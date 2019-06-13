RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3156315731583159

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 9.5 5 2
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
0
0
Голос
0
0
Громадянська позиція
0
0
Європейська Солідарність
0
0
Опозиційна платформа - За життя
0
0
Опозиційний блок
50%
1
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
0
0
Сила і честь
0
0
Слуга народу
50%
1
Українська стратегія
0
0
Інша
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:13

  rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру".

На жаль, російська мова = "русскій мір".
"Защіта русскоязічних", війна, захопленння території і тп.
Або зразу, або потім. Без варіантів!


Немає в світі жодної країни з розійською мовою, яка би:
1) мала би високий рівень життя і розвинуту економіку
2) була би незалежною від країни Бензоколонки державою


Ще раз пояснюю: не треба давати росіянам привід для війни.
Чим менше в Україні російської мови, тим більше шансів для мирного життя.
Звісно, для цього треба державна неросійська мова + сильна армія))) :mrgreen:

  rjkz написав:Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.

Ні!
Ще раз ні!

Я просто думаю про перспективу. :D
Ми повинні швидко пройти той шлях, які пройшли країни Прибалтики на початку 1990-х.
Російська мова повинна стати в Україні мовою маргиналів.
Це питання виживання держави і миру в ній.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20027
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:30

  airmax78 написав:Минутка поэзии на ветке:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9970000993

Коли вже режим Порошенка
Горлянку стискав шо пи**
Нарешті оговтався боженька
З'явилась над ненькой звизда

Крізь сечу з гівном вперемішку
Коломойський побачив тебе
Ти дариш надію і посмішку
А інше народ не їбе

Ти всіх цих падлюк пересадиш
І знизяться ціни на газ
А той, хто у тебе не вірить
Той порохобот й 3,14***!

Как вам 30 номер в списках ПЕСа? В Раде 90% быдла, в ПЕСе - 100%.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:46

  airmax78 написав:Минутка поэзии на ветке:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 9970000993

Коли вже режим Порошенка
Горлянку стискав шо пи**
Нарешті оговтався боженька
З'явилась над ненькой звизда

Крізь сечу з гівном вперемішку
Коломойський побачив тебе
Ти дариш надію і посмішку
А інше народ не їбе

Ти всіх цих падлюк пересадиш
І знизяться ціни на газ
А той, хто у тебе не вірить
Той порохобот й 3,14***!

не знаю как насчет цен на газ, но один бессарабский еврей окончательно перестанет куражиться по бюджетам под вывеской вышиватного патриотизма, то будет большой плюс.
escobar
 
Повідомлень: 12
З нами з: 30.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:49

Число сторонников в Украине досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72% до 88%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня.

При этом только 8% респондентов являются противниками проведения досрочных парламентских выборов
freeze
4
 
Повідомлень: 11811
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3579 раз.
Подякували: 5212 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:50

Re: Політичні дискусії

Обновил голосовалку
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24867
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 5876 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 3156315731583159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3850)
14.06.2019 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.