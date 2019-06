Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 3156315731583159> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.4 5 28 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 4% 1 Голос 29% 8 Громадянська позиція 0 0 Довіряй ділам 0 0 Європейська Солідарність 21% 6 Опозиційна платформа - За життя 14% 4 Опозиційний блок 4% 1 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 0 0 Сила і честь 0 0 Слуга народу 21% 6 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 2 Всього голосів : 28 Додано: Чет 13 чер, 2019 22:42 zРадио написав: Frant написав: Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.



Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.



Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.



Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе... Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...



Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было?

А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.

Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.

Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе. Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было?А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе. rjkz

Повідомлень: 9430 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 22:55 Пенс написав: zРадио написав: Да, и напомню, что американцы не отказывались от английского, когда Великобритания объявила им войну, сжигала их церкви и поселения! Да, и напомню, что американцы не отказывались от английского, когда Великобритания объявила им войну, сжигала их церкви и поселения!

Зато отказываются от украинского уезжающие за рубеж украинцы, детей своих уже не учат, и мотивируют тем, что возвращаться не собираются. И примеров таких немало. Зато отказываются от украинского уезжающие за рубеж украинцы, детей своих уже не учат, и мотивируют тем, что возвращаться не собираются. И примеров таких немало.



И их можно понять.

Когда на задворках Европы гопники додалбываются к языку на котором говоришь, вышиванке которую ты носишь/не носишь, при этом многочисленные примеры УСПЕШНЫХ украинцев и даже ВЕЛИКИХ, почему-то непрерывно связаны с тем, что в их биографии случалась эмиграция.

При этомабсолютно не важно, что все годы независимости результаты труда всех граждан Украины многократно множились на 0, при власти все годы ворье, поющее дифирамбы на такой соловьиной (даже завгар к концу своего срока уже очень бегло розмовляв на мови - хоть к фарионщике на прием ).

Люди хотят жить в нормальном обществе, а не в атмосфере ненависти. И их можно понять.Когда на задворках Европы гопники додалбываются к языку на котором говоришь, вышиванке которую ты носишь/не носишь, при этом многочисленные примеры УСПЕШНЫХ украинцев и даже ВЕЛИКИХ, почему-то непрерывно связаны с тем, что в их биографии случалась эмиграция.При этомабсолютно не важно, что все годы независимости результаты труда всех граждан Украины многократно множились на 0, при власти все годы ворье, поющее дифирамбы на такой соловьиной (даже завгар к концу своего срокауже очень бегло розмовляв на мови - хоть к фарионщике на прием).Люди хотят жить в нормальном обществе, а не в атмосфере ненависти. rjkz

Повідомлень: 9430 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 23:03 rjkz написав: Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации.

Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации.



Не уверен, что в Российской империи не было идеологии. Скрепы точно были - православие, самодержавие, народность.



rjkz написав: Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего...

Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего...



Согласен, но ключевое здесь не Гагарин (при всей ценности человеческой жизни для меня), а первые слова человечества в космосе на русском языке. Это история, которую уже не переписать.



rjkz написав: Кстати, может так и было?

Кстати, может так и было?



Вполне могло



rjkz написав: А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.

А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.



Рахманинов просто был из тех немногих, кому повезло жить человеческой жизнью в Российской Империи - он родился в дворянской семье. Поэтому его позицию по революции очень легко понять.



rjkz написав: Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.

Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе. Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе.



Здесь без комментариев - всецело поддерживаю Не уверен, что в Российской империи не было идеологии. Скрепы точно были - православие, самодержавие, народность.Согласен, но ключевое здесь не Гагарин (при всей ценности человеческой жизни для меня), а первые слова человечества в космосе на русском языке. Это история, которую уже не переписать.Вполне моглоРахманинов просто был из тех немногих, кому повезло жить человеческой жизнью в Российской Империи - он родился в дворянской семье. Поэтому его позицию по революции очень легко понять.Здесь без комментариев - всецело поддерживаю zРадио

Повідомлень: 2456 З нами з: 02.05.18 Подякував: 724 раз. Подякували: 1669 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 23:11 vano80 написав: zРадио написав:

Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.



