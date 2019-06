rjkz написав:

sequence написав: сxера я или подобные мне, использующие русский, принципиально ненавидят украинский?

я могу с вами и на английском свободно переписываться, просто я пишу на том языке, на котором думаю. Мне так удобно, вы, сильно подозреваю, меня прекрасно понимаете, так в чем проблема?? Я вас понимаю, и не заставляю и не прошу писать на любом другом, ведь я понимаю, что вы пишете!

где, млять, проблема - ну достали уже! сxера я или подобные мне, использующие русский, принципиально ненавидят украинский?я могу с вами и на английском свободно переписываться, просто. Мне так удобно, вы, сильно подозреваю, меня прекрасно понимаете, так в чем проблема?? Я вас понимаю, и не заставляю и не прошу писать на любом другом, ведь я понимаю, что вы пишете!где, млять, проблема - ну достали уже!

Честно говоря, наши "любители заставлять любить украинский язык" несколько пугают цивилизованный мир, где свобода слова не ограничена языковыми нормами. Нет такого, чтобы,скажем, в Британии кого-то чморили за то, что он разговаривает на немецком или фламандском, никто не чморит в Швеции за финский. Единственные "эстеты" - это квебекские канадцы, которые могут ненавязчиво указать на предпочтение французского английскому. Так вот наши "явасзаставлюлюбитьмову" в 21 веке чем-то напоминают гопников в Букингемском дворце - так-же неуместны. Какая нафиг демократия? Какой ЕС?Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешьCan you continue our discussion in English?Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую.