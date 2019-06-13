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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3155315631573158>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.7 5 26
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
4%
1
Голос
23%
6
Громадянська позиція
0
0
Довіряй ділам
0
0
Європейська Солідарність
23%
6
Опозиційна платформа - За життя
15%
4
Опозиційний блок
4%
1
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
23%
6
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:19

  freeze написав:По голосовалочке надо поправить - Доверяй делам не идет на выборы самостоятельно, идёт в составе оппоблока. Можно ДД просто вычеркнуть.

Соберу ещё замечания и потом отредактирую. На сайте ЦВК толком ничего внятного нет, брал топ результатов по соц опросам.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:23

  zРадио написав:Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.

Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:27

  Faceless написав:
  zРадио написав:Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.

Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй


Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:29

  Пенс написав:Могу добавить, что дочка на госэкзамене в 95-м получила 4 из-за ответов на русском. Позже через комиссию, добилась и пересдала на отлично.
Но в приватной беседе, которая состоялась с деканом, мягко намекнули, что за пол года дипломного стоит выучить на среднем уровне мову иначе никто не гарантирует положительную защиту дипломного.
Западная Украина.

От брехло.
Пропагандисты все свои методички по кругу используют. Сейчас подняли тему "ущемления русскоязычных"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:48

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев.

Чего вы так про американцев? У них испанский популярный как второй


Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек


Это ты сейчас профессиональных страдальцев за русский недочеловеками назвал? Ну ты и русофоб.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:01

  Sommer написав:
  zРадио написав:
Это понаехи. И в этом преимущество как раз у них, а не коренных. Недаром говорят - сколько языков знаешь, столько раз ты человек


Это ты сейчас профессиональных страдальцев за русский недочеловеками назвал? Ну ты и русофоб.


Под профессиональными страдальцами ты, вероятно, понимаешь украинцев, потому как россиянам за русский язык страдать причин нет!

Так вот украинцы - как русскоязычные, так и украиноязычные - знают минимум два языка. И как бы ты ни хотел оскорбить первых из них, ничего у тебя не выйдет.

Ну а россиян - оскорбляй как хочешь в пределах правил форума. Мне фиалетово на них
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:37

  pesikot написав:Хомчак рассказал о планах оптимизировать количество воинских частей в ВСУ

Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству


По его словам, задачи сократить воинские части не стоит.

Количество воинских частей они сокращать и не будут. А вот штаты воинских частей уменьшат. Ведь у нас же "гражданская война"

Вы причину (ведь у нас же *гражданская война*) откуда взяли?

В статье Свободе названа другая причина.
На проблему некомплекту окремих бригад ЗСУ, який сягає 30-40%, звертав увагу зокрема директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак в інтерв’ю Радіо Свобода в грудні минулого року.


Хотя само направление решения проблемы (через оптимизацию численности посад) вызывает улыбку.
Штукатурка...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:59

  sequence написав:
  Frant написав:..
Не треба пставити воза перед конем!
Питання було про українську мову, яку форумні ватани принципово ненавидять.
А російську мову вони можуть вивчати в суботніх школах, за свій кошт.

сxера я или подобные мне, использующие русский, принципиально ненавидят украинский?
я могу с вами и на английском свободно переписываться, просто я пишу на том языке, на котором думаю. Мне так удобно, вы, сильно подозреваю, меня прекрасно понимаете, так в чем проблема?? Я вас понимаю, и не заставляю и не прошу писать на любом другом, ведь я понимаю, что вы пишете!
где, млять, проблема - ну достали уже!


Честно говоря, наши "любители заставлять любить украинский язык" несколько пугают цивилизованный мир, где свобода слова не ограничена языковыми нормами. Нет такого, чтобы,скажем, в Британии кого-то чморили за то, что он разговаривает на немецком или фламандском, никто не чморит в Швеции за финский. Единственные "эстеты" - это квебекские канадцы, которые могут ненавязчиво указать на предпочтение французского английскому. Так вот наши "явасзаставлюлюбитьмову" в 21 веке чем-то напоминают гопников в Букингемском дворце - так-же неуместны. Какая нафиг демократия? Какой ЕС?

Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешь
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Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую. :D
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:23

  rjkz написав:Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешь
Can you continue our discussion in English?
Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую. :D


Я уже пробовал - Sommer показал непревзойденные навыки Soviet English, с трудом выдавив одну строчку :mrgreen: А затем вернулся на ненавистный ему русский :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:25

  Кармелюк написав:
  rjkz написав:
  Кармелюк написав:

Я так і думав!
Ви наступного разу пообережніше...З такими заявами...І це стосується не тільки озвученої Вами нібито сильної ксенофобії в Україні згідно якихось соціальних опитувань...


Мнение Конгресса США Вас устроит? Доклад в Палате Представителей (Нижняя палата Конгресса) 23 апреля прошлого года. Пардон, не на "дежавний соловьиной" :mrgreen: , надеюсь, с Инглишем справитесь?
Держите, не потеряйте:
https://khanna.house.gov/sites/khanna.h ... Letter.pdf

Відколи думка менше 60 конгресменів стала думкою всього конгресу з 535 депутатів?
Та ще й тематика зовсім не про те...Де там згадуються соцопитування в інших країнах і Україні, щоб таки побачити, що в Україні ксенофобія таки зависока?
Маніпулятор?


Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.
Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".
Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.
И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:
https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti
Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".
Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?
Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. :mrgreen: Должнобыть все "агентыкремля" :mrgreen:

Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались? :mrgreen:
rjkz
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