По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.



Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено! Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!



Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом

Нам этого не понять, но россияне и вправду не понимают украинский. Русскоязычным людям в Украине уже это кажется невозможным, но для них украинский, польский, чешский примерно одной сложности. Только кириллица создает иллюзию бОльшей родственности, чем есть на самом деле.

Попробуйте россиянину сказать "пильно стежити" - как вы думаете, что он себе представит?

Чтобы еще лучше понять разницу - это как русский сравнить с болгарским. Похожи, но я особо не понимаю. Нам этого не понять, но россияне и вправду не понимают украинский. Русскоязычным людям в Украине уже это кажется невозможным, но для них украинский, польский, чешский примерно одной сложности. Только кириллица создает иллюзию бОльшей родственности, чем есть на самом деле.Попробуйте россиянину сказать "пильно стежити" - как вы думаете, что он себе представит?Чтобы еще лучше понять разницу - это как русский сравнить с болгарским. Похожи, но я особо не понимаю. rjkz

Повідомлень: 9430 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 23:19 Re: Політичні дискусії https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/13/7218078/ "Соупадение? Не думаю!" Заметил что порохоботов в ФБ сняли с довольствия... риторика поменялась, потихому перекрашиваются за Вакарчука"Соупадение? Не думаю!" Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19838 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 23:19 zРадио написав: vano80 написав: zРадио написав:

Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.



По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.



Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено! Персонаж никак не уяснит, что любитель кофе может и не быть ненавистником чая. Более того - зачастую он таковым не является.По его мнению, должен быть один язык, одна религия, один дресс-код и нацгерои одного региона страны. А тот, что считает иначе - украинофоб.Хотя на самом деле фобия здесь только одна - ксено!



Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом Это да. Правда я не раз сталкивался, что русскоязычный "брат" считает, что я русский пойму запросто, а вот украинский он не понимает. Мышебратья, одним словом



Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев. А вот англичане довольно часто знают второй европейский язык. Не знаю, почему так Я рад, что знаю 2 языка, а не один (из этих двух, а так 3 - еще английский). Россияне рады, что знают только 1. Они считают себя выше того, чтобы учить другие языки. Признак шовинизма. Как и у американцев. А вот англичане довольно часто знают второй европейский язык. Не знаю, почему так



Должно быть суть в высокой самодостаточности США. Все что человек может хотеть, он может получить не выезжая за пределы США. Что порядка 80% американцев и делают. Путешествие по США очень популярно уже многие десятилетия. Благо страна огромная и везде разная.

В экономическом плане, все хотят попасть туда, а не свалить оттуда. Нет повода.

И еще есть причина в системе образовании, я подозреваю. В США она довольно либеральна - не хочешь что-то учить - не учи. Но если хочешь - перед тобой все возможности. Ребенок моих знакомых в США знает в той или иной мере 8 языков. Должно быть суть в высокой самодостаточности США. Все что человек может хотеть, он может получить не выезжая за пределы США. Что порядка 80% американцев и делают. Путешествие по США очень популярно уже многие десятилетия. Благо страна огромная и везде разная.В экономическом плане, все хотят попасть туда, а не свалить оттуда. Нет повода.И еще есть причина в системе образовании, я подозреваю. В США она довольно либеральна - не хочешь что-то учить - не учи. Но если хочешь - перед тобой все возможности. Ребенок моих знакомых в США знает в той или иной мере 8 языков. rjkz

Повідомлень: 9430 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 23:29 zРадио написав: rjkz написав: Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешь

Can you continue our discussion in English?

Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую. Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешьCan you continue our discussion in English?Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую.



