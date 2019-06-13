Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.
Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно. http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.
Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика!
Отвечай по другому. Только почему то не получается. А вот воровать за две щеки, так это запросто.
zРадио написав: Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.
По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.
Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!
Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом
Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев. А вот англичане довольно часто знают второй европейский язык. Не знаю, почему так
freeze написав:По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть.
Я что-то запутался, но, кажись Оппблоки все снова слились в одну партию. Также вроде партия Шария зарегистрировалась? Тоже имеют право на жизнь, возможно больше всяких смешков
Оппоблоки не слились, рыжий татарин с дуру надеется, что его креатура пройдет 5-процентный барьер. Не знаю точно насчет Шарика, но это больше похоже на флэшмоб. Тем более вновь созданные партии вроде не имеют права участвовать в любых выборах, должно определенное время пройти после регистрации.
zРадио написав:Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.
Берёте относительные значения и натягиваете их на абсолютные значения. Софистика в чистом виде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
flyman написав:Хронологія заборон української мови
не буду комментировать периоды истории, в которых я не жил, но что касается 70-80-х годов прошлого века, то я как живой свидетель не замечал ни каких запретов и дискриминации украинского языка: 1. я учился в русской школе, но украинский язык и литературу изучал и сдавал экзамены;
В 70-х годах обучение было на украинском в большинстве случаев. в 80-х - обучение велось на русском и не важно какая школа.
Тракторист написав:2. на вступительных экзаменах в институт можно было выбрать экзаменационные билеты как на русском, так и на украинском языке и соответственно отвечать на том языке на котором было удобно;
во второй половине 80-х уже такое мало где было
Тракторист написав:5. суммарный тираж книг на украинском языке был 120-125 млн. экземпляров в год (сейчас меньше в 6 раз!);
Это включая книги обо всех съездах КПСС и прочей партийной макулатуры.
Тракторист написав:6. десятки газет и журналов издавалось по-украински... и т.д. и т.п.
Перець, Барвiнок та Ciльське життя
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой