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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3154315531563157>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 8 5 21
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
5%
1
Голос
19%
4
Громадянська позиція
0
0
Довіряй ділам
0
0
Європейська Солідарність
24%
5
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14%
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0
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Слуга народу
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5
Українська стратегія
0
0
Інша
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:20

Re: Політичні дискусії

Хомчак рассказал о планах оптимизировать количество воинских частей в ВСУ

Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству


По его словам, задачи сократить воинские части не стоит.

Количество воинских частей они сокращать и не будут. А вот штаты воинских частей уменьшат. Ведь у нас же "гражданская война"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:46

Re: Політичні дискусії

Мне кажется даже по голосованию на этой ветке Порошенко уходит на свалку истории.
Свежие рейтинги тут https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:50

Re: Політичні дискусії

Семочко Сергій Олексійович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року). Бигус-Инфо раскопали, что владеет недвижимостью на миллионы долларов. Его жена (гражданская или официальная, кстати, если журналисты раскопали столько инфы, сложно было установить статус жены) - гражданка РФ. Часто упоминаем вместе со Свинарчуками, мол, Порошенко одних коррупционеров подбирает на должности.

Баканов Іван Геннадійович - тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. Декларации нет.
Жена - гражданка РФ, с 1998 года никак не может оформить гражданство.

Я давно заметил, что сторонники ЗЕ! обвиняют других в том, что сами собираются делать или уже делают
Поэтому, когда здесь пишут о якобы "ненависти" к русскоговорящим (zRadio & Co), на самом деле, ненавидят всё украинское.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:54

Re: Політичні дискусії

  Frant написав:Питання було про українську мову, яку форумні ватани принципово ненавидять.

Начинать надо с того, что принципиально ненавидят украинский язык ныне действуюшие депутаты ВР, избранные в 2014 г.:
Політичні дискусії

в частности
- 106 из БПП,
- 66 из НФ,
- 21 из Самопочи,
- 4 из Возрождения,
- 21 из партии Ляшко
- 16 из Батькивщины
- 7 из Воля народу
- 37 внефракционных.
Именно они проголосовали за то, чтобы нардепы не знали и не употребляли украинский язык.
Пофамильно они на
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09 ... g_id=23388

Політичні дискусії

Но хотя эти посты соотв.
02 чер, 2019 07:56

и
06 чер, 2019 09:35

Вы принципиально ни слова осуждения в их адрес не высказали. В отличие от осуждения форумчан.

Или форумчане наносят больше вреда украинскому языку, чем нардепы?
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 17:58

Re: Політичні дискусії

У Зеленского рассказали о планах сделать "Слугу народа" монопартией в будущей Раде

"Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве"

Мда, они пытаются строить КПСС - кучка в политбюро, которая всем руководит, но ни за что не ответственна. И общая масса партийцев, которая ни на что не влияет, но нужна для массовки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 18:14

  Тракторист написав:
  flyman написав:Хронологія заборон української мови

не буду комментировать периоды истории, в которых я не жил, но что касается 70-80-х годов прошлого века, то я как живой свидетель не замечал ни каких запретов и дискриминации украинского языка:
1. я учился в русской школе, но украинский язык и литературу изучал и сдавал экзамены;
2. на вступительных экзаменах в институт можно было выбрать экзаменационные билеты как на русском, так и на украинском языке и соответственно отвечать на том языке на котором было удобно;
3. преподаватели в институте читали лекции на том языке, который был удобен им и большинству аудитории. например в КПИ лекции по научному коммунизм Волох Григорий Ильич читал по-украински и в вышиванке;
4. научные работы и диссертации писались и по-украински и по-русски;
5. суммарный тираж книг на украинском языке был 120-125 млн. экземпляров в год (сейчас меньше в 6 раз!);
6. десятки газет и журналов издавалось по-украински...
и т.д. и т.п.

Могу добавить, что дочка на госэкзамене в 95-м получила 4 из-за ответов на русском. Позже через комиссию, добилась и пересдала на отлично.
Но в приватной беседе, которая состоялась с деканом, мягко намекнули, что за пол года дипломного стоит выучить на среднем уровне мову иначе никто не гарантирует положительную защиту дипломного.
Западная Украина.
Пенс
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 18:17

А вот и придворные **полизы подтягиваются:
https://www.liga.net/politics/interview/ya-ochen-lyublyu-zelenskogo-ochen-intervyu-gordona---za-minutu
"Я очень люблю Володю Зеленского, очень люблю. Как человека, как творческую личность. Я с ним на одной волне, мне так кажется.