Я уже пробовал - Sommer показал непревзойденные навыки Soviet English, с трудом выдавив одну строчку А затем вернулся на ненавистный ему русский Я уже пробовал - Sommer показал непревзойденные навыки Soviet English, с трудом выдавив одну строчкуА затем вернулся на ненавистный ему русский



А Вы продолжайте - посмотрите как это изменит ситуацию А Вы продолжайте - посмотрите как это изменит ситуацию rjkz

Повідомлень: 9430 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 23:45 rjkz написав: Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.

Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".

Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.

И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:

https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti

Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".

Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?

Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. Должнобыть все "агентыкремля"



Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались? Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит.Должнобыть все "агентыкремля"Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались?



Шановний майстер маніпуляцій!

В якому місці доповіді конгресменів і у Анни Вишнякової стверджується, що в Україні значно вищий рівень ксенофобії, ніж в інших країнах?

Як казала моя класна керівниця, а заодно і учителька української мови і літератури, яку не можна було навіть близько допускати до дітей, коли захотіла поставити мені двійку на уроці: " А тепер приведи цитату. Не можеш? Ну тоді сідай, двійка!". І таки поставила. І хоча я цитати так і не привів, бо чесно кажучи не знав жодної, але як мінімум на "трійку", а то й на "четвірку" (при тодішній п*ятибальній системі) я їй таки нарозказував. Після мене вона викликала свого любимчика, відмінника. І о диво! Він теж так і не привів жодної цитати. "Ну, добре, Олезю. Я тобі нічого не поставлю, але на слідуючий раз підготуй цитати" - сказала вона йому. Пролунав дзвоник на перерву. І тоді я сказав вчительці (а сидів я на першій парті,прямо перед нею, пересадили, щоб поменше хуліганив, як це було коли сидів в передостанньому ряду): "Я пішов до директора! Ви мені несправедливо поставили двійку!" Звичайно, ні до якого директора я йти не збирався. Але так хотілося їй виплеснути своє незадоволення цією несправедливістю - ну що я дарма читав. А сам, як завше, побіг по знайомому маршруту, який ніколи не змінювався під час великої перерви: спочатку прожогом в столову, щоб бути серед перших, потім сніданок, а далі на спортивну площадку (турнік, драбина, кільця, бруси і т.д.). Пролунав дзвінок на урок. Біжу. По дорозі хтось з однокласників, хто чергував в класі, розповідає мені: - після того як ти сказав, що пішов до директора, вчителька на кілька хвилин так і завмерла стоячи над журналом і про щось напружено думаючи. А потім сказала - а чим це Кармелюк відрізняється від Драпінського Олега? Драпінському теж "двійка"! Я від сміху ледве не подавився, аж сльози пішли! А далі урок української мови. Заходить в клас вчителька і з порога до мене так єхидно: "То чого це ти до директора не пішов!" А я, не встигнувши добре подумати, сказав, та ще й таким знущальним тоном: "Та знаєте, мені стало шкода Вас, ваших дітей, вашого чоловіка (він до речі в іншій школі був директором), вашу маму...". Далі уроку вже не було... Була її лекція про те який я поганий і як користуюся тим, що син прокурора... Але в той день уроку не було не тільки в нашому класі... Вернувшись додому, я почув такі цікаві речі про себе, які вона замість уроків, розказувала в інших класах, про що мені зі сміхом переповідали сусідські хлопці з інших класів нашого 48 квартирного будинку.



P.s. Ну то я чекаю цитату! Шановний майстер маніпуляцій!В якому місці доповіді конгресменів і у Анни Вишнякової стверджується, що в Україні значно вищий рівень ксенофобії, ніж в інших країнах?Як казала моя класна керівниця, а заодно і учителька української мови і літератури, яку не можна було навіть близько допускати до дітей, коли захотіла поставити мені двійку на уроці: " А тепер приведи цитату. Не можеш? Ну тоді сідай, двійка!". І таки поставила. І хоча я цитати так і не привів, бо чесно кажучи не знав жодної, але як мінімум на "трійку", а то й на "четвірку" (при тодішній п*ятибальній системі) я їй таки нарозказував. Після мене вона викликала свого любимчика, відмінника. І о диво! Він теж так і не привів жодної цитати. "Ну, добре, Олезю. Я тобі нічого не поставлю, але на слідуючий раз підготуй цитати" - сказала вона йому. Пролунав дзвоник на перерву. І тоді я сказав вчительці (а сидів я на першій парті,прямо перед нею, пересадили, щоб поменше хуліганив, як це було коли сидів в передостанньому ряду): "Я пішов до директора! Ви мені несправедливо поставили двійку!" Звичайно, ні до якого директора я йти не збирався. Але так хотілося їй виплеснути своє незадоволення цією несправедливістю - ну що я дарма читав. А сам, як завше, побіг по знайомому маршруту, який ніколи не змінювався під час великої перерви: спочатку прожогом в столову, щоб бути серед перших, потім сніданок, а далі на спортивну площадку (турнік, драбина, кільця, бруси і т.д.). Пролунав дзвінок на урок. Біжу. По дорозі хтось з однокласників, хто чергував в класі, розповідає мені: - після того як ти сказав, що пішов до директора, вчителька на кілька хвилин так і завмерла стоячи над журналом і про щось напружено думаючи. А потім сказала - а чим це Кармелюк відрізняється від Драпінського Олега? Драпінському теж "двійка"! Я від сміху ледве не подавився, аж сльози пішли! А далі урок української мови. Заходить в клас вчителька і з порога до мене так єхидно: "То чого це ти до директора не пішов!" А я, не встигнувши добре подумати, сказав, та ще й таким знущальним тоном: "Та знаєте, мені стало шкода Вас, ваших дітей, вашого чоловіка (він до речі в іншій школі був директором), вашу маму...". Далі уроку вже не було... Була її лекція про те який я поганий і як користуюся тим, що син прокурора... Але в той день уроку не було не тільки в нашому класі... Вернувшись додому, я почув такі цікаві речі про себе, які вона замість уроків, розказувала в інших класах, про що мені зі сміхом переповідали сусідські хлопці з інших класів нашого 48 квартирного будинку.P.s. Ну то я чекаю цитату! Кармелюк 1

Повідомлень: 537 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 00:31 Кармелюк написав: rjkz написав: Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.

Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".

Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.

И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:

https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti

Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".

Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?

Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. Должнобыть все "агентыкремля"



Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались? Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит.Должнобыть все "агентыкремля"Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались?



Шановний майстер маніпуляцій!

В якому місці доповіді конгресменів і у Анни Вишнякової стверджується, що в Україні значно вищий рівень ксенофобії, ніж в інших країнах?

Як казала моя класна керівниця, а заодно і учителька української мови і літератури, яку не можна було навіть близько допускати до дітей, коли захотіла поставити мені двійку на уроці: " А тепер приведи цитату. Не можеш? Ну тоді сідай, двійка!". І таки поставила. І хоча я цитати так і не привів, бо чесно кажучи не знав жодної, але як мінімум на "трійку", а то й на "четвірку" (при тодішній п*ятибальній системі) я їй таки нарозказував. Після мене вона викликала свого любимчика, відмінника. І о диво! Він теж так і не привів жодної цитати. "Ну, добре, Олезю. Я тобі нічого не поставлю, але на слідуючий раз підготуй цитати" - сказала вона йому. Пролунав дзвоник на перерву. І тоді я сказав вчительці (а сидів я на першій парті,прямо перед нею, пересадили, щоб поменше хуліганив, як це було коли сидів в передостанньому ряду): "Я пішов до директора! Ви мені несправедливо поставили двійку!" Звичайно, ні до якого директора я йти не збирався. Але так хотілося їй виплеснути своє незадоволення цією несправедливістю - ну що я дарма читав. А сам, як завше, побіг по знайомому маршруту, який ніколи не змінювався під час великої перерви: спочатку прожогом в столову, щоб бути серед перших, потім сніданок, а далі на спортивну площадку (турнік, драбина, кільця, бруси і т.д.). Пролунав дзвінок на урок. Біжу. По дорозі хтось з однокласників, хто чергував в класі, розповідає мені: - після того як ти сказав, що пішов до директора, вчителька на кілька хвилин так і завмерла стоячи над журналом і про щось напружено думаючи. А потім сказала - а чим це Кармелюк відрізняється від Драпінського Олега? Драпінському теж "двійка"! Я від сміху ледве не подавився, аж сльози пішли! А далі урок української мови. Заходить в клас вчителька і з порога до мене так єхидно: "То чого це ти до директора не пішов!" А я, не встигнувши добре подумати, сказав, та ще й таким знущальним тоном: "Та знаєте, мені стало шкода Вас, ваших дітей, вашого чоловіка (він до речі в іншій школі був директором), вашу маму...". Далі уроку вже не було... Була її лекція про те який я поганий і як користуюся тим, що син прокурора... Але в той день уроку не було не тільки в нашому класі... Вернувшись додому, я почув такі цікаві речі про себе, які вона замість уроків, розказувала в інших класах, про що мені зі сміхом переповідали сусідські хлопці з інших класів нашого 48 квартирного будинку.



