zРадио написав:
Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.
Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.
Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...
Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было?
А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.
Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.
Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе.