Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Головне питання, щоб зеКоманда не посунула в сторону Росії. ___________________________ Дещо про жартівників-слуг-народу: "Но если вы не льете помои лично на Порошенко понимая, что он – умный, успешный и уважаемый в мире человек, знающий около десятка языков, а вы – так и не смогли выучит украинский, стреляете сигареты и вскладчину покупаете бухло, то эти темы должны вас волновать и дальше. Но вот команда Зю составила и направила в Раду законопроект о продлении "Роттердама" еще на год, а про снижение тарифов сказала, что это было "по-приколу", а в ответ – нет этих ведер гноя, помоев и нечистот. Что же изменилось? Лохам прямо сказали, что никто не собирается вам, де***, снижать коммуналку, заткнитесь и идите в сад или садочок. И ни прессе, ни активистам, ни просто записному быдлу это не интересно, поскольку на зю никто не указал пальцем и не скомандовал "фас!""
rjkz написав:Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение. Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет". Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля. И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном: https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины". Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает? Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. Должнобыть все "агентыкремля"
Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались?
Шановний майстер маніпуляцій! В якому місці доповіді конгресменів і у Анни Вишнякової стверджується, що в Україні значно вищий рівень ксенофобії, ніж в інших країнах? Як казала моя класна керівниця, .... ..................... P.s. Ну то я чекаю цитату!
Я Вам предлагал укр. социсследование ксенофобии, rjkz предложил доклад Конгресса и мнение Вишняковой. Вы в ответ написали очень длинное сочинение по мотивам Вашей школьной учёбы. Но можно было короче: 1. "А у вас негров линчуют!" 2. "А вы мне докажите, что у нас хуже, чем у других!" Мне интересно, Вы в Украине живёте? Насколько понимаю, да. Но тогда Вас должно волновать положение дел в Украине, а не, к примеру, в Гондурасе. Кроме того, если Вас всё же сильно интересует сравнение с др. странами, то я Вам уже писал:
Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.
Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите" - а самим слабО поискать? Ну и перекручивание слов оппонентов. В данном случае никто не доказывал, что Украина по ксенофобии "впереди планеты всей", писали только о том, что такая проблема у нас существует.
P.s. Чекайте і далі.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Ви ж ксенофобію знайшли в Україні. При тому, що президент православної країни - чистокровний єврей за національністю та іудей за віросповіданням.
ЛАД написав:Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите"
Ватан, побільше рийся по російським помийним пропагандистським сайтам. Ти ж маєш на це час. Там все знайдеш - і "зубожіння, і ксенофобію, і нацистів" в Україні. Навіть розіпнутих немовлят і згвалтованих 100-річних пенсіонерок
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 14 чер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав: Русский язык - это бедность. Таки да. Но украинский язык - еще бОльшая бедность. В среднем русскоязычные мира живут где-то вдвое богаче, чем украиноязычные мира. Причем - сама постановка вопроса лично мне не нравится, но начали это вы, не я.
Русский язык - это война. Да, как и английский язык, как и любой другой язык империи. Англичане и американцы воевали практически со всеми странами и народами мира - с гораздо бОльшим количеством, чем россияне. Значительную часть этих стран и народов - захватили, подчинили, обокрали, истребили.
Ты намеренно подчеркнул только негатив, но есть и другая сторона. На русском говорил Менделеев, давший миру периодическую систему химических элементов, говорил Толстой - один из лучших романистов мира, говорил Рахманинов - один из лучших пианистов и композиторов мира, говорил Павлов, давший миру представление о работе мозга, говорил Гагарин, произнесший на русской первые слова человечества в космосе...
Менделеев, Павлов и Толстой свободно говорили в неидеологизированной стране, где язык был лишь средством коммуникации. Гагарин - составляющая идеологической системы. Да, он совершил Великое. В истории Человечества уже никогда не будет Первого Человека в космосе. Но при всем при этом - он просто офицер ВВС СССР, которого как и до него Белку и Стрелку засунули в ракету и запустили - "пущай летает" ("Иван Васильевич меняет профессию"). На его месте быть мог любой из нескольких групп, но выбор пал на него. Если-бы запуск не был успешным, то мы-бы и не узнали, что кто-то там погиб и запустили бы следующего....Кстати, может так и было? А вот Рахманинов, после того, как страна из просто страны стала идеологизированной территорией, поскорей сменил русский язык на английский, а Москву на Нью-Йорк. Пропаганда, какой-бы она ни была, делает токсичным социальный климат в стране. Сейчас на Земном шаре осталось не так много стран с высоким уровнем пропаганды (в смысле количественно, а не качественно высокий уровень). И Украина и Россия - в их числе.
Маєте на увазі той факт, що російська пропаганда і дезінформація на території України та інших бувших в СрСР країн - зашкалює? На жаль, укро-влада не розуміє ні цілей і мети російської пропаганди, ні колосальних фінансів, витрачених на антиукраїнську пропаганду, ні її високої результативності.
Саме тому слід всіляко обмежувати використання російської мови в Україні.
Я розумію, що дехто звик до російської мови, проте питання стоїть так: або українська держава буде існувати з домінуючою українською мовою, яка має статус державної і обов,язкової для публічного простору - або Україна як держава щезне з карти планети.
Ще раз: Московія за 28 років не має жодних досягнень ні в технологіях, ні в культурі, ні в економіці. Її благополуччя тримається на продажу нафти, газу і лісу. Московія - це заідеологізована держава типу нинішнього теократичного Ірана або ж фашистської Німеччини.
Ці шляхи "розвитку" для України неприйнятні.
До того ж російська мова не є міжнародною, і площа її використання - постійно зменшується.
Тому не варто клеїти розбиту тарілку і вчити мову, у якої сумнівне майбутнє.
Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру". Что людей, для которых привычна русскофонная среда в Украине чрезвычайно много (как это произошло на данный момент не имеет уже значения, как не имеет сейчас значения то, что афро-американцы, предки которых были привезены как товар рабами на территорию британской/голландской/немецкой/французской колонии, сейчас говорят на языке своих когдатошних угнетателей, а не африканских языках или языке индейцев). И эти люди, большинство из них, более чем лояльны украинской государственности. Много из них, разговаривая на русском, сидят в окопах с сине-желтыми шевронами на рукавах. Мой давний товарищ, этнический не украинец, русскоязычный, был в 128 "горнокопытной", участвовал в боях в Марьинке, когда сепарам настучали когда они развернули наступление. Другой знакомый был ранее в Дебальцево в 92-й. Русскоязычный. Вы-же не только оскорбляете их, но и отторгаете. Раскалывая общество не по признаку "патриот-непатриот", а по языковому. В цивилизованном мире, куда якобы стремится Украина, это дикость пещерная, граничащая (а порой и тождественная) преступлению. Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам. Поймите это наконец. С уважением, rjkz.
sequence написав: сxера я или подобные мне, использующие русский, принципиально ненавидят украинский? я могу с вами и на английском свободно переписываться, просто я пишу на том языке, на котором думаю. Мне так удобно, вы, сильно подозреваю, меня прекрасно понимаете, так в чем проблема?? Я вас понимаю, и не заставляю и не прошу писать на любом другом, ведь я понимаю, что вы пишете! где, млять, проблема - ну достали уже!
Честно говоря, наши "любители заставлять любить украинский язык" несколько пугают цивилизованный мир, где свобода слова не ограничена языковыми нормами. Нет такого, чтобы,скажем, в Британии кого-то чморили за то, что он разговаривает на немецком или фламандском, никто не чморит в Швеции за финский. Единственные "эстеты" - это квебекские канадцы, которые могут ненавязчиво указать на предпочтение французского английскому. Так вот наши "явасзаставлюлюбитьмову" в 21 веке чем-то напоминают гопников в Букингемском дворце - так-же неуместны. Какая нафиг демократия? Какой ЕС?
Насчет инглиша - очень неплохо работает. ОЧень немного борцунов с русским языком владеют международным средством коммуникации и когда на очередной выпад отвечаешь Can you continue our discussion in English? Все вопросы прекращаются. Попробуйте - рекомендую.
Безумовно, в Україні повинно бути дві державних мови - українська і англійська.
Я двумя руками ЗА! Язык межличностного общения - свобода выбора каждого.
Ребята, давайте, чтобы не ломать клавы об головы оппонентов, перейдем на Инглиш? Ok?
Уже так неприкрыто вылазят его меркантильные цели, что он готов был-бы и с симоненко объединиться и с витренко (если кто помнит), если это поможет добраться до корыта. Сейчас в тренде все ЗЕленое. Why not?
pesikot написав:Семочко Сергій Олексійович - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (з 31 липня 2018 року до 12 квітня 2019 року). Бигус-Инфо раскопали, что владеет недвижимостью на миллионы долларов. Его жена (гражданская или официальная, кстати, если журналисты раскопали столько инфы, сложно было установить статус жены) - гражданка РФ. Часто упоминаем вместе со Свинарчуками, мол, Порошенко одних коррупционеров подбирает на должности.
Баканов Іван Геннадійович - тимчасово виконує обов'язки Голови СБУ. Декларации нет. Жена - гражданка РФ, с 1998 года никак не может оформить гражданство.
Я давно заметил, что сторонники ЗЕ! обвиняют других в том, что сами собираются делать или уже делают Поэтому, когда здесь пишут о якобы "ненависти" к русскоговорящим (zRadio & Co), на самом деле, ненавидят всё украинское.
Я теж не раз писав, що передвиборна(а вона і зараз продовжується) компанія Зе була і є маніпулятивною і брудною, а місцями брехливою. На-жаль це мало хто помічає. Багато просто "зачаровані" Зеленським. Але вже зараз на 100% можна говорити, що чуда не відбудеться. Зе не зламає систему(та й не факт що він її збирався ламати).