P.s. Ну то я чекаю цитату! Шановний майстер маніпуляцій!В якому місці доповіді конгресменів і у Анни Вишнякової стверджується, що в Україні значно вищий рівень ксенофобії, ніж в інших країнах?Як казала моя класна керівниця, а заодно і учителька української мови і літератури, яку не можна було навіть близько допускати до дітей, коли захотіла поставити мені двійку на уроці: " А тепер приведи цитату. Не можеш? Ну тоді сідай, двійка!". І таки поставила. І хоча я цитати так і не привів, бо чесно кажучи не знав жодної, але як мінімум на "трійку", а то й на "четвірку" (при тодішній п*ятибальній системі) я їй таки нарозказував. Після мене вона викликала свого любимчика, відмінника. І о диво! Він теж так і не привів жодної цитати. "Ну, добре, Олезю. Я тобі нічого не поставлю, але на слідуючий раз підготуй цитати" - сказала вона йому. Пролунав дзвоник на перерву. І тоді я сказав вчительці (а сидів я на першій парті,прямо перед нею, пересадили, щоб поменше хуліганив, як це було коли сидів в передостанньому ряду): "Я пішов до директора! Ви мені несправедливо поставили двійку!" Звичайно, ні до якого директора я йти не збирався. Але так хотілося їй виплеснути своє незадоволення цією несправедливістю - ну що я дарма читав. А сам, як завше, побіг по знайомому маршруту, який ніколи не змінювався під час великої перерви: спочатку прожогом в столову, щоб бути серед перших, потім сніданок, а далі на спортивну площадку (турнік, драбина, кільця, бруси і т.д.). Пролунав дзвінок на урок. Біжу. По дорозі хтось з однокласників, хто чергував в класі, розповідає мені: - після того як ти сказав, що пішов до директора, вчителька на кілька хвилин так і завмерла стоячи над журналом і про щось напружено думаючи. А потім сказала - а чим це Кармелюк відрізняється від Драпінського Олега? Драпінському теж "двійка"! Я від сміху ледве не подавився, аж сльози пішли! А далі урок української мови. Заходить в клас вчителька і з порога до мене так єхидно: "То чого це ти до директора не пішов!" А я, не встигнувши добре подумати, сказав, та ще й таким знущальним тоном: "Та знаєте, мені стало шкода Вас, ваших дітей, вашого чоловіка (він до речі в іншій школі був директором), вашу маму...". Далі уроку вже не було... Була її лекція про те який я поганий і як користуюся тим, що син прокурора... Але в той день уроку не було не тільки в нашому класі... Вернувшись додому, я почув такі цікаві речі про себе, які вона замість уроків, розказувала в інших класах, про що мені зі сміхом переповідали сусідські хлопці з інших класів нашого 48 квартирного будинку.P.s. Ну то я чекаю цитату!



Просто плакал от Вашего тяжелого детства.

Кто Вам и ЧТО здесь должен. Вы интересовались уровнем ксенофобии в Украине? Я Вам предоставил доклад в Палате представителей Конгресса США. Дал ссылку на мнение советника Климкина, министра иностранных дел Украины по профильному вопросу. Для меня это более чем авторитетно. Вас интересует вопрос в контексте где больше в Украине, Сомали, Йемене и странах подобного рода? Тогда занимайтесь изысканиями. Мне это не интересно.

На просторах Интернета не предлагают собеседнику добыть информацию, находящуюся в открытом доступе - это моветон.

Удачи. Просто плакал от Вашего тяжелого детства.Кто Вам и ЧТО здесь должен. Вы интересовались уровнем ксенофобии в Украине? Я Вам предоставил доклад в Палате представителей Конгресса США. Дал ссылку на мнение советника Климкина, министра иностранных дел Украины по профильному вопросу. Для меня это более чем авторитетно. Вас интересует вопрос в контексте где больше в Украине, Сомали, Йемене и странах подобного рода? Тогда занимайтесь изысканиями. Мне это не интересно.На просторах Интернета не предлагают собеседнику добыть информацию, находящуюся в открытом доступе - это моветон.Удачи. rjkz

Повідомлень: 9430 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4214 раз. Подякували: 2206 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 05:35 rjkz написав: zРадио написав: Frant написав: Російська мова - це бідність, війна, це "защита русскоговорящих граждан", беззаконня, це русіш-пропаганда з кожного динаміка і т.п.



Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.



Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.



Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе... Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...



Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было?

А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.

Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.

Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе. Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было?А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе.

Маєте на увазі той факт, що російська пропаганда і дезінформація на території України та інших бувших в СрСР країн - зашкалює?

На жаль, укро-влада не розуміє ні цілей і мети російської пропаганди, ні колосальних фінансів, витрачених на антиукраїнську пропаганду, ні її високої результативності.



Саме тому слід всіляко обмежувати використання російської мови в Україні.



Я розумію, що дехто звик до російської мови, проте питання стоїть так: або українська держава буде існувати з домінуючою українською мовою, яка має статус державної і обов,язкової для публічного простору - або Україна як держава щезне з карти планети.



Ще раз: Московія за 28 років не має жодних досягнень ні в технологіях, ні в культурі, ні в економіці.

Її благополуччя тримається на продажу нафти, газу і лісу. Московія - це заідеологізована держава типу нинішнього теократичного Ірана або ж фашистської Німеччини.





Ці шляхи "розвитку" для України неприйнятні.



До того ж російська мова не є міжнародною, і площа її використання - постійно зменшується.



Тому не варто клеїти розбиту тарілку і вчити мову, у якої сумнівне майбутнє. Маєте на увазі той факт, що російська пропаганда і дезінформація на території України та інших бувших в СрСР країн - зашкалює?На жаль, укро-влада не розуміє ні цілей і мети російської пропаганди, ні колосальних фінансів, витрачених на антиукраїнську пропаганду, ні її високої результативності.Саме тому слід всіляко обмежувати використання російської мови в Україні.Я розумію, що дехто звик до російської мови, проте питання стоїть так: або українська держава буде існувати з домінуючою українською мовою, яка має статус державної і обов,язкової для публічного простору - або Україна як держава щезне з карти планети.Ще раз: Московія за 28 років не має жодних досягнень ні в технологіях, ні в культурі, ні в економіці.Її благополуччя тримається на продажу нафти, газу і лісу. Московія - це заідеологізована держава типу нинішнього теократичного Ірана або ж фашистської Німеччини.Ці шляхи "розвитку" для України неприйнятні.До того ж російська мова не є міжнародною, і площа її використання - постійно зменшується.Тому не варто клеїти розбиту тарілку і вчити мову, у якої сумнівне майбутнє. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

