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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3156315731583159

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 8 5 5
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
0
0
Голос
0
0
Громадянська позиція
20%
1
Європейська Солідарність
20%
1
Опозиційна платформа - За життя
0
0
Опозиційний блок
20%
1
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
40%
2
Українська стратегія
0
0
Інша
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:13

  rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру".

На жаль, російська мова = "русскій мір".
"Защіта русскоязічних", війна, захопленння території і тп.
Або зразу, або потім. Без варіантів!


Немає в світі жодної країни з розійською мовою, яка би:
1) мала би високий рівень життя і розвинуту економіку
2) була би незалежною від країни Бензоколонки державою


Ще раз пояснюю: не треба давати росіянам привід для війни.
Чим менше в Україні російської мови, тим більше шансів для мирного життя.
Звісно, для цього треба державна неросійська мова + сильна армія))) :mrgreen:

  rjkz написав:Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.

Ні!
Ще раз ні!

Я просто думаю про перспективу. :D
Ми повинні швидко пройти той шлях, які пройшли країни Прибалтики на початку 1990-х.
Російська мова повинна стати в Україні мовою маргиналів.
Це питання виживання держави і миру в ній.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:30

  airmax78 написав:Минутка поэзии на ветке:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9970000993

Коли вже режим Порошенка
Горлянку стискав шо пи**
Нарешті оговтався боженька
З'явилась над ненькой звизда

Крізь сечу з гівном вперемішку
Коломойський побачив тебе
Ти дариш надію і посмішку
А інше народ не їбе

Ти всіх цих падлюк пересадиш
І знизяться ціни на газ
А той, хто у тебе не вірить
Той порохобот й 3,14***!

Как вам 30 номер в списках ПЕСа? В Раде 90% быдла, в ПЕСе - 100%.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:46

  airmax78 написав:Минутка поэзии на ветке:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9970000993

Коли вже режим Порошенка
Горлянку стискав шо пи**
Нарешті оговтався боженька
З'явилась над ненькой звизда

Крізь сечу з гівном вперемішку
Коломойський побачив тебе
Ти дариш надію і посмішку
А інше народ не їбе

Ти всіх цих падлюк пересадиш
І знизяться ціни на газ
А той, хто у тебе не вірить
Той порохобот й 3,14***!

не знаю как насчет цен на газ, но один бессарабский еврей окончательно перестанет куражиться по бюджетам под вывеской вышиватного патриотизма, то будет большой плюс.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:49

Число сторонников в Украине досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72% до 88%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня.

При этом только 8% респондентов являются противниками проведения досрочных парламентских выборов
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50

Re: Політичні дискусії

Обновил голосовалку
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:51

Конституционный суд признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, благодаря которой ввели формулу Роттердам+
КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.
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