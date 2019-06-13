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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 13 чер, 2019 19:19
freeze написав:
По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть.
Соберу ещё замечания и потом отредактирую. На сайте ЦВК толком ничего внятного нет, брал топ результатов по соц опросам.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:23
zРадио написав:
Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.
Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:27
Faceless написав: zРадио написав:
Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.
Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй
Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек
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zРадио
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:29
Пенс написав:
Могу добавить, что дочка на госэкзамене в 95-м получила 4 из-за ответов на русском. Позже через комиссию, добилась и пересдала на отлично.
Но в приватной беседе, которая состоялась с деканом, мягко намекнули, что за пол года дипломного стоит выучить на среднем уровне мову иначе никто не гарантирует положительную защиту дипломного.
Западная Украина.
От брехло.
Пропагандисты все свои методички по кругу используют. Сейчас подняли тему "ущемления русскоязычных"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:38
zРадио написав:
Когда уже в своем глазу бревна начнешь замечать?!
Ты вывалил весь набор российской пропаганды. Дословно.
Тебе пукан подорвало.
Продолжай в том же духе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:11
pesikot написав: zРадио написав:
Когда уже в своем глазу бревна начнешь замечать?!
Ты вывалил весь набор российской пропаганды. Дословно.
Тебе пукан подорвало.
Продолжай в том же духе.
Ни одного указанного факта ты не сможешь опровергнуть, поэтому только и остается назвать их российской пропагандой!
Порошенко уже потерпел фиаско, обзывая любую критику рукой кремля... но порохоботы, тем не менее, не учатся и продолжают это делать
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:48
zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав:
Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.
Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй
Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек
Это ты сейчас профессиональных страдальцев за русский недочеловеками назвал? Ну ты и русофоб.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:01
Sommer написав: zРадио написав:
Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек
Это ты сейчас профессиональных страдальцев за русский недочеловеками назвал? Ну ты и русофоб.
Под профессиональными страдальцами ты, вероятно, понимаешь украинцев, потому как россиянам за русский язык страдать причин нет!
Так вот украинцы - как русскоязычные, так и украиноязычные - знают минимум два языка. И как бы ты ни хотел оскорбить первых из них, ничего у тебя не выйдет.
Ну а россиян - оскорбляй как хочешь в пределах правил форума. Мне фиалетово на них
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