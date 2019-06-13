не сливает, а кресла из под #опы у многих выбивает. В 2014 в раду много народу нового пришло. Вы их всех знали? А те, что знали, оказались честными и порядочными?
Были вот такие
какие прийдут-узнаем
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:34
Re: Політичні дискусії
не сливает, а кресла из под #опы у многих выбивает. В 2014 в раду много народу нового пришло. Вы их всех знали? А те, что знали, оказались честными и порядочными?
Были вот такие
какие прийдут-узнаем
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:44
"Тупі відмазки" у Вас.
Даже по той ссылке, кот. я давал, видно, что ксенофобия в Украине по сравнению с 90-ми годами усилилась.
Если Вам лень искать (или не умеете), то это Ваши личные проблемы. Вы хотите, чтобы Вам разжевали и в рот положили? Никто этим заниматься не будет.
Если Вы живете в деревне, где нет никого кроме украинцев, то Вы ксенофобию не увидите. Но не стоит доказывать, что у нас нет антисемитизма, нет "нелюбви" к цыганам, неграм, арабам. Да, слава богу, до погромов в основном не доходит (хотя с цыганами уже примеры были).
Но взгляды всяких анти- проскакивают даже на нашем форуме.
Уже писал - сама по себе ксенофобия - недоверие к чужому и "чужакам" - явление естественное, важно, чтобы она удерживалась на достаточно низком уровне. Для этого с ней нужно постоянно бороться, а не доказывать, что "у нас секса нет".
И всё же очень интересно. Почему, если Вас этот вопрос так заинтересовал/взволновал,
Вы упорно не хотите поискать на него ответ и выложить его на форуме?
А только рассказываете про "тупі відмазки" и "як мінімум ви помиляєтесь".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:50
І що ти пишеш, ватан??? Що за маячню?
Історію зовсім не знаєш???
Зокрема, в Карелії, в Сандормоху - хто знищував українську інтелігенцію???
Чи не російські спецслужбісти?
Уважно читай про "рускій мір" та його методи:
Можеш також глянути сайт музею на Лонцького (у Львові).
Взнаєш, що росіяни при відступі в 1941 році ростріляли в львівских тюрмах десятки тисяч ув,язнених мешканців Західної України
"Основна помилка полягає в тому, що насправді радянською «в’язницею №1», у якій перебувало найбільше число в’язнів і в якій також налічується найбільша кількість жертв радянських масових убивств, була не тюрма на вулиці Лонцького (як це подано в екпозиції), а «Бриґідки» – тюрма на вулиці Казимирівській, 24 (нині вул. Городоцька). У тюрмі на Лонцького теж вбивали в’язнів, але їхня кількість, як буде детальніше показано далі, була значно меншою. Наступна помилка полягає в тому, що у Львові існувало не три, а чотири великі тюрми, в яких більшу частину в’язнів було знищено в останні дні червня 1941 року."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:09
Саме тому народ України обрав президента єврея?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:17
А почему нет в голосовалке "Европейского Блока Анатолия Шария" (ЕБАШ)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:17
2,5 тысячи расстреляных тоже много, но всё-таки надо быть точнее.
И по Вашей ссылке
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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