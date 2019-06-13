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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3152315331543155 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 6.3 5 12 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 8% 1 Голос 33% 4 Громадянська позиція 0 0 Довіряй ділам 0 0 Європейська Солідарність 8% 1 Опозиційна платформа - За життя 25% 3 Опозиційний блок 8% 1 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 0 0 Сила і честь 0 0 Слуга народу 17% 2 Українська стратегія 0 0 Інша 0 0 Всього голосів : 12 Додано: Чет 13 чер, 2019 16:35 detroytred написав: Вооот!!!!





Именно на этом и построена вся Ваша брехня, клевета и нападки.

Вы нормальным гражданам голословно лепите украинофобство во всех сферах.



Потому что если бы Вы здесь вели диалог с настоящими украинофобами, то тогда бы .... увидели разницу между украинофобами и просто гражданами русскоязычными.



Проще: они такие же упоротые, как Вы. Брызжут желчью, ненавистью, тупо несут чепуху, голословят, клевещат, лгут в адрес не шагающими с ними в ногу, объявляя их врагами народа.



Типичные ватники, только в вышиваные. Вооот!!!!Именно на этом и построена вся Ваша брехня, клевета и нападки.Вы нормальным гражданам голословно лепите украинофобство во всех сферах.Потому что если бы Вы здесь вели диалог с настоящими украинофобами, то тогда бы .... увидели разницу между украинофобами и просто гражданами русскоязычными.Проще: они такие же упоротые, как Вы. Брызжут желчью, ненавистью, тупо несут чепуху, голословят, клевещат, лгут в адрес не шагающими с ними в ногу, объявляя их врагами народа.Типичные ватники, только в вышиваные.



Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.



По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.



Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено! Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено! zРадио

Повідомлень: 2450 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1667 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 16:36 freeze написав: По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть. По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть.

Я что-то запутался, но, кажись Оппблоки все снова слились в одну партию. Также вроде партия Шария зарегистрировалась? Тоже имеют право на жизнь, возможно больше всяких смешков Я что-то запутался, но, кажись Оппблоки все снова слились в одну партию. Также вроде партия Шария зарегистрировалась? Тоже имеют право на жизнь, возможно больше всяких смешков sequence Повідомлень: 2352 З нами з: 29.12.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 663 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 16:36 zРадио написав:

Минуточку! Это на каждую проблему мы будем отвечать поднятием налогов? О кривой Лаффера вы, подозреваю, не слышали?



https://www.investopedia.com/terms/l/laffercurve.asp



Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.



Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/



Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.



Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика! Минуточку! Это на каждую проблему мы будем отвечать поднятием налогов? О кривой Лаффера вы, подозреваю, не слышали?Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика!



Отвечай по другому. Только почему то не получается. А вот воровать за две щеки, так это запросто. Отвечай по другому. Только почему то не получается. А вот воровать за две щеки, так это запросто. vano80 Повідомлень: 1180 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 16:39 zРадио написав:

Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.



По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.



Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено! Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!



Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом vano80 Повідомлень: 1180 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3152315331543155 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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