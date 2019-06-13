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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 6.3 5 12
Аграрна партія України
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0
Батьківщина
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1
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Опозиційний блок
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1
Радикальна партія
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Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
17%
2
Українська стратегія
0
0
Інша
0
0
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:35

  detroytred написав:Вооот!!!!


Именно на этом и построена вся Ваша брехня, клевета и нападки.
Вы нормальным гражданам голословно лепите украинофобство во всех сферах.

Потому что если бы Вы здесь вели диалог с настоящими украинофобами, то тогда бы .... увидели разницу между украинофобами и просто гражданами русскоязычными.

Проще: они такие же упоротые, как Вы. Брызжут желчью, ненавистью, тупо несут чепуху, голословят, клевещат, лгут в адрес не шагающими с ними в ногу, объявляя их врагами народа.

Типичные ватники, только в вышиваные.


Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.

По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.

Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:36

  freeze написав:По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть.

Я что-то запутался, но, кажись Оппблоки все снова слились в одну партию. Также вроде партия Шария зарегистрировалась? Тоже имеют право на жизнь, возможно больше всяких смешков
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:36

  zРадио написав:
Минуточку! Это на каждую проблему мы будем отвечать поднятием налогов? О кривой Лаффера вы, подозреваю, не слышали?

https://www.investopedia.com/terms/l/laffercurve.asp

Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.

Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.

Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика!


Отвечай по другому. Только почему то не получается. А вот воровать за две щеки, так это запросто.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:39

  zРадио написав:
Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.

По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.

Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!


Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом :mrgreen:
vano80
 
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