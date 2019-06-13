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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3154315531563157 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 8 5 21 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 5% 1 Голос 19% 4 Громадянська позиція 0 0 Довіряй ділам 0 0 Європейська Солідарність 24% 5 Опозиційна платформа - За життя 14% 3 Опозиційний блок 5% 1 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 0 0 Сила і честь 0 0 Слуга народу 24% 5 Українська стратегія 0 0 Інша 10% 2 Всього голосів : 21 Додано: Чет 13 чер, 2019 19:19 freeze написав: По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть. По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть.

Соберу ещё замечания и потом отредактирую. На сайте ЦВК толком ничего внятного нет, брал топ результатов по соц опросам. Соберу ещё замечания и потом отредактирую. На сайте ЦВК толком ничего внятного нет, брал топ результатов по соц опросам. Faceless

Модератор Повідомлень: 24862 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1121 раз. Подякували: 5876 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 19:23 zРадио написав: Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев. Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.

Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй Faceless

Модератор Повідомлень: 24862 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1121 раз. Подякували: 5876 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 19:27 Faceless написав: zРадио написав: Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев. Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.

Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй



Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек zРадио

Повідомлень: 2453 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1668 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 19:29 Пенс написав: Могу добавить, что дочка на госэкзамене в 95-м получила 4 из-за ответов на русском. Позже через комиссию, добилась и пересдала на отлично.

Но в приватной беседе, которая состоялась с деканом, мягко намекнули, что за пол года дипломного стоит выучить на среднем уровне мову иначе никто не гарантирует положительную защиту дипломного.

Западная Украина. Могу добавить, что дочка на госэкзамене в 95-м получила 4 из-за ответов на русском. Позже через комиссию, добилась и пересдала на отлично.Но в приватной беседе, которая состоялась с деканом, мягко намекнули, что за пол года дипломного стоит выучить на среднем уровне мову иначе никто не гарантирует положительную защиту дипломного.Западная Украина.

От брехло.

Пропагандисты все свои методички по кругу используют. Сейчас подняли тему "ущемления русскоязычных" От брехло.Пропагандисты все свои методички по кругу используют. Сейчас подняли тему "ущемления русскоязычных" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2638 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 19:38 zРадио написав:

Когда уже в своем глазу бревна начнешь замечать?! Когда уже в своем глазу бревна начнешь замечать?!

Ты вывалил весь набор российской пропаганды. Дословно.

Тебе пукан подорвало.

Продолжай в том же духе. Ты вывалил весь набор российской пропаганды. Дословно.Тебе пукан подорвало.Продолжай в том же духе. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2638 З нами з: 31.08.09 Подякував: 224 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3154315531563157 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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