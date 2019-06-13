Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.
Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй
zРадио написав:Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.
Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй
Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек
Пенс написав:Могу добавить, что дочка на госэкзамене в 95-м получила 4 из-за ответов на русском. Позже через комиссию, добилась и пересдала на отлично. Но в приватной беседе, которая состоялась с деканом, мягко намекнули, что за пол года дипломного стоит выучить на среднем уровне мову иначе никто не гарантирует положительную защиту дипломного. Западная Украина.
От брехло. Пропагандисты все свои методички по кругу используют. Сейчас подняли тему "ущемления русскоязычных"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.
Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй
Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек
Это ты сейчас профессиональных страдальцев за русский недочеловеками назвал? Ну ты и русофоб.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Frant написав:.. Не треба пставити воза перед конем! Питання було про українську мову, яку форумні ватани принципово ненавидять. А російську мову вони можуть вивчати в суботніх школах, за свій кошт.
сxера я или подобные мне, использующие русский, принципиально ненавидят украинский? я могу с вами и на английском свободно переписываться, просто я пишу на том языке, на котором думаю. Мне так удобно, вы, сильно подозреваю, меня прекрасно понимаете, так в чем проблема?? Я вас понимаю, и не заставляю и не прошу писать на любом другом, ведь я понимаю, что вы пишете! где, млять, проблема - ну достали уже!
Честно говоря, наши "любители заставлять любить украинский язык" несколько пугают цивилизованный мир, где свобода слова не ограничена языковыми нормами. Нет такого, чтобы,скажем, в Британии кого-то чморили за то, что он разговаривает на немецком или фламандском, никто не чморит в Швеции за финский. Единственные "эстеты" - это квебекские канадцы, которые могут ненавязчиво указать на предпочтение французского английскому. Так вот наши "явасзаставлюлюбитьмову" в 21 веке чем-то напоминают гопников в Букингемском дворце - так-же неуместны. Какая нафиг демократия? Какой ЕС?
Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешь Can you continue our discussion in English? Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую.
rjkz написав:Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешь Can you continue our discussion in English? Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую.
Я уже пробовал - Sommer показал непревзойденные навыки Soviet English, с трудом выдавив одну строчку А затем вернулся на ненавистный ему русский
Відколи думка менше 60 конгресменів стала думкою всього конгресу з 535 депутатів? Та ще й тематика зовсім не про те...Де там згадуються соцопитування в інших країнах і Україні, щоб таки побачити, що в Україні ксенофобія таки зависока? Маніпулятор?
Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение. Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет". Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля. И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном: https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины". Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает? Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. Должнобыть все "агентыкремля"
Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались?