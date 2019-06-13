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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3156315731583159>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 7
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
0
0
Голос
0
0
Громадянська позиція
14%
1
Європейська Солідарність
43%
3
Опозиційна платформа - За життя
0
0
Опозиційний блок
14%
1
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
29%
2
Українська стратегія
0
0
Інша
0
0
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 08:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Барыга слился https://korrespondent.net/ukraine/41073 ... zelenskoho

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Чому би і ні?

Головне питання, щоб зеКоманда не посунула в сторону Росії.
___________________________
Дещо про жартівників-слуг-народу:
"Но если вы не льете помои лично на Порошенко понимая, что он – умный, успешный и уважаемый в мире человек, знающий около десятка языков, а вы – так и не смогли выучит украинский, стреляете сигареты и вскладчину покупаете бухло, то эти темы должны вас волновать и дальше. Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год, а про снижение тарифов сказала, что это было "по-приколу", а в ответ – нет этих ведер гноя, помоев и нечистот. Что же изменилось? Лохам прямо сказали, что никто не собирается вам, де***, снижать коммуналку, заткнитесь и идите в сад или садочок. И ни прессе, ни активистам, ни просто записному быдлу это не интересно, поскольку на зю никто не указал пальцем и не скомандовал "фас!""

https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... hite-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:24

  Кармелюк написав:
  rjkz написав:Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.
Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".
Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.
И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:
https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti
Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".
Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?
Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. :mrgreen: Должнобыть все "агентыкремля" :mrgreen:

Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались? :mrgreen:


Шановний майстер маніпуляцій!
В якому місці доповіді конгресменів і у Анни Вишнякової стверджується, що в Україні значно вищий рівень ксенофобії, ніж в інших країнах?
Як казала моя класна керівниця, ....
.....................
P.s. Ну то я чекаю цитату!

Я Вам предлагал укр. социсследование ксенофобии, rjkz предложил доклад Конгресса и мнение Вишняковой.
Вы в ответ написали очень длинное сочинение по мотивам Вашей школьной учёбы.
Но можно было короче:
1. "А у вас негров линчуют!"
2. "А вы мне докажите, что у нас хуже, чем у других!"
Мне интересно, Вы в Украине живёте?
Насколько понимаю, да. Но тогда Вас должно волновать положение дел в Украине, а не, к примеру, в Гондурасе.
Кроме того, если Вас всё же сильно интересует сравнение с др. странами, то я Вам уже писал:
Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.

Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите" - а самим слабО поискать?
Ну и перекручивание слов оппонентов. В данном случае никто не доказывал, что Украина по ксенофобии "впереди планеты всей", писали только о том, что такая проблема у нас существует.

P.s. Чекайте і далі. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:37

  Frant написав:..............
Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год
............
https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... hite-.html

Ссылку на законопроект можно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:44

  ЛАД написав:
  Frant написав:..............
Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год
............
https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... hite-.html

Ссылку на законопроект можно?

Шукайте, і знайдете!

Ви ж ксенофобію знайшли в Україні. :mrgreen:
При тому, що президент православної країни - чистокровний єврей за національністю та іудей за віросповіданням.

  ЛАД написав:Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите"

Ватан, побільше рийся по російським помийним пропагандистським сайтам.
Ти ж маєш на це час.
Там все знайдеш - і "зубожіння, і ксенофобію, і нацистів" в Україні.
Навіть розіпнутих немовлят і згвалтованих 100-річних пенсіонерок :mrgreen:

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 14 чер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:48

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
  Frant написав:..............
Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год
............
https://uainfo.org/blogosphere/ekonomik ... hite-.html

Ссылку на законопроект можно?


Там по ссылке написано внизу Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, поэтому можно писать любую ахинею.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:07

Минутка поэзии на ветке:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9970000993

Коли вже режим Порошенка
Горлянку стискав шо пи**
Нарешті оговтався боженька
З'явилась над ненькой звизда

Крізь сечу з гівном вперемішку
Коломойський побачив тебе
Ти дариш надію і посмішку
А інше народ не їбе

Ти всіх цих падлюк пересадиш
І знизяться ціни на газ
А той, хто у тебе не вірить
Той порохобот й 3,14***!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:46

  Frant написав:
  rjkz написав:
  zРадио написав:
Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.

Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.

Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...


Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было?
А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк.
Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране.
Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе.

Маєте на увазі той факт, що російська пропаганда і дезінформація на території України та інших бувших в СрСР країн - зашкалює?
На жаль, укро-влада не розуміє ні цілей і мети російської пропаганди, ні колосальних фінансів, витрачених на антиукраїнську пропаганду, ні її високої результативності.

Саме тому слід всіляко обмежувати використання російської мови в Україні.

Я розумію, що дехто звик до російської мови, проте питання стоїть так: або українська держава буде існувати з домінуючою українською мовою, яка має статус державної і обов,язкової для публічного простору - або Україна як держава щезне з карти планети.

Ще раз: Московія за 28 років не має жодних досягнень ні в технологіях, ні в культурі, ні в економіці.
Її благополуччя тримається на продажу нафти, газу і лісу. Московія - це заідеологізована держава типу нинішнього теократичного Ірана або ж фашистської Німеччини.


Ці шляхи "розвитку" для України неприйнятні.

До того ж російська мова не є міжнародною, і площа її використання - постійно зменшується.

Тому не варто клеїти розбиту тарілку і вчити мову, у якої сумнівне майбутнє.


Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный.
Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению.
Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.
Поймите это наконец.
С уважением, rjkz.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:50

  Frant написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: сxера я или подобные мне, использующие русский, принципиально ненавидят украинский?
я могу с вами и на английском свободно переписываться, просто я пишу на том языке, на котором думаю. Мне так удобно, вы, сильно подозреваю, меня прекрасно понимаете, так в чем проблема?? Я вас понимаю, и не заставляю и не прошу писать на любом другом, ведь я понимаю, что вы пишете!
где, млять, проблема - ну достали уже!


Честно говоря, наши "любители заставлять любить украинский язык" несколько пугают цивилизованный мир, где свобода слова не ограничена языковыми нормами. Нет такого, чтобы,скажем, в Британии кого-то чморили за то, что он разговаривает на немецком или фламандском, никто не чморит в Швеции за финский. Единственные "эстеты" - это квебекские канадцы, которые могут ненавязчиво указать на предпочтение французского английскому. Так вот наши "явасзаставлюлюбитьмову" в 21 веке чем-то напоминают гопников в Букингемском дворце - так-же неуместны. Какая нафиг демократия? Какой ЕС?

Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешь
Can you continue our discussion in English?
Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую. :D

Безумовно, в Україні повинно бути дві державних мови - українська і англійська.


Я двумя руками ЗА!
Язык межличностного общения - свобода выбора каждого.

Ребята, давайте, чтобы не ломать клавы об головы оппонентов, перейдем на Инглиш?
Ok?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:54

  Оранжевый-хит сезона написав:Барыга слился https://korrespondent.net/ukraine/41073 ... zelenskoho

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Уже так неприкрыто вылазят его меркантильные цели, что он готов был-бы и с симоненко объединиться и с витренко (если кто помнит), если это поможет добраться до корыта.
Сейчас в тренде все ЗЕленое. Why not? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:10

  pesikot написав:Семочко Сергій Олексійович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року). Бигус-Инфо раскопали, что владеет недвижимостью на миллионы долларов. Его жена (гражданская или официальная, кстати, если журналисты раскопали столько инфы, сложно было установить статус жены) - гражданка РФ. Часто упоминаем вместе со Свинарчуками, мол, Порошенко одних коррупционеров подбирает на должности.

Баканов Іван Геннадійович - тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. Декларации нет.
Жена - гражданка РФ, с 1998 года никак не может оформить гражданство.

Я давно заметил, что сторонники ЗЕ! обвиняют других в том, что сами собираются делать или уже делают
Поэтому, когда здесь пишут о якобы "ненависти" к русскоговорящим (zRadio & Co), на самом деле, ненавидят всё украинское.

Я теж не раз писав, що передвиборна(а вона і зараз продовжується) компанія Зе була і є маніпулятивною і брудною, а місцями брехливою.
На-жаль це мало хто помічає. Багато просто "зачаровані" Зеленським.
Але вже зараз на 100% можна говорити, що чуда не відбудеться. Зе не зламає систему(та й не факт що він її збирався ламати).
andrijk777
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