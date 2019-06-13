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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3155315631573158 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.7 5 26 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 4% 1 Голос 23% 6 Громадянська позиція 0 0 Довіряй ділам 0 0 Європейська Солідарність 23% 6 Опозиційна платформа - За життя 15% 4 Опозиційний блок 4% 1 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 0 0 Сила і честь 0 0 Слуга народу 23% 6 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 2 Всього голосів : 26 Додано: Чет 13 чер, 2019 22:42 zРадио написав: Frant написав: Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.



Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.



Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.



Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе... Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...



Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было?

А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.

Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.

Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе. Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было?А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе. rjkz

Повідомлень: 9423 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3155315631573158 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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