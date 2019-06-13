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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3152315331543155> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.9 5 13 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 8% 1 Голос 31% 4 Громадянська позиція 0 0 Довіряй ділам 0 0 Європейська Солідарність 8% 1 Опозиційна платформа - За життя 23% 3 Опозиційний блок 8% 1 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 0 0 Сила і честь 0 0 Слуга народу 15% 2 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 1 Всього голосів : 13 Додано: Чет 13 чер, 2019 15:39 buratinyo написав: Puente написав: От про Супрун не треба ... Маю підозру , що будь-хто з місцевих наших давно б здався - і взагалі нічого б ніхто не робив . А так процес хоча б з місця зрушив . І питання повинні бути не до Супрун - а до тих , хто бюджет пиляє . Там питання тільки в цьому насправді . От , наприклад , на Осокорках немає полікліники взагалі ( одна амбулаторія в школі ) - так чому немає ? Тому що київська міська влада не дає грошей на будівництво ! Місце є , навіть длубатися почали ... От про Супрун не треба ... Маю підозру , що будь-хто з місцевих наших давно б здався - і взагалі нічого б ніхто не робив . А так процес хоча б з місця зрушив . І питання повинні бути не до Супрун - а до тих , хто бюджет пиляє . Там питання тільки в цьому насправді . От , наприклад , на Осокорках немає полікліники взагалі ( одна амбулаторія в школі ) - так чому немає ? Тому що київська міська влада не дає грошей на будівництво ! Місце є , навіть длубатися почали ...

ТРЕБА!!! Про Супрун ТРЕБА!!!



Чому? Да тому що смертність виросла за цей час майже в десять разів. Населення тікає з України не тільки у Європу, а й до Россії тощо. У таких містах як Харків йде закриття лікарень, цілі райони залишаються без доступної медичної допомоги.



Скільки ж ще треба часу на розуміння, що успіхи у малому нічого не варті при шабаші у головному. Пацієнти страждають від падіння кваліфикації лікарів, від нахватки лікарів, від несумістною ціною на ліки и т.п. ТРЕБА!!! Про Супрун ТРЕБА!!!Чому? Да тому що смертність виросла за цей час майже в десять разів. Населення тікає з України не тільки у Європу, а й до Россії тощо. У таких містах як Харків йде закриття лікарень, цілі райони залишаються без доступної медичної допомоги.Скільки ж ще треба часу на розуміння, що успіхи у малому нічого не варті при шабаші у головному. Пацієнти страждають від падіння кваліфикації лікарів, від нахватки лікарів, від несумістною ціною на ліки и т.п.



Бла-бла-бла. А как дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают. Бла-бла-бла. А как дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают. vano80 Повідомлень: 1180 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 15:46 Re: деньги vano80 написав: дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают

С минимальной з/п много налогами не соберешь. хоть, всю з/п возьми С минимальной з/п много налогами не соберешь. хоть, всю з/п возьми sal Повідомлень: 3362 З нами з: 25.03.16 Подякував: 625 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 15:50 sal написав: vano80 написав: дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают

С минимальной з/п много налогами не соберешь. хоть, всю з/п возьми С минимальной з/п много налогами не соберешь. хоть, всю з/п возьми



Ну так в чем проблема. Получаешь в конверте плати конвертом. Ну так в чем проблема. Получаешь в конверте плати конвертом. vano80 Повідомлень: 1180 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 15:55 Re: Політичні дискусії Пенс написав: Оранжевый-хит сезона написав: ЕС не преодолевает 5% барьер в ВРУ. ЕС не преодолевает 5% барьер в ВРУ.

А как же 24,46% идейных, непреклонных сторонников армовира? А как же 24,46% идейных, непреклонных сторонников армовира? Вот и я думаю где они.



Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk Вот и я думаю где они.Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19833 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 16:01 По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть. freeze 4 Повідомлень: 11806 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3577 раз. Подякували: 5212 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 16:05 Frant написав: zРадио написав: Frant написав: Українофоб, почитай про зросійщення українського народу.

Українофоб, почитай про зросійщення українського народу.



Послушай меня внимательно, разжигатель ненависти по языковому принципу, я не украинофоб! Я украинофил, который считает русофобию тупиковой ветвью украинского национализма!



