун ТРЕБА!!!

Чому? Да тому що смертність виросла за цей час майже в десять разів. Населення тікає з України не тільки у Європу, а й до Россії тощо. У таких містах як Харків йде закриття лікарень, цілі райони залишаються без доступної медичної допомоги.

Скільки ж ще треба часу на розуміння, що успіхи у малому нічого не варті при шабаші у головному. Пацієнти страждають від падіння кваліфикації лікарів, від нахватки лікарів, від несумістною ціною на ліки и т.п.


Бла-бла-бла. А как дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают.
vano80
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:46

Re: деньги

  vano80 написав:дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают

С минимальной з/п много налогами не соберешь. хоть, всю з/п возьми
sal
 
Повідомлень: 3362
З нами з: 25.03.16
Подякував: 625 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:50

  sal написав:
  vano80 написав:дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают

С минимальной з/п много налогами не соберешь. хоть, всю з/п возьми


Ну так в чем проблема. Получаешь в конверте плати конвертом.
vano80
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:55

Re: Політичні дискусії

Пенс написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:ЕС не преодолевает 5% барьер в ВРУ.

А как же 24,46% идейных, непреклонных сторонников армовира?
Вот и я думаю где они.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19833
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:01

По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть.
freeze
4
 
Повідомлень: 11806
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3577 раз.
Подякували: 5212 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:05

  Frant написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Українофоб, почитай про зросійщення українського народу.


Послушай меня внимательно, разжигатель ненависти по языковому принципу, я не украинофоб! Я украинофил, который считает русофобию тупиковой ветвью украинского национализма!

Я "россиянофоб", если тебе будет угодно! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир"


Я не зустрічав ще жодного українофоба, жодного ватана, який визнав би, що він українофоб!

ЗРадіо, уважно почитай статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%BD%D0%B8 , а потім вже можна з тобою говорити про статус російської мови в Україні.
Чм менше її буде - тим краще для всіх.

Вооот!!!!


Именно на этом и построена вся Ваша брехня, клевета и нападки.
Вы нормальным гражданам голословно лепите украинофобство во всех сферах.

Потому что если бы Вы здесь вели диалог с настоящими украинофобами, то тогда бы .... увидели разницу между украинофобами и просто гражданами русскоязычными.

Проще: они такие же упоротые, как Вы. Брызжут желчью, ненавистью, тупо несут чепуху, голословят, клевещат, лгут в адрес не шагающими с ними в ногу, объявляя их врагами народа.

Типичные ватники, только в вышиваные.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21846
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:21

  flyman написав:Хронологія заборон української мови

не буду комментировать периоды истории, в которых я не жил, но что касается 70-80-х годов прошлого века, то я как живой свидетель не замечал ни каких запретов и дискриминации украинского языка:
1. я учился в русской школе, но украинский язык и литературу изучал и сдавал экзамены;
2. на вступительных экзаменах в институт можно было выбрать экзаменационные билеты как на русском, так и на украинском языке и соответственно отвечать на том языке на котором было удобно;
3. преподаватели в институте читали лекции на том языке, который был удобен им и большинству аудитории. например в КПИ лекции по научному коммунизм Волох Григорий Ильич читал по-украински и в вышиванке;
4. научные работы и диссертации писались и по-украински и по-русски;
5. суммарный тираж книг на украинском языке был 120-125 млн. экземпляров в год (сейчас меньше в 6 раз!);
6. десятки газет и журналов издавалось по-украински...
и т.д. и т.п.
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4077
З нами з: 06.08.08
Подякував: 231 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:24

  vano80 написав:
  buratinyo написав:ТРЕБА!!! Про Супрун ТРЕБА!!!

Чому? Да тому що смертність виросла за цей час майже в десять разів. Населення тікає з України не тільки у Європу, а й до Россії тощо. У таких містах як Харків йде закриття лікарень, цілі райони залишаються без доступної медичної допомоги.

Скільки ж ще треба часу на розуміння, що успіхи у малому нічого не варті при шабаші у головному. Пацієнти страждають від падіння кваліфикації лікарів, від нахватки лікарів, від несумістною ціною на ліки и т.п.


Бла-бла-бла. А как дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают.


Минуточку! Это на каждую проблему мы будем отвечать поднятием налогов? О кривой Лаффера вы, подозреваю, не слышали?

https://www.investopedia.com/terms/l/laffercurve.asp

Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.

Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.

Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 02.05.18
Подякував: 724 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:24

Ну что же, немного попинаем критикуса за незнание истории.

  zРадио написав:Из украинского языка намеренно вычистили "руську мову", заменив ее на "російську мову", чтобы украинцы не чувствовали своего родства с ней!


Зато в русском есть два разных языка "руский язык" и "русский язык"? Ах нету...
Так кто вычистил? :mrgreen:

  zРадио написав:PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже


Да, снова ты в глубокой луже:
В архівах збереглися недруковані вірші Сосюри (українською мовою), писані за його перебування в Армії УНР, але перша збірка «Поезії» вийшла 1921, що досі вважалася його першою книжкою (проте віднайдений документ коригує цю думку: рукою Сосюри в нім записано, що в 1918 р. було надруковано й видано першу збірку його поезій «Пісні крові…», але її поки не знайдено).


И после 20-х он писал вперемешку на русском и украинском.

  zРадио написав:Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира.


Канадская диаспора смотрит на критикуса... с сожалением, скажем так.

  zРадио написав:Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.


И опять методичка про "ужасных американцев".
А то, что РИ и СССР занимались захватом и геноцидом в гораздо большем масштабе - это в методичке не написано.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:31

  zРадио написав:Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.


Причем при Я. в стране была война и беспорядки, а при П... стоп, наоборот же.

Это опять критикус пытается манипулировать цифрами.

Да еще и обманывает, потому что в 2010-м медицина 44 765 млн грн при общем бюджете 377 873 млн грн.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 07.04.17
Подякував: 414 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3152315331543155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.