RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3155315631573158

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.5 5 30
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
1
Голос
30%
9
Громадянська позиція
0
0
Довіряй ділам
0
0
Європейська Солідарність
20%
6
Опозиційна платформа - За життя
13%
4
Опозиційний блок
3%
1
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
20%
6
Українська стратегія
0
0
Інша
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Барыга слился https://korrespondent.net/ukraine/41073 ... zelenskoho

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Чому би і ні?

Головне питання, щоб зеКоманда не посунула в сторону Росії.
___________________________
Дещо про жартівників-слуг-народу:
"Но если вы не льете помои лично на Порошенко понимая, что он – умный, успешный и уважаемый в мире человек, знающий около десятка языков, а вы – так и не смогли выучит украинский, стреляете сигареты и вскладчину покупаете бухло, то эти темы должны вас волновать и дальше. Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год, а про снижение тарифов сказала, что это было "по-приколу", а в ответ – нет этих ведер гноя, помоев и нечистот. Что же изменилось? Лохам прямо сказали, что никто не собирается вам, де***, снижать коммуналку, заткнитесь и идите в сад или садочок. И ни прессе, ни активистам, ни просто записному быдлу это не интересно, поскольку на зю никто не указал пальцем и не скомандовал "фас!""

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... hite-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20026
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:24

  Кармелюк написав:
  rjkz написав:Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.
Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".
Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.
И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:
https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti
Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".
Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?
Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. :mrgreen: Должнобыть все "агентыкремля" :mrgreen:

Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались? :mrgreen:


Шановний майстер маніпуляцій!
В якому місці доповіді конгресменів і у Анни Вишнякової стверджується, що в Україні значно вищий рівень ксенофобії, ніж в інших країнах?
Як казала моя класна керівниця, ....
.....................
P.s. Ну то я чекаю цитату!

Я Вам предлагал укр. социсследование ксенофобии, rjkz предложил доклад Конгресса и мнение Вишняковой.
Вы в ответ написали очень длинное сочинение по мотивам Вашей школьной учёбы.
Но можно было короче:
1. "А у вас негров линчуют!"
2. "А вы мне докажите, что у нас хуже, чем у других!"
Мне интересно, Вы в Украине живёте?
Насколько понимаю, да. Но тогда Вас должно волновать положение дел в Украине, а не, к примеру, в Гондурасе.
Кроме того, если Вас всё же сильно интересует сравнение с др. странами, то я Вам уже писал:
Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.

Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите" - а самим слабО поискать?
Ну и перекручивание слов оппонентов. В данном случае никто не доказывал, что Украина по ксенофобии "впереди планеты всей", писали только о том, что такая проблема у нас существует.

P.s. Чекайте і далі. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13381
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:37

  Frant написав:..............
Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год
............
https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... hite-.html

Ссылку на законопроект можно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13381
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4218 раз.
Подякували: 3869 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:44

  ЛАД написав:
  Frant написав:..............
Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год
............
https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... hite-.html

Ссылку на законопроект можно?

Шукайте, і знайдете!

Ви ж ксенофобію знайшли в Україні. :mrgreen:
При тому, що президент православної країни - чистокровний єврей за національністю та іудей за віросповіданням.

  ЛАД написав:Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите"

Ватан, побільше рийся по російським помийним пропагандистським сайтам.
Ти ж маєш на це час.
Там все знайдеш - і "зубожіння, і ксенофобію, і нацистів" в Україні.
Навіть розіпнутих немовлят і згвалтованих 100-річних пенсіонерок :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20026
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:48

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  Frant написав:..............
Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год
............
https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... hite-.html

Ссылку на законопроект можно?


Там по ссылке написано внизу Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, поэтому можно писать любую ахинею.
freeze
4
 
Повідомлень: 11809
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3579 раз.
Подякували: 5212 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 3155315631573158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.