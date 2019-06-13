zРадио написав:

Минуточку! Это на каждую проблему мы будем отвечать поднятием налогов? О кривой Лаффера вы, подозреваю, не слышали?Налоговых поступлений достаточно! Нужно их грамотно распределять, а распределенное - использовать целевым образом.Почему при диктаторе Януковиче на медицину направляли 12,2% Бюджета, а при проевропейском реформаторе Порошенко - 8.9%? И это притом, что расходы на МВД и ГПУ - 7,8% и 9,7%, соответственно.Может достаточно уже пропаганды о "реформе" Супрун? Если суть реформы в урезании финансирования на 40%, то цель, конечно, достигнута. Но знаете известную поговорку - растет та курочка, которую кормят.Нет ни одной страны мира, в которой при недостаточном финансировании медицины было бы здоровое население и экономика!