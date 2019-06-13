Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Головне питання, щоб зеКоманда не посунула в сторону Росії. ___________________________ Дещо про жартівників-слуг-народу: "Но если вы не льете помои лично на Порошенко понимая, что он – умный, успешный и уважаемый в мире человек, знающий около десятка языков, а вы – так и не смогли выучит украинский, стреляете сигареты и вскладчину покупаете бухло, то эти темы должны вас волновать и дальше. Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год, а про снижение тарифов сказала, что это было "по-приколу", а в ответ – нет этих ведер гноя, помоев и нечистот. Что же изменилось? Лохам прямо сказали, что никто не собирается вам, де***, снижать коммуналку, заткнитесь и идите в сад или садочок. И ни прессе, ни активистам, ни просто записному быдлу это не интересно, поскольку на зю никто не указал пальцем и не скомандовал "фас!""
rjkz написав:Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение. Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет". Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля. И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном: https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины". Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает? Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. Должнобыть все "агентыкремля"
Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались?
Шановний майстер маніпуляцій! В якому місці доповіді конгресменів і у Анни Вишнякової стверджується, що в Україні значно вищий рівень ксенофобії, ніж в інших країнах? Як казала моя класна керівниця, .... ..................... P.s. Ну то я чекаю цитату!
Я Вам предлагал укр. социсследование ксенофобии, rjkz предложил доклад Конгресса и мнение Вишняковой. Вы в ответ написали очень длинное сочинение по мотивам Вашей школьной учёбы. Но можно было короче: 1. "А у вас негров линчуют!" 2. "А вы мне докажите, что у нас хуже, чем у других!" Мне интересно, Вы в Украине живёте? Насколько понимаю, да. Но тогда Вас должно волновать положение дел в Украине, а не, к примеру, в Гондурасе. Кроме того, если Вас всё же сильно интересует сравнение с др. странами, то я Вам уже писал:
Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.
Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите" - а самим слабО поискать? Ну и перекручивание слов оппонентов. В данном случае никто не доказывал, что Украина по ксенофобии "впереди планеты всей", писали только о том, что такая проблема у нас существует.
P.s. Чекайте і далі.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Ви ж ксенофобію знайшли в Україні. При тому, що президент православної країни - чистокровний єврей за національністю та іудей за віросповіданням.
ЛАД написав:Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите"
Ватан, побільше рийся по російським помийним пропагандистським сайтам. Ти ж маєш на це час. Там все знайдеш - і "зубожіння, і ксенофобію, і нацистів" в Україні. Навіть розіпнутих немовлят і згвалтованих 100-річних пенсіонерок
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців