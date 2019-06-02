Додано: Чет 13 чер, 2019 17:50

Семочко Сергій Олексійович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року). Бигус-Инфо раскопали, что владеет недвижимостью на миллионы долларов. Его жена (гражданская или официальная, кстати, если журналисты раскопали столько инфы, сложно было установить статус жены) - гражданка РФ. Часто упоминаем вместе со Свинарчуками, мол, Порошенко одних коррупционеров подбирает на должности.



Баканов Іван Геннадійович - тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. Декларации нет.

Жена - гражданка РФ, с 1998 года никак не может оформить гражданство.



Я давно заметил, что сторонники ЗЕ! обвиняют других в том, что сами собираются делать или уже делают

Поэтому, когда здесь пишут о якобы "ненависти" к русскоговорящим (zRadio & Co), на самом деле, ненавидят всё украинское.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой