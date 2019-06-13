Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:От про Супрун не треба ... Маю підозру , що будь-хто з місцевих наших давно б здався - і взагалі нічого б ніхто не робив . А так процес хоча б з місця зрушив . І питання повинні бути не до Супрун - а до тих , хто бюджет пиляє . Там питання тільки в цьому насправді . От , наприклад , на Осокорках немає полікліники взагалі ( одна амбулаторія в школі ) - так чому немає ? Тому що київська міська влада не дає грошей на будівництво ! Місце є , навіть длубатися почали ...
ТРЕБА!!! Про Супрун ТРЕБА!!!
Чому? Да тому що смертність виросла за цей час майже в десять разів. Населення тікає з України не тільки у Європу, а й до Россії тощо. У таких містах як Харків йде закриття лікарень, цілі райони залишаються без доступної медичної допомоги.
Скільки ж ще треба часу на розуміння, що успіхи у малому нічого не варті при шабаші у головному. Пацієнти страждають від падіння кваліфикації лікарів, від нахватки лікарів, від несумістною ціною на ліки и т.п.
Бла-бла-бла. А как дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают.
Frant написав:Українофоб, почитай про зросійщення українського народу.
Послушай меня внимательно, разжигатель ненависти по языковому принципу, я не украинофоб! Я украинофил, который считает русофобию тупиковой ветвью украинского национализма!
Я "россиянофоб", если тебе будет угодно! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир"
Я не зустрічав ще жодного українофоба, жодного ватана, який визнав би, що він українофоб!
flyman написав:Хронологія заборон української мови
не буду комментировать периоды истории, в которых я не жил, но что касается 70-80-х годов прошлого века, то я как живой свидетель не замечал ни каких запретов и дискриминации украинского языка: 1. я учился в русской школе, но украинский язык и литературу изучал и сдавал экзамены; 2. на вступительных экзаменах в институт можно было выбрать экзаменационные билеты как на русском, так и на украинском языке и соответственно отвечать на том языке на котором было удобно; 3. преподаватели в институте читали лекции на том языке, который был удобен им и большинству аудитории. например в КПИ лекции по научному коммунизм Волох Григорий Ильич читал по-украински и в вышиванке; 4. научные работы и диссертации писались и по-украински и по-русски; 5. суммарный тираж книг на украинском языке был 120-125 млн. экземпляров в год (сейчас меньше в 6 раз!); 6. десятки газет и журналов издавалось по-украински... и т.д. и т.п.
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Чому? Да тому що смертність виросла за цей час майже в десять разів. Населення тікає з України не тільки у Європу, а й до Россії тощо. У таких містах як Харків йде закриття лікарень, цілі райони залишаються без доступної медичної допомоги.
Скільки ж ще треба часу на розуміння, що успіхи у малому нічого не варті при шабаші у головному. Пацієнти страждають від падіння кваліфикації лікарів, від нахватки лікарів, від несумістною ціною на ліки и т.п.
Бла-бла-бла. А как дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают.
Минуточку! Это на каждую проблему мы будем отвечать поднятием налогов? О кривой Лаффера вы, подозреваю, не слышали?
Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.
Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно. http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.
Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика!
Ну что же, немного попинаем критикуса за незнание истории.
zРадио написав:Из украинского языка намеренно вычистили "руську мову", заменив ее на "російську мову", чтобы украинцы не чувствовали своего родства с ней!
Зато в русском есть два разных языка "руский язык" и "русский язык"? Ах нету... Так кто вычистил?
zРадио написав:PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже
Да, снова ты в глубокой луже:
В архівах збереглися недруковані вірші Сосюри (українською мовою), писані за його перебування в Армії УНР, але перша збірка «Поезії» вийшла 1921, що досі вважалася його першою книжкою (проте віднайдений документ коригує цю думку: рукою Сосюри в нім записано, що в 1918 р. було надруковано й видано першу збірку його поезій «Пісні крові…», але її поки не знайдено).
И после 20-х он писал вперемешку на русском и украинском.
zРадио написав:Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира.
Канадская диаспора смотрит на критикуса... с сожалением, скажем так.
zРадио написав:Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.
И опять методичка про "ужасных американцев". А то, что РИ и СССР занимались захватом и геноцидом в гораздо большем масштабе - это в методичке не написано.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
zРадио написав:Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.
Причем при Я. в стране была война и беспорядки, а при П... стоп, наоборот же.
Это опять критикус пытается манипулировать цифрами.
Да еще и обманывает, потому что в 2010-м медицина 44 765 млн грн при общем бюджете 377 873 млн грн.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.