Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав:Вам много раз на пальцах пытались объяснить, что русский язык не тождественен "руцкамумиру".
На жаль, російська мова = "русскій мір". "Защіта русскоязічних", війна, захопленння російськомовної території і тп. "Где русскій язік - там Росія!". Або зразу, або пізніше. Без варіантів!
Немає в світі жодної країни з розійською мовою, яка би: 1) мала би високий рівень життя і розвинуту економіку 2) була би незалежною від країни Бензоколонки державою
Ще раз пояснюю: не треба давати росіянам привід для війни. Чим менше в Україні російської мови, тим більше шансів для мирного життя. Звісно, для цього треба державна неросійська мова + сильна армія)))
rjkz написав:Вы ослабляете Украину и этим подыгрываете ее врагам.
Ні! Ще раз ні!
Я просто думаю про перспективу. Ми повинні швидко пройти той шлях, які пройшли країни Прибалтики на початку 1990-х. Російська мова повинна стати в Україні мовою маргиналів. Це питання виживання держави і миру в ній.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Это всё? а где бесконечные ролики по всем ТВ -каналам? Были? Я, кстати, не слышал, чтоЗе обещал снизить тарифы. Юля обещала, Бойко-обещал, еще кто-то обещал. Зе -не слышал. Кампания была построена на отсутствии кампании
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 14 чер, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
rjkz написав:Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение. Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет". Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля. И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном: https://www.liga.net/society/opinion/bo ... stvennosti Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины". Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает? Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит. Должнобыть все "агентыкремля"
Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались?
Шановний майстер маніпуляцій! В якому місці доповіді конгресменів і у Анни Вишнякової стверджується, що в Україні значно вищий рівень ксенофобії, ніж в інших країнах? Як казала моя класна керівниця, .... ..................... P.s. Ну то я чекаю цитату!
Я Вам предлагал укр. социсследование ксенофобии, rjkz предложил доклад Конгресса и мнение Вишняковой. Вы в ответ написали очень длинное сочинение по мотивам Вашей школьной учёбы. Но можно было короче: 1. "А у вас негров линчуют!" 2. "А вы мне докажите, что у нас хуже, чем у других!" Мне интересно, Вы в Украине живёте? Насколько понимаю, да. Но тогда Вас должно волновать положение дел в Украине, а не, к примеру, в Гондурасе. Кроме того, если Вас всё же сильно интересует сравнение с др. странами, то я Вам уже писал:
Если Вам вопрос очень интересен, то лучше не думайте, а просто поищите. Мне это не настолько нужно, чтобы тратить время на поиски. Но точно помню, что читал такое, и говорилось о том, что это может создать проблемы при привлечении рабочей силы из-за рубежа. А такая необходимость, по-видимому, скоро появится.
Мне нравится иждивенчество "патриотов" - "найдите, докажите" - а самим слабО поискать? Ну и перекручивание слов оппонентов. В данном случае никто не доказывал, что Украина по ксенофобии "впереди планеты всей", писали только о том, что такая проблема у нас существует.
P.s. Чекайте і далі.
Шановний Лад і rjkz! Я від вас обох нічого і не чекаю. Питання було завідомо риторичним, бо мені одразу було очевидно, що відповіді по суті не буде. Ви вкидаєте маніпулятивну думку - «Кстати, по соцопросам ксенофобия в Украине достаточно сильна.», в надії, що всі читачі форуму, не задумуючись, приймуть її як істину в останній інстанції. І це на фінансовому форумі, де достатньо людей має елементарні знання … І розуміння - все пізнається у порівнянні… Вибачте, але це подібне до того, що вкинути фразу : саке досить сильний спиртний напій, або ще «краще» - член в 12 см. дуже великий! Але думаюча людина зробивши елементарне порівняння одразу зрозуміє, що ці твердження помилкові. От я вам обом і показав, що як мінімум ви помиляєтесь, хоча швидше за все маніпулюєте! Все решта, типу шукайте самі, така проблема в Україні існує, просто тупі відмазки… P.s. Я навіть знаю, до чого ви вчепитися зараз…
freeze написав:Конституционный суд признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, благодаря которой ввели формулу Роттердам+ КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.
Особенно если учесть, что одна половина членов нацкомиссии - бывшие сотрудники ДТЭК, а вторая половина - шестерки Порошенко.
Я приветствую решение, однако ложка явно не к обеду. С помощью Роттердам+ потребителей уже обворовали на 3 млрд долларов, и, видимо, таки успели приготовиться к отмене формулы - если заработает енергорынок, объемы коррупции на тарифах лишь возрастут. И НКРЭКУ для этого уже и не нужна.
А ДТЭК, между тем, продолжает укреплять свое монопольное положение, поглотив еще 2 облэнерго и готовя с запуску 3 крупнейшие в стране СЭС...
freeze написав:Конституционный суд признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, благодаря которой ввели формулу Роттердам+ КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.
Судебная система - это то чего я не прощу Порошенко. У него было 5 лет, чтобы не оставить от нее камня на камне. Он ограничился полумерами. И теперь эта гидра сделает все, чтобы больше никто и никогда не смог их тронуть.