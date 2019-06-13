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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.8 5 16
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
6%
1
Голос
25%
4
Громадянська позиція
0
0
Довіряй ділам
0
0
Європейська Солідарність
13%
2
Опозиційна платформа - За життя
19%
3
Опозиційний блок
6%
1
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
19%
3
Українська стратегія
0
0
Інша
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:35

  detroytred написав:Вооот!!!!


Именно на этом и построена вся Ваша брехня, клевета и нападки.
Вы нормальным гражданам голословно лепите украинофобство во всех сферах.

Потому что если бы Вы здесь вели диалог с настоящими украинофобами, то тогда бы .... увидели разницу между украинофобами и просто гражданами русскоязычными.

Проще: они такие же упоротые, как Вы. Брызжут желчью, ненавистью, тупо несут чепуху, голословят, клевещат, лгут в адрес не шагающими с ними в ногу, объявляя их врагами народа.

Типичные ватники, только в вышиваные.


Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.

По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.

Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:36

  freeze написав:По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть.

Я что-то запутался, но, кажись Оппблоки все снова слились в одну партию. Также вроде партия Шария зарегистрировалась? Тоже имеют право на жизнь, возможно больше всяких смешков
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:36

  zРадио написав:
Минуточку! Это на каждую проблему мы будем отвечать поднятием налогов? О кривой Лаффера вы, подозреваю, не слышали?

https://www.investopedia.com/terms/l/laffercurve.asp

Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.

Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.

Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика!


Отвечай по другому. Только почему то не получается. А вот воровать за две щеки, так это запросто.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:39

  zРадио написав:
Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.

По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.

Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!


Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:43

  vano80 написав:
  zРадио написав:
Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.

По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.

Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!


Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом :mrgreen:


Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев. А вот англичане довольно часто знают второй европейский язык. Не знаю, почему так
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:46

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:
  zРадио написав:
Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.

По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.

Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!


Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом :mrgreen:


Вы на Россию часто не ездите, там много таких персонажей, которые делают вид, что совсем не понимают украинский язык.

У нас я только один раз встретил такого персонажа, азер шаурму делал, совсем не понимал украинский, но это ж дети гор, он и по русски не свободно общался.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:49

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вы на Россию часто не ездите, там много таких персонажей, которые делают вид, что совсем не понимают украинский язык.
я когда вернулся в Украину (отец военный офицер) в 12-13 лет тоже не понимал по украински ни бельмеса. за 30 лет привык :)
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 16:51

Re: Політичні дискусії

sequence написав:
  freeze написав:По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть.

Я что-то запутался, но, кажись Оппблоки все снова слились в одну партию. Также вроде партия Шария зарегистрировалась? Тоже имеют право на жизнь, возможно больше всяких смешков


Оппоблоки не слились, рыжий татарин с дуру надеется, что его креатура пройдет 5-процентный барьер.
Не знаю точно насчет Шарика, но это больше похоже на флэшмоб.
Тем более вновь созданные партии вроде не имеют права участвовать в любых выборах, должно определенное время пройти после регистрации.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:00

  zРадио написав:Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.

Берёте относительные значения и натягиваете их на абсолютные значения. Софистика в чистом виде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:08

  Тракторист написав:
  flyman написав:Хронологія заборон української мови

не буду комментировать периоды истории, в которых я не жил, но что касается 70-80-х годов прошлого века, то я как живой свидетель не замечал ни каких запретов и дискриминации украинского языка:
1. я учился в русской школе, но украинский язык и литературу изучал и сдавал экзамены;

В 70-х годах обучение было на украинском в большинстве случаев. в 80-х - обучение велось на русском и не важно какая школа.

  Тракторист написав:2. на вступительных экзаменах в институт можно было выбрать экзаменационные билеты как на русском, так и на украинском языке и соответственно отвечать на том языке на котором было удобно;

во второй половине 80-х уже такое мало где было

  Тракторист написав:5. суммарный тираж книг на украинском языке был 120-125 млн. экземпляров в год (сейчас меньше в 6 раз!);

Это включая книги обо всех съездах КПСС и прочей партийной макулатуры.

  Тракторист написав:6. десятки газет и журналов издавалось по-украински...
и т.д. и т.п.


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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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