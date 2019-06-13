Додано: Чет 13 чер, 2019 16:21

flyman написав: Хронологія заборон української мови Хронологія заборон української мови

не буду комментировать периоды истории, в которых я не жил, но что касается 70-80-х годов прошлого века, то я как живой свидетель не замечал ни каких запретов и дискриминации украинского языка:1. я учился в русской школе, но украинский язык и литературу изучал и сдавал экзамены;2. на вступительных экзаменах в институт можно было выбрать экзаменационные билеты как на русском, так и на украинском языке и соответственно отвечать на том языке на котором было удобно;3. преподаватели в институте читали лекции на том языке, который был удобен им и большинству аудитории. например в КПИ лекции по научному коммунизм Волох Григорий Ильич читал по-украински и в вышиванке;4. научные работы и диссертации писались и по-украински и по-русски;5. суммарный тираж книг на украинском языке был 120-125 млн. экземпляров в год (сейчас меньше в 6 раз!);6. десятки газет и журналов издавалось по-украински...и т.д. и т.п.