Я "россиянофоб", если тебе будет угодно! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир" Послушай меня внимательно, разжигатель ненависти по языковому принципу, я не украинофоб! Я украинофил, который считает русофобию тупиковой ветвью украинского национализма!Я "россиянофоб", если тебе будет угодно! Я осуждаю российское руководство и поддерживающих его граждан РФ за агрессию в отношении украинской государственности, за аннексию Крыма, за поддержку боевиков на Донбассе, за гундяевщину и извращение понятия "русский мир"



Я не зустрічав ще жодного українофоба, жодного ватана, який визнав би, що він українофоб!



ЗРадіо, уважно почитай статтю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%BD%D0%B8 , а потім вже можна з тобою говорити про статус російської мови в Україні.

Чм менше її буде - тим краще для всіх. Я не зустрічав ще жодного українофоба, жодного ватана, який визнав би, що він українофоб!ЗРадіо, уважно почитай статтю, а потім вже можна з тобою говорити про статус російської мови в Україні.Чм менше її буде - тим краще для всіх.

Вооот!!!!





Именно на этом и построена вся Ваша брехня, клевета и нападки.

Вы нормальным гражданам голословно лепите украинофобство во всех сферах.



Потому что если бы Вы здесь вели диалог с настоящими украинофобами, то тогда бы .... увидели разницу между украинофобами и просто гражданами русскоязычными.



Проще: они такие же упоротые, как Вы. Брызжут желчью, ненавистью, тупо несут чепуху, голословят, клевещат, лгут в адрес не шагающими с ними в ногу, объявляя их врагами народа.



Типичные ватники, только в вышиваные. Вооот!!!!Именно на этом и построена вся Ваша брехня, клевета и нападки.Вы нормальным гражданам голословно лепите украинофобство во всех сферах.Потому что если бы Вы здесь вели диалог с настоящими украинофобами, то тогда бы .... увидели разницу между украинофобами и просто гражданами русскоязычными.Проще: они такие же упоротые, как Вы. Брызжут желчью, ненавистью, тупо несут чепуху, голословят, клевещат, лгут в адрес не шагающими с ними в ногу, объявляя их врагами народа.Типичные ватники, только в вышиваные. detroytred

Повідомлень: 21846 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 16:21 flyman написав: Хронологія заборон української мови Хронологія заборон української мови

не буду комментировать периоды истории, в которых я не жил, но что касается 70-80-х годов прошлого века, то я как живой свидетель не замечал ни каких запретов и дискриминации украинского языка:

1. я учился в русской школе, но украинский язык и литературу изучал и сдавал экзамены;

2. на вступительных экзаменах в институт можно было выбрать экзаменационные билеты как на русском, так и на украинском языке и соответственно отвечать на том языке на котором было удобно;

3. преподаватели в институте читали лекции на том языке, который был удобен им и большинству аудитории. например в КПИ лекции по научному коммунизм Волох Григорий Ильич читал по-украински и в вышиванке;

4. научные работы и диссертации писались и по-украински и по-русски;

5. суммарный тираж книг на украинском языке был 120-125 млн. экземпляров в год (сейчас меньше в 6 раз!);

6. десятки газет и журналов издавалось по-украински...

и т.д. и т.п. не буду комментировать периоды истории, в которых я не жил, но что касается 70-80-х годов прошлого века, то я как живой свидетель не замечал ни каких запретов и дискриминации украинского языка:1. я учился в русской школе, но украинский язык и литературу изучал и сдавал экзамены;2. на вступительных экзаменах в институт можно было выбрать экзаменационные билеты как на русском, так и на украинском языке и соответственно отвечать на том языке на котором было удобно;3. преподаватели в институте читали лекции на том языке, который был удобен им и большинству аудитории. например в КПИ лекции по научному коммунизм Волох Григорий Ильич читал по-украински и в вышиванке;4. научные работы и диссертации писались и по-украински и по-русски;5. суммарный тираж книг на украинском языке был 120-125 млн. экземпляров в год (сейчас меньше в 6 раз!);6. десятки газет и журналов издавалось по-украински...и т.д. и т.п. Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят" Тракторист

Повідомлень: 4077 З нами з: 06.08.08 Подякував: 231 раз. Подякували: 663 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 16:24 vano80 написав: buratinyo написав: ТРЕБА!!! Про Супрун ТРЕБА!!!



