Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_T написав:вы увидели "большой плюс" в смене распорядителей/освоителей бюджетов. я, относящий себя к пересичным, их не наблюдаю.
В таком случае и майдан должен быть для вас "одновалентен", если только вы не житель Крыма, или ОРДЛО. Но вы явно симпатизируете смене освоителей бюджетов в 2014-м, и не симпатизируете таковой в 2019-м.
Yuri_T написав:вы увидели "большой плюс" в смене распорядителей/освоителей бюджетов. я, относящий себя к пересичным, их не наблюдаю.
В таком случае и майдан должен быть для вас "одновалентен", если только вы не житель Крыма, или ОРДЛО. Но вы явно симпатизируете смене освоителей бюджетов в 2014-м, и не симпатизируете таковой в 2019-м.
тебе, старому софисту и демагогу, специально поясняю: человек увидел плюсы, я захотел уточнить, человек пока не ответил. что ты от меня-то хочешь, критикус? двадцать пятый круг обсуждений об ольгинцах и твоей миссии на форуме?
freeze написав:Конституционный суд признал незаконным создание Порошенко НКРЭКУ, благодаря которой ввели формулу Роттердам+ КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.
Судебная система - это то чего я не прощу Порошенко. У него было 5 лет, чтобы не оставить от нее камня на камне. Он ограничился полумерами. И теперь эта гидра сделает все, чтобы больше никто и никогда не смог их тронуть.
Интересный поворот - т.е. это сегодняшнее решение Конституционного суда неконституционно, а не решение о создании НКРЭКУ Порошенко?
М-да... Пропаганда не ослабевает... А скажите, какая еще нацкомиссия в подчинении Президенту, кроме НКРЭКУ, полномочна устанавливать РОЗНИЧНЫЕ цены, да еще и с отсылкой на заграничные биржи?
Yuri_T написав:вы увидели "большой плюс" в смене распорядителей/освоителей бюджетов. я, относящий себя к пересичным, их не наблюдаю.
В таком случае и майдан должен быть для вас "одновалентен", если только вы не житель Крыма, или ОРДЛО. Но вы явно симпатизируете смене освоителей бюджетов в 2014-м, и не симпатизируете таковой в 2019-м.
тебе, старому софисту и демагогу, специально поясняю: человек увидел плюсы, я захотел уточнить, человек пока не ответил. что ты от меня-то хочешь, критикус? двадцать пятый круг обсуждений об ольгинцах и твоей миссии на форуме?
зы. личку от тебя не читаю, не упражняйся.
Yuri_T и Sommer - один оператор двух учеток? Как синхронно обе они стали обращаться ко мне "клитикус"
Пенс написав:Могу добавить, что дочка на госэкзамене в 95-м получила 4 из-за ответов на русском. Позже через комиссию, добилась и пересдала на отлично. Но в приватной беседе, которая состоялась с деканом, мягко намекнули, что за пол года дипломного стоит выучить на среднем уровне мову иначе никто не гарантирует положительную защиту дипломного. Западная Украина.
От брехло. Пропагандисты все свои методички по кругу используют. Сейчас подняли тему "ущемления русскоязычных"
Или тебя не воспитывали или совсем неуч. Тогда лучше помолчи, сопляк.