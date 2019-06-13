На жаль, російська мова = "русскій мір".
"Защіта русскоязічних", війна, захопленння території і тп.
Або зразу, або потім. Без варіантів!
Немає в світі жодної країни з розійською мовою, яка би:
1) мала би високий рівень життя і розвинуту економіку
2) була би незалежною від країни Бензоколонки державою
Ще раз пояснюю: не треба давати росіянам привід для війни.
Чим менше в Україні російської мови, тим більше шансів для мирного життя.
Звісно, для цього треба державна неросійська мова + сильна армія)))
Ні!
Ще раз ні!
Я просто думаю про перспективу.
Ми повинні швидко пройти той шлях, які пройшли країни Прибалтики на початку 1990-х.
Російська мова повинна стати в Україні мовою маргиналів.
Це питання виживання держави і миру в ній.