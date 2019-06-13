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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3155315631573158

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.7 5 26
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
4%
1
Голос
23%
6
Громадянська позиція
0
0
Довіряй ділам
0
0
Європейська Солідарність
23%
6
Опозиційна платформа - За життя
15%
4
Опозиційний блок
4%
1
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
23%
6
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:42

  zРадио написав:
  Frant написав:Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.


Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.

Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.

Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...


Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было?
А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.
Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.
Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе.
rjkz
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