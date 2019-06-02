Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Семочко Сергій Олексійович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року). Бигус-Инфо раскопали, что владеет недвижимостью на миллионы долларов. Его жена (гражданская или официальная, кстати, если журналисты раскопали столько инфы, сложно было установить статус жены) - гражданка РФ. Часто упоминаем вместе со Свинарчуками, мол, Порошенко одних коррупционеров подбирает на должности.
Баканов Іван Геннадійович - тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. Декларации нет. Жена - гражданка РФ, с 1998 года никак не может оформить гражданство.
Я давно заметил, что сторонники ЗЕ! обвиняют других в том, что сами собираются делать или уже делают Поэтому, когда здесь пишут о якобы "ненависти" к русскоговорящим (zRadio & Co), на самом деле, ненавидят всё украинское.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Frant написав:Питання було про українську мову, яку форумні ватани принципово ненавидять.
Начинать надо с того, что принципиально ненавидят украинский язык ныне действуюшие депутаты ВР, избранные в 2014 г.: Політичні дискусії
в частности
- 106 из БПП, - 66 из НФ, - 21 из Самопочи, - 4 из Возрождения, - 21 из партии Ляшко - 16 из Батькивщины - 7 из Воля народу - 37 внефракционных. Именно они проголосовали за то, чтобы нардепы не знали и не употребляли украинский язык. Пофамильно они на http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=23388
"Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве"
Мда, они пытаются строить КПСС - кучка в политбюро, которая всем руководит, но ни за что не ответственна. И общая масса партийцев, которая ни на что не влияет, но нужна для массовки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой