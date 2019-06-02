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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3153315431553156

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.4 5 15
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
7%
1
Голос
27%
4
Громадянська позиція
0
0
Довіряй ділам
0
0
Європейська Солідарність
13%
2
Опозиційна платформа - За життя
20%
3
Опозиційний блок
7%
1
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
13%
2
Українська стратегія
0
0
Інша
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:20

Re: Політичні дискусії

Хомчак рассказал о планах оптимизировать количество воинских частей в ВСУ

Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству


По его словам, задачи сократить воинские части не стоит.

Количество воинских частей они сокращать и не будут. А вот штаты воинских частей уменьшат. Ведь у нас же "гражданская война"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:46

Re: Політичні дискусії

Мне кажется даже по голосованию на этой ветке Порошенко уходит на свалку истории.
Свежие рейтинги тут https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:50

Re: Політичні дискусії

Семочко Сергій Олексійович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року). Бигус-Инфо раскопали, что владеет недвижимостью на миллионы долларов. Его жена (гражданская или официальная, кстати, если журналисты раскопали столько инфы, сложно было установить статус жены) - гражданка РФ. Часто упоминаем вместе со Свинарчуками, мол, Порошенко одних коррупционеров подбирает на должности.

Баканов Іван Геннадійович - тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. Декларации нет.
Жена - гражданка РФ, с 1998 года никак не может оформить гражданство.

Я давно заметил, что сторонники ЗЕ! обвиняют других в том, что сами собираются делать или уже делают
Поэтому, когда здесь пишут о якобы "ненависти" к русскоговорящим (zRadio & Co), на самом деле, ненавидят всё украинское.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:54

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Питання було про українську мову, яку форумні ватани принципово ненавидять.

Начинать надо с того, что принципиально ненавидят украинский язык ныне действуюшие депутаты ВР, избранные в 2014 г.:
Політичні дискусії

в частности
- 106 из БПП,
- 66 из НФ,
- 21 из Самопочи,
- 4 из Возрождения,
- 21 из партии Ляшко
- 16 из Батькивщины
- 7 из Воля народу
- 37 внефракционных.
Именно они проголосовали за то, чтобы нардепы не знали и не употребляли украинский язык.
Пофамильно они на
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=23388

Політичні дискусії

Но хотя эти посты соотв.
02 чер, 2019 07:56

и
06 чер, 2019 09:35

Вы принципиально ни слова осуждения в их адрес не высказали. В отличие от осуждения форумчан.

Или форумчане наносят больше вреда украинскому языку, чем нардепы?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:58

Re: Політичні дискусії

У Зеленского рассказали о планах сделать "Слугу народа" монопартией в будущей Раде

"Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве"

Мда, они пытаются строить КПСС - кучка в политбюро, которая всем руководит, но ни за что не ответственна. И общая масса партийцев, которая ни на что не влияет, но нужна для массовки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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