Надеемся, что хоть в десна целоваться не будут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 18:27

  pesikot написав:Семочко Сергій Олексійович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року). Бигус-Инфо раскопали, что владеет недвижимостью на миллионы долларов. Его жена (гражданская или официальная, кстати, если журналисты раскопали столько инфы, сложно было установить статус жены) - гражданка РФ. Часто упоминаем вместе со Свинарчуками, мол, Порошенко одних коррупционеров подбирает на должности.

Баканов Іван Геннадійович - тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. Декларации нет.
Жена - гражданка РФ, с 1998 года никак не может оформить гражданство.

Я давно заметил, что сторонники ЗЕ! обвиняют других в том, что сами собираются делать или уже делают
Поэтому, когда здесь пишут о якобы "ненависти" к русскоговорящим (zRadio & Co), на самом деле, ненавидят всё украинское.


Я, в отличие от тебя, осуждаю все факты того, что украинские высшие чиновники сами, или близкие члены их семей имеют чужое гражданство! Такие люди априори не могут работать на Украину, или только на Украину.

А вот где ты был, когда человек, жена которого гражданка США, стал Президентом Украиы?

Где ты был, когда главой МЭРТ назначали гражданина Литвы, а министром финансов - гражданку США? Когда главой полиции стала гражданка Грузии? А как насчет до сих пор исполняющей обязанности главы МОЗ - гражданки США?

Когда уже в своем глазу бревна начнешь замечать?!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:14

  zРадио написав:А вот где ты был, когда человек, жена которого гражданка США, стал Президентом Украиы?


В тот момент США воевало с Украиной?

И тем более как же "жити по-новому", как же диджитал вот это все?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:18

Re: Політичні дискусії

надо до/бить)...

Забавная штука получается. Мощный удар «электоральной дубинкой» по голове во время президентских, судя по всему, не произвёл должного воспитательного эффекта. Никто ничего не понял. Основная масса традиционных «ребят» из т.н. старой элиты продолжает делать то, что и всегда. Во/первых, они опять и опять по петушиному раздуваются. «Мы сейчас как ухнем!» «Все вокруг де***, но мы и только мы строим тут государство, а потому на результаты можно не обращать никакого внимания». Короче, все те же старые песни на старых шарманках. Вывод? Зубы пафосным павлинам таки не выбили... Во/вторых, они продолжают старательно «розбудовувати державу», в которой доминируют ценности XVII века, которая архаична и неконкурентна и в которой фиктивными гуманитарными фишками маскируется банальное мародерство... В/третьих, они опять истерически переставляют местами жлобские слагаемые, называя это очередным большим партийным строительством. Сплошь те же распухшие мордочки, только вид сбоку. Частично замазанные типа «новыми лицами», долго сидевшими в помощниках/секретарях... В/четвёртых, они так и не сделали никаких работ над ошибками. Вообще. Скорее наоборот, ребята стараются все вернуть на круги своя. Но в ещё более ур** видах. С обязательной ежевечерней шариковщиной, гимнопением и, простите, «ссаньем мимо унитазов»...

Следовательно, «лечение» записных ур** надо бы продолжить. Иначе не впрок. Иначе недолеченное ещё больше воспалится. Иначе мы так и останемся «хрониками»... Так вот, что было бы классно сделать на парламентских. Понятно, что это несколько фантастический сюжет. И тем не менее. Было бы просто отлично получить тотальную, сокрушительную победу виртуальной партии. Ну вот чтобы – 73%). И даже с большим плюсом. По партийным спискам. Чтобы обнулить почти все традиционные партийные бренды. Оскорбительно обнулить. С массовым унижением. Оставить их на пороге пяти процентов. Надавать так пощёчин с оттяжечкой по вечно трясущимся жирным физиономиям... Да/да, разумеется, что для современного государства, для полноценной демократии, для настоящей политической конкуренции такой тип победы виртуального бренда смертелен. У виртуалов банально и обязательно случится хваленное «головокружение от успехов» и они обязательно наломают много поганых дров. Уже сейчас ломают... Но тут нам надо скрупулезно посчитать, что нам выгоднее). Закончить в конце концов все эти бесконечные песни и танцы «безяйцевых танцоров с вышитыми бубнами», перестать слушать их лживые истории о «крутом государстве», отложить на дальную полку архаичные баттлы о языке/церкви и вволю насладиться рожами побитых собак. Или ещё раз соблюсти процедуру и позволить «староэлитной болезни» и дальше прогрессировать...
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