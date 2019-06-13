rjkz написав:

Доклад подготовлен и представлен группой конгрессменов к ознакомлению Сената. Вы слишком высокого мнения об Украине, если думаете что обе палаты Сената 24/7 озабочены Украиной. Остальные конгрессмены принимают к сведению, информацию подготовленную их коллегами, а не Ваше мнение.Поверьте мне, и для американского общества и для международного сообщества, этот доклад и эти подписи под ними весомее всех украинских соцопросов вместе взятых и росказней всех розенок что "такоговУкраиненет".Более того, подобную-же позицию консолидировано занимает Израиль. И мнение Израиля для США настолько весомо, что даже если весь остальной мир будет говорить, что это не так, то в этом вопросе США будет руководствоваться исключительно позицией Израиля.И как-бы нам тут в Украине не рассказывали всякие розенки что у нас этого нет, но, например, Специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова как раз убеждает в обратном:Дата публикации 03.03.2018. 4 года правления "самоголучшегопрезидентаУкраины".Или мнение сотрудника МИД Климкина Вас тоже не устраивает?Тогда скажите конкретно - кто Вам и что должен предоставить, чтобы Вы это не поставили под сомнение. С Конгрессом США, государством Израиль и МИД Украины мы разобрались - это не подходит.Должнобыть все "агентыкремля"Кстати, как там, получилось осилить текст доклада? Или и не пытались?