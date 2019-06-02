Додано: Чет 13 чер, 2019 19:18

надо до/бить)...



Забавная штука получается. Мощный удар «электоральной дубинкой» по голове во время президентских, судя по всему, не произвёл должного воспитательного эффекта. Никто ничего не понял. Основная масса традиционных «ребят» из т.н. старой элиты продолжает делать то, что и всегда. Во/первых, они опять и опять по петушиному раздуваются. «Мы сейчас как ухнем!» «Все вокруг де***, но мы и только мы строим тут государство, а потому на результаты можно не обращать никакого внимания». Короче, все те же старые песни на старых шарманках. Вывод? Зубы пафосным павлинам таки не выбили... Во/вторых, они продолжают старательно «розбудовувати державу», в которой доминируют ценности XVII века, которая архаична и неконкурентна и в которой фиктивными гуманитарными фишками маскируется банальное мародерство... В/третьих, они опять истерически переставляют местами жлобские слагаемые, называя это очередным большим партийным строительством. Сплошь те же распухшие мордочки, только вид сбоку. Частично замазанные типа «новыми лицами», долго сидевшими в помощниках/секретарях... В/четвёртых, они так и не сделали никаких работ над ошибками. Вообще. Скорее наоборот, ребята стараются все вернуть на круги своя. Но в ещё более ур** видах. С обязательной ежевечерней шариковщиной, гимнопением и, простите, «ссаньем мимо унитазов»...



Следовательно, «лечение» записных ур** надо бы продолжить. Иначе не впрок. Иначе недолеченное ещё больше воспалится. Иначе мы так и останемся «хрониками»... Так вот, что было бы классно сделать на парламентских. Понятно, что это несколько фантастический сюжет. И тем не менее. Было бы просто отлично получить тотальную, сокрушительную победу виртуальной партии. Ну вот чтобы – 73%). И даже с большим плюсом. По партийным спискам. Чтобы обнулить почти все традиционные партийные бренды. Оскорбительно обнулить. С массовым унижением. Оставить их на пороге пяти процентов. Надавать так пощёчин с оттяжечкой по вечно трясущимся жирным физиономиям... Да/да, разумеется, что для современного государства, для полноценной демократии, для настоящей политической конкуренции такой тип победы виртуального бренда смертелен. У виртуалов банально и обязательно случится хваленное «головокружение от успехов» и они обязательно наломают много поганых дров. Уже сейчас ломают... Но тут нам надо скрупулезно посчитать, что нам выгоднее). Закончить в конце концов все эти бесконечные песни и танцы «безяйцевых танцоров с вышитыми бубнами», перестать слушать их лживые истории о «крутом государстве», отложить на дальную полку архаичные баттлы о языке/церкви и вволю насладиться рожами побитых собак. Или ещё раз соблюсти процедуру и позволить «староэлитной болезни» и дальше прогрессировать...