Чому? Да тому що смертність виросла за цей час майже в десять разів. Населення тікає з України не тільки у Європу, а й до Россії тощо. У таких містах як Харків йде закриття лікарень, цілі райони залишаються без доступної медичної допомоги.



Скільки ж ще треба часу на розуміння, що успіхи у малому нічого не варті при шабаші у головному. Пацієнти страждають від падіння кваліфикації лікарів, від нахватки лікарів, від несумістною ціною на ліки и т.п. ТРЕБА!!! Про Супрун ТРЕБА!!!Чому? Да тому що смертність виросла за цей час майже в десять разів. Населення тікає з України не тільки у Європу, а й до Россії тощо. У таких містах як Харків йде закриття лікарень, цілі райони залишаються без доступної медичної допомоги.Скільки ж ще треба часу на розуміння, що успіхи у малому нічого не варті при шабаші у головному. Пацієнти страждають від падіння кваліфикації лікарів, від нахватки лікарів, від несумістною ціною на ліки и т.п.



Бла-бла-бла. А как дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают. Бла-бла-бла. А как дойдет до того, что давайте поднимем налоги, чтоб персонал получал нормально и не ехал в польшу, так денег и нет ни у кого. пусть за бесплатно работают.



Минуточку! Это на каждую проблему мы будем отвечать поднятием налогов? О кривой Лаффера вы, подозреваю, не слышали?



https://www.investopedia.com/terms/l/laffercurve.asp



Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.



Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/



Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.



Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика! Минуточку! Это на каждую проблему мы будем отвечать поднятием налогов? О кривой Лаффера вы, подозреваю, не слышали?Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика! zРадио

Повідомлень: 2451 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1667 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 16:24



zРадио написав: Из украинского языка намеренно вычистили "руську мову", заменив ее на "російську мову", чтобы украинцы не чувствовали своего родства с ней!

Из украинского языка намеренно вычистили "руську мову", заменив ее на "російську мову", чтобы украинцы не чувствовали своего родства с ней!



Зато в русском есть два разных языка "руский язык" и "русский язык"? Ах нету...

Так кто вычистил?



zРадио написав: PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже PPS: начинал писать Сосюра на русском, и лишь с 1920-го, в аккурат тогда, когда стал коммунистом (которые якобы русифицировали Украину) поменял язык творчества на украинский. Снова ты в глубокой луже



Да, снова ты в глубокой луже:

В архівах збереглися недруковані вірші Сосюри (українською мовою), писані за його перебування в Армії УНР, але перша збірка «Поезії» вийшла 1921, що досі вважалася його першою книжкою (проте віднайдений документ коригує цю думку: рукою Сосюри в нім записано, що в 1918 р. було надруковано й видано першу збірку його поезій «Пісні крові…», але її поки не знайдено).



И после 20-х он писал вперемешку на русском и украинском.



zРадио написав: Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира.

Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира.



Канадская диаспора смотрит на критикуса... с сожалением, скажем так.



zРадио написав: Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.

Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.



И опять методичка про "ужасных американцев".

А то, что РИ и СССР занимались захватом и геноцидом в гораздо большем масштабе - это в методичке не написано. Ну что же, немного попинаем критикуса за незнание истории.Зато в русском есть два разных языка "руский язык" и "русский язык"? Ах нету...Так кто вычистил?Да, снова ты в глубокой луже:И после 20-х он писал вперемешку на русском и украинском.Канадская диаспора смотрит на критикуса... с сожалением, скажем так.И опять методичка про "ужасных американцев".А то, что РИ и СССР занимались захватом и геноцидом в гораздо большем масштабе - это в методичке не написано. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4148 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 16:31 zРадио написав: Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.

Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.



Причем при Я. в стране была война и беспорядки, а при П... стоп, наоборот же.



Это опять критикус пытается манипулировать цифрами.



Да еще и обманывает, потому что в 2010-м медицина 44 765 млн грн при общем бюджете 377 873 млн грн. Причем при Я. в стране была война и беспорядки, а при П... стоп, наоборот же.Это опять критикус пытается манипулировать цифрами.Да еще и обманывает, потому что в 2010-м медицина 44 765 млн грн при общем бюджете 377 873 млн грн. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4148 З нами з: 07.04.17 Подякував: 414 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3152315331